Giữ rừng gắn với sinh kế bền vững

Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ Nguyễn Khắc Hiếu dẫn đầu đoàn khảo sát hiện trạng rừng

Bảo vệ sinh kế lâu dài

La Dạ là địa bàn có diện tích rừng lớn, với tổng diện tích tự nhiên hơn 26.414 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 66,09%. Địa hình rộng, nhiều khu vực giáp ranh đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ Nguyễn Khắc Hiếu, xã thường xuyên tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai qua hệ thống loa truyền thanh và các buổi tuyên truyền trực tiếp. Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Xác định người dân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ rừng, xã La Dạ chú trọng gắn công tác giữ rừng với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng. Từ đầu tháng 7/2026, đơn vị đã ký hợp đồng giao khoán bảo vệ 8.153 ha rừng cho 273 hộ đồng bào dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn xã La Dạ.

Tiêu biểu có ông Bờ Rông Niêu (Tổ 10), nhận khoán bảo vệ rừng tại khu vực Đatrian và ông Trần Văn Đen (Tổ 18), khu vực Chốt Suối Cá, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Quao. Việc tham gia nhận khoán giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm và gắn bó hơn với công tác bảo vệ rừng. Ông Bờ Rông Niêu chia sẻ: “Nhận khoán bảo vệ rừng giúp tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm giữ gìn diện tích rừng được giao. Tôi luôn chú ý theo dõi khu vực nhận khoán, kịp thời thông báo cho đơn vị chủ rừng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Tôi mong bà con cùng chung tay giữ rừng, không phá rừng, không lấn chiếm đất lâm nghiệp”.

Cùng quan điểm, ông Trần Văn Đen cho biết: “Bảo vệ rừng cần sự chung tay của cả lực lượng chức năng và người dân sống gần rừng. Khi tham gia nhận khoán, chúng tôi có trách nhiệm theo dõi diện tích rừng được giao, phát hiện và báo tin kịp thời khi có dấu hiệu xâm hại rừng. Giữ được rừng cũng là góp phần bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng”.

Kiểm tra đánh giá cây gỗ lớn trong quá trình khảo sát tài nguyên rừng

Trách nhiệm chung của cộng đồng

Theo Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ Nguyễn Khắc Hiếu, để công tác bảo vệ rừng đạt hiệu quả bền vững, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phối hợp với kiểm lâm, công an và các đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản trái phép và lấn chiếm đất lâm nghiệp. Các đơn vị chủ rừng chủ động xác định khu vực trọng điểm, bố trí lực lượng phù hợp và thường xuyên trao đổi thông tin với địa phương.

Cùng với đó, việc giao khoán cần gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng, bảo đảm quyền lợi của các hộ nhận khoán và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng. Về lâu dài, phát triển các mô hình sản xuất hợp pháp, phù hợp điều kiện địa phương sẽ góp phần cải thiện thu nhập, giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Giữ rừng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý hay các đơn vị chủ rừng, mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng. Khi người dân được tham gia bảo vệ rừng, được hỗ trợ thực hiện trách nhiệm và có cơ hội phát triển sinh kế ổn định, công tác giữ rừng sẽ có nền tảng vững chắc hơn. Với những giải pháp đồng bộ, La Dạ hướng tới mục tiêu bảo vệ diện tích rừng hiện có, hạn chế vi phạm và nâng cao đời sống người dân. Đó cũng là cách để màu xanh đại ngàn tiếp tục được gìn giữ, gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.