Giữ rừng an toàn trước nguy cơ cháy cấp V

Những ngày này, lực lượng Kiểm lâm thường xuyên tuần tra rừng.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 500.000ha rừng, trong đó trên 300.000ha là rừng tự nhiên, tỷ lệ che phủ đạt trên 62%. Trong điều kiện thời tiết hanh khô, lớp thực bì dưới tán rừng dễ bắt lửa, khiến nguy cơ cháy gia tăng, nhất là tại những khu vực có nhiều vật liệu khô. Hoạt động đốt thực bì, phát dọn nương rẫy hoặc sử dụng lửa bất cẩn trong sản xuất, sinh hoạt đều có thể trở thành nguyên nhân gây cháy, đe dọa tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

Trước tình hình đó, ngày 20/10/2026, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 3077/CCKL-QLBVR về tăng cường công tác PCCCR. Theo văn bản, dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh đang ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm. Chi cục yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các hoạt động có nguy cơ gây cháy; chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra cháy rừng.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và chủ rừng, các đơn vị kiểm lâm phải duy trì chế độ trực 24/24 giờ khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên. Việc theo dõi thông tin cảnh báo cháy sớm được chú trọng để kịp thời phát hiện nguy cơ, chủ động tổ chức lực lượng ứng phó. Khi xảy ra cháy, các đơn vị phải báo cáo Chi cục để chỉ đạo, huy động lực lượng chữa cháy khi cần thiết.

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường tuần tra rừng.

Tại các địa bàn, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường tuần tra, canh gác, kiểm soát người ra vào rừng, nhất là ở những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao. Việc kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR cấp xã, duy trì hoạt động của các tổ, đội bảo vệ rừng và PCCCR cũng được chú trọng. Những hành vi vi phạm quy định về PCCCR phải được kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Hà Đức Mạnh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 10, cho biết: Công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng tại các khu vực giáp ranh được duy trì thường xuyên. Các đơn vị kiểm lâm chủ động trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác trực PCCCR. Khi xảy ra cháy, lực lượng chức năng tập trung xác minh vụ việc, xác định đối tượng vi phạm và xử lý theo quy định, góp phần ngăn ngừa những hành vi tương tự tái diễn.

Cùng với duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát và chuẩn bị phương tiện, công tác chữa cháy được tổ chức theo phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Sự chuẩn bị từ trước giúp các lực lượng chủ động xử lý khi phát sinh cháy, đồng thời bảo đảm an toàn cho người tham gia chữa cháy, hạn chế thiệt hại về tài nguyên rừng.

Tuy nhiên, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Kiểm lâm hay chính quyền địa phương. Mỗi chủ rừng, mỗi hộ dân đều có vai trò quan trọng trong phòng ngừa nguy cơ cháy từ những hoạt động thường ngày. Chấp hành nghiêm quy định về sử dụng lửa, không đốt dọn thực bì trong và gần rừng, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện khói, lửa bất thường là những việc làm thiết thực để bảo vệ rừng.