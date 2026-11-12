Từ những mảnh vải vụn tưởng chừng bỏ đi, những người khuyết tật tại HTX Vụn Art đã tạo nên những bức tranh, những sản phẩm nghệ thuật độc đáo. Và hơn hết, họ đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường khi trong gần 10 năm qua.