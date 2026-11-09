Giữ ổn định giá toàn bộ hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026

Sáng 9/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026, định hướng công tác điều hành giá các tháng còn lại của năm 2026.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá - Ảnh: CP

Dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2-5,5%

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính nhận định, trong hai tháng cuối năm, mặt bằng giá tiếp tục chịu sức ép từ nhu cầu tiêu dùng, biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm và nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ đầu tư công. Tuy nhiên, các chính sách giảm thuế xăng, giảm giá điện và bảo đảm nguồn cung hàng hóa sẽ góp phần hạn chế áp lực tăng giá.

Trên cơ sở diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-4,7%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có cùng mức dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-4,7%. Năm 2026, các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2-5,5%.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cho biết việc triển khai nhiều giải pháp kiểm soát giá cả, từ bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, tăng cường liên kết vùng, công khai giá vật liệu xây dựng đến kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về giá.

Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong điều hành giá, nhất là đối với năng lượng, vật liệu xây dựng và các dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: CP

Người dân, doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, cần kịp thời đề xuất gia hạn các chính sách

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu trong các tháng còn lại của năm 2026, các bộ, ngành, cơ quan và địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng có quyền số lớn và các mặt hàng đầu vào thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng...

Kịp thời đánh giá các yếu tố tác động đến mặt bằng giá, chủ động phương án ứng phó với những biến động bất thường. Điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp; đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm và mức độ điều chỉnh, tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân, hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm và dịp Tết nguyên đán.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần của Chính phủ là giữ ổn định giá cả của tất cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động theo dõi, đánh giá biến động chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý trước và sau khi thực hiện chính sách như là vấn đề giảm thuế xăng, giảm giá điện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đối với các địa phương có CPI tăng thấp hơn mức bình quân cả nước, không chủ quan lơ là trong công tác quản lý, điều hành giá. Ảnh: CP

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa và các chính sách điều hành giá của Chính phủ. Bảo đảm thông tin kịp thời, minh bạch, tránh gây tâm lý hoang mang, tạo kỳ vọng tăng giá trên thị trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, các lĩnh vực có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường, thiên tai để tăng giá bất hợp lý.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí đang được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong năm 2026. Các cơ quan chức năng cần chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình để tham mưu, đề xuất Chính phủ định hướng chính sách hỗ trợ cho năm 2027.

Trường hợp người dân, doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, cần kịp thời đề xuất gia hạn các chính sách hoặc điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp, bảo đảm tính liên tục, không để xảy ra khoảng trống chính sách khi các chương trình hiện hành hết hiệu lực.