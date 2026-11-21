Người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa thiết yếu tại siêu thị.

Chủ động nguồn hàng

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng bán lẻ, hàng hóa phục vụ mua sắm cuối năm đã xuất hiện ngày càng nhiều. Bên cạnh gạo, dầu ăn, đường, sữa và thực phẩm dùng hằng ngày, các quầy bánh kẹo, đồ uống, giỏ quà Tết cũng dần được mở rộng. Co.opmart, WinMart+, GO! và nhiều cửa hàng thực phẩm sạch đã lên kế hoạch nhập hàng, bố trí chương trình khuyến mại và chuẩn bị nguồn bổ sung khi sức mua tăng.

Bà Phạm Thị Nhuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận cho biết: Từ kinh nghiệm kinh doanh những năm trước, doanh nghiệp phải làm việc sớm với nhà cung cấp để thống nhất lượng hàng, thời gian giao và mức giá. Hàng thiết yếu được nhập theo từng đợt, điều chỉnh theo doanh số tại các điểm bán. Đơn vị ưu tiên nhà cung cấp có khả năng giao hàng ổn định, sản phẩm rõ nguồn gốc, hàng Việt Nam chất lượng; các chương trình khuyến mại được phân bổ theo từng giai đoạn. Cách tổ chức này giúp duy trì lượng hàng cần thiết nhưng không tạo áp lực tồn kho quá lớn sau cao điểm.

Sự chủ động này là cần thiết khi bán lẻ hàng hóa chiếm khoảng 2/3 tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh. Trong 10 tháng năm 2026, riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 96.329 tỷ đồng, tăng 16,76% so với cùng kỳ. Sức mua tiếp tục mở rộng kéo theo lượng hàng cần đưa vào lưu thông trong những tháng cuối năm tăng lên, đòi hỏi doanh nghiệp có sự chuẩn bị từ sớm.

Với thực phẩm tươi sống, lợi thế nằm ở nguồn sản xuất khá lớn ngay trong tỉnh. Ngành Nông nghiệp và Môi trường dự báo nhu cầu thực phẩm cuối năm và dịp Tết có thể tăng 10-15% so với các tháng thông thường. Đến cuối tháng 10, toàn tỉnh có gần 1,55 triệu con lợn và khoảng 38 triệu con gia cầm. Diện tích rau vụ Đông Xuân đạt trên 15.000ha, sản lượng dự kiến gần 290.000 tấn. Hàng hoá từ vùng sản xuất được đưa ra thị trường qua mạng lưới 29 siêu thị, 8 trung tâm thương mại, 381 chợ cùng cửa hàng tiện ích, cửa hàng chuyên doanh và kênh bán hàng trực tuyến. Đây là những đầu mối tiếp nhận, phân chia hàng hóa theo nhu cầu từng khu vực.

Chủ động trước biến động thị trường

Dòng hàng phục vụ Tết đang được đưa về các kho, chợ, siêu thị và cửa hàng với số lượng ngày càng lớn. Cùng với sức mua tăng là nguy cơ hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng trà trộn; một số cơ sở có thể lợi dụng thời điểm thị trường sôi động để găm hàng, nâng giá. Trên môi trường mạng, việc kiểm soát còn khó hơn khi người bán có thể thay đổi tài khoản, chia nhỏ đơn hàng hoặc cất hàng tại nhiều địa điểm.

Trước thực tế đó, đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai từ tháng 11/2026 đến hết quý I/2027 tập trung vào nơi hàng hóa được tập kết, phân phối và tiêu thụ. Những mặt hàng gắn trực tiếp với bữa ăn, sức khỏe và nhu cầu mua sắm Tết như lương thực, thực phẩm, sữa, bánh kẹo, đồ uống, dược phẩm được theo dõi chặt về nguồn gốc, chất lượng và giá bán.

Các doanh nghiệp, HTX tập trung chuẩn bị hàng hoá phục vụ nhu cầu thị trường cuối năm.

Đồng chí Phạm Quang Hiền - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: “Sự thay đổi của phương thức kinh doanh đòi hỏi lực lượng chức năng nhận diện sớm nguy cơ. Dữ liệu từ các tài khoản, gian hàng có dấu hiệu bất thường được thu thập, phân tích để xác định nơi tập kết và đường đi của hàng hóa. Tại các điểm bán trực tiếp, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, giá bán, đo lường và an toàn thực phẩm, ngăn hàng vi phạm đến tay người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ những cơ sở kinh doanh chấp hành đúng quy định”.

Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, ngành Công Thương theo sát sức mua, lượng hàng dự trữ và tiến độ giao nhận của doanh nghiệp để nhận diện sớm mặt hàng có nguy cơ biến động. Việc kết nối giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và hệ thống bán lẻ giúp hàng hóa được bổ sung, điều chuyển theo nhu cầu từng địa bàn.

Xăng dầu được quản lý như một mắt xích của toàn bộ chuỗi cung ứng bởi mọi gián đoạn đều tác động đến vận tải, sản xuất và giá hàng hóa. Với 3 thương nhân đầu mối, 9 thương nhân phân phối, 4 kho và 602 cửa hàng bán lẻ, tỉnh theo dõi chặt nguồn hàng, hoạt động phân phối và thời gian bán hàng, hạn chế đứt quãng tại từng khu vực.

Chủ động nguồn hàng, theo sát giá cả và kiểm soát đúng những điểm có nguy cơ vi phạm là cơ sở đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, hạn chế thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý. Khi hàng hóa được lưu thông đều từ nơi sản xuất đến quầy bán, sự ổn định của thị trường sẽ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và góp phần bảo đảm đời sống Nhân dân trong dịp cuối năm.