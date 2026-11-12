Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình nghệ thuật "Tinh hoa văn hóa Việt Nam - Hội tụ ba miền". Tham gia chương trình, nhóm Dòng Thời Gian sẽ trình diễn hai ca khúc "Mái đình làng biển" của nhạc sĩ Nguyễn Cường và "Việt Nam Tinh hoa" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Chia sẻ với Báo Thể thao và Văn hóa, các thành viên của nhóm bày tỏ niềm vui, sự tự hào khi được góp mặt trong sự kiện đặc biệt, đồng thời chia sẻ về quá trình thể hiện tinh thần văn hóa Việt Nam qua âm nhạc và mong muốn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị âm nhạc dân tộc.