Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tạo đột phá trong huy động và sử dụng các nguồn lực

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi

Phát biểu tại phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao bức tranh KT-XH 9 tháng đầu năm với nhiều điểm sáng như tăng trưởng GDP cả nước đạt 9,01% - mức cao nhất trong nhiều năm qua, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới; các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và công tác đối ngoại đều được tăng cường.

Nhấn mạnh đây là kết quả rất đáng ghi nhận, là mức tăng trưởng mà chúng ta mong đợi trong nhiều năm nhưng Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần thẳng thắn nhìn nhận. Đó là một số nền tảng tăng trưởng chưa thực sự vững chắc, thiếu bền vững; áp lực lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô còn lớn; đầu tư tư nhân chưa có sự bứt phá, hiệu quả sử dụng nguồn lực còn hạn chế; doanh nghiệp (DN) và hộ kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn…

Từ thực tế này, Chủ tịch QH nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm nhằm tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Đó là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, coi đây là điều kiện tiên quyết; tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Cùng với đó, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và khơi thông các “điểm nghẽn”, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; đồng thời cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực tổ chức thực thi…

Để các định hướng trên đi vào thực tiễn, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh một số giải pháp cần tập trung thực hiện ngay trong năm 2027. Trong đó, nêu rõ yêu cầu phân bổ và điều chuyển vốn đầu tư công theo kết quả đầu ra, kiên quyết điều chuyển vốn linh hoạt để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, Chủ tịch QH cho rằng, những địa phương, đơn vị, dự án thực hiện tốt, có khả năng giải ngân nhanh, hiệu quả cần được ưu tiên bố trí, điều chuyển vốn phù hợp. Ngược lại, những nơi thực hiện chậm, giải ngân kém, không hoàn thành nhiệm vụ phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Bên cạnh đó, mạnh dạn thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả công việc, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cụ thể; chuyển trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sang tạo ra sản phẩm cụ thể; phát triển hệ sinh thái công nghiệp nội địa và kinh tế biển theo các định hướng mới của Trung ương; tính toán độ trễ của các cú sốc kinh tế trong năm 2026 để chủ động xây dựng kịch bản điều hành năm 2027.

Kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống Nhân dân

Trong khi đó, chỉ rõ những kết quả phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đóng góp quan trọng của QH trong việc tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế. “Chưa bao giờ tốc độ và tinh thần quyết tâm sửa đổi thể chế lại quyết liệt như hiện nay, làm việc ngày đêm, “vướng ở đâu tháo gỡ ngay ở đó”. Đây là đóng góp rất quan trọng và tích cực vào đà tăng trưởng kinh tế thời gian qua”, Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Đề cập đến mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Thường trực Ban Bí thư đề nghị quan tâm kiểm soát lạm phát, bởi “tăng trưởng bao nhiêu đi nữa mà lạm phát tăng thì không có ý nghĩa, giá cả tăng thì đời sống người dân khó khăn”. Nhấn mạnh kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập và thu hút nguồn lực đầu tư, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần khẩn trương có chính sách tháo gỡ khó khăn về đất đai và nguồn vốn cho các DN.

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (Đoàn Hưng Yên) cũng cho rằng, bên cạnh việc phấn đấu tăng trưởng cao, phải duy trì những nền tảng ổn định, an toàn vĩ mô của nền kinh tế. “Hiện nay, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đang tăng, tạo sức ép lên chi phí sản xuất và chi phí sinh hoạt của người dân, đặt ra vấn đề Chính phủ phải có những biện pháp vừa kiểm soát lạm phát, vừa ổn định giá cả trong những tháng còn lại của năm 2026”, Đại biểu nói.

Đề cập đến khả năng đáp ứng vốn cho các dự án lớn, đại biểu chỉ ra, nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng 38,5 triệu tỷ đồng và đề nghị Chính phủ phải có báo cáo làm rõ hơn về phương án vốn cho các “siêu dự án” để tránh gây áp lực quá mức lên hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, Đại biểu đề nghị Chính phủ có phân tích sâu hơn về sức chống chịu của khu vực DN và tập trung tháo gỡ khó khăn về chi phí đầu vào, tiếp cận vốn và thị trường; có giải pháp hỗ trợ DN tận dụng được các hiệp định thương mại tự do, đa dạng hóa các đối tác và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng và kế hoạch năm 2027.