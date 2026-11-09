Giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Bộ Tài chính cập nhật kịch bản lạm phát năm 2026

Báo cáo công tác quản lý, điều hành giá, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, trong 10 tháng năm 2026, mặt bằng giá biến động theo hướng tăng liên tục trong 5 tháng đầu năm, giảm trong tháng 6 và tháng 7, sau đó tăng trở lại trong tháng 8 và duy trì xu hướng tăng đến tháng 10 chủ yếu do chịu tác động của yếu tố mùa vụ, cùng với biến động giá nhiên liệu thế giới và nguyên liệu đầu vào.

CPI tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Để giảm áp lực lạm phát, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường, miễn giảm thuế, phí và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng mức 0% đến hết ngày 31/3/2027.

Bộ Tài chính nhận định, trong hai tháng cuối năm, mặt bằng giá tiếp tục chịu sức ép từ nhu cầu tiêu dùng, biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm và nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ đầu tư công. Tuy nhiên, các chính sách giảm thuế xăng, giảm giá điện và bảo đảm nguồn cung hàng hóa sẽ góp phần hạn chế áp lực tăng giá.

Trên cơ sở diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản CPI bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-4,7%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có cùng mức dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,5-4,7%. Năm 2026, các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2-5,5%.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cho biết việc triển khai nhiều giải pháp kiểm soát giá cả, từ bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, tăng cường liên kết vùng, công khai giá vật liệu xây dựng đến kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về giá. Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong điều hành giá, nhất là đối với năng lượng, vật liệu xây dựng và các dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Cuộc họp nhằm đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026, định hướng công tác điều hành giá các tháng còn lại của năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Kiểm soát chặt giá cả, không để xảy ra biến động bất thường dịp cuối năm

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá nêu rõ, trong tháng 10 và 10 tháng 2026, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiểm ẩn nhiều rủi ro, bất định, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua các tuyến hàng hải chiến lược đã gây áp lực lên giá dầu, nhiên liệu, nguyên vật liệu và chi phí vận tải quốc tế. Lạm phát toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn tiếp tục được điều hành theo hướng thận trọng.

Ở trong nước, mặt bằng giá trong 10 tháng đầu năm cũng có biến động, chủ yếu do tác động của yếu tố mùa vụ, biến động giá nhiên liệu thế giới và chi phí nhiên liệu đầu vào.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, chủ động và toàn diện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để quản lý điều hành giá một cách hiệu quả nhất. Triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, giảm giá điện và các giải pháp về thuế đối với xăng dầu nhằm giảm chi phí đầu vào. Theo Phó Thủ tướng, từ đầu năm đến này, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chương trình an sinh xã hội với khoản chi ngân sách trong 10 tháng khoảng 250.000 tỷ đồng.

Qua kết quả 10 tháng, Phó Thủ tướng biểu dương 20 địa phương đã nỗ lực kiểm soát chỉ số CPI dưới mức 4,5%, ngưỡng mục tiêu mà Quốc hội đã phê chuẩn.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng có quyền số lớn và các mặt hàng đầu vào thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng... Kịp thời đánh giá các yếu tố tác động đến mặt bằng giá, chủ động phương án ứng phó với những biến động bất thường. Điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp; đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm và mức độ điều chỉnh, tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân, hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm và dịp Tết nguyên đán.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần của Chính phủ là giữ ổn định giá cả của tất cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động theo dõi, đánh giá biến động chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý trước và sau khi thực hiện chính sách như là vấn đề giảm thuế xăng, giảm giá điện.

Các bộ, ngành phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa và các chính sách điều hành giá của Chính phủ. Bảo đảm thông tin kịp thời, minh bạch, tránh gây tâm lý hoang mang, tạo kỳ vọng tăng giá trên thị trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, các lĩnh vực có nguy cơ biến động giá cao trong dịch cuối năm và Tết Nguyên đán.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường, thiên tai để tăng giá bất hợp lý. Tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giá theo thẩm quyền được quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh phổ biến, tập huấn các quy định mới; chủ động, khẩn trương tổ chức tiếp nhận kê khai giá theo phân công nhằm kịp thời thu thập dữ liệu phục vụ công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và điều hành giá.

Tác động của giảm giá điện, thuế xăng phải được phản ánh vào giá hàng hóa, dịch vụ

Đối với Ngân hàng Nhà nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, theo dõi sát diễn biến tỉ giá, lãi suất tín dụng, cung tiền và dòng vốn quốc tế. Chủ động các giải pháp ổn định thị trường tiền tệ, tỉ giá, hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu. Điều tiết tín dụng hợp lý, ưu tiên cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực, dự án ưu tiên.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan, theo dõi sát diễn biến CPI và các yếu tố tác động đến các mặt bằng giá; tổng hợp phân tích, dự báo, cập nhật các kịch bản điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá các giải pháp quản lý, điều hành giá; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí đang được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong năm 2026. Các cơ quan chức năng cần chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình để tham mưu, đề xuất Chính phủ định hướng chính sách hỗ trợ cho năm 2027. Trường hợp người dân, doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, cần kịp thời đề xuất gia hạn các chính sách hoặc điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp, bảo đảm tính liên tục, không để xảy ra khoảng trống chính sách khi các chương trình hiện hành hết hiệu lực.

Đối với những chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, cần khẩn trương đánh giá tác động, báo cáo Chính phủ để kịp thời trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với Bộ Công Thương, cần theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá xăng dầu, điện, than, khí hóa lỏng và các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới và trong nước, điều hành giá xăng dầu theo quy định, bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung. Theo dõi việc thực hiện chính sách giảm thuế đối với xăng từ ngày 1/11/2026, bảo đảm tác động giảm thuế được phản ánh phù hợp vào giá bán. Phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện giảm giá điện, bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Chủ trì triển khai các giải pháp cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2026. Tăng cường kiểm tra hệ thống phân phối; không để xảy ra đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Không chủ quan trước áp lực lạm phát cuối năm - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung và giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm. Chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, nhất là thịt lợn, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau củ quả phục vụ tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở và chi phí xây dựng. Chỉ đạo cập nhật công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng sát với diễn biến thị trường. Tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, yêu cầu điều chỉnh giảm giá cước phù hợp khi chi phí nhiên liệu giảm.

Bộ Y tế theo dõi sát diễn biến giá thuốc, vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Bảo đảm nguồn cung đầy đủ với giá hợp lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về sách giáo khoa, về các khoản thu trong cơ sở giáo dục, không để phát sinh các khoản thu ngoài quy định, lợi dụng nhu cầu học tập để tăng giá bất hợp lý.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo đảm cân đối cung cầu hàng thiết yếu. Tổ chức dự trữ cung ứng hàng hóa, triển khai chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hay là tăng giá đột biến.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú dịch vụ và các địa bàn có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Rà soát nguồn cung tình hình khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng, kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng, bảo đảm phù hợp với diễn biến thị trường, phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công. Phó Thủ tướng nêu rõ, đối với các địa phương có chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng cao hơn mức tăng CPI bình quân cả nước, cần khẩn trương rà soát, phân tích nguyên nhân và các nhóm hàng hóa, dịch vụ đóng góp chủ yếu vào mức tăng CPI trên địa bàn. Xác định rõ các yếu tố do biến động cung cầu, chi phí đầu vào, điều chỉnh giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước quản lý và các yếu tố mùa vụ để có giải pháp điều hành phù hợp. Phấn đấu đưa tốc độ tăng CPI trên địa bàn về mức phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương , bảo đảm công tác kiểm soát lạm phát theo mục tiêu quốc hội và chính phủ đề ra.

Đối với các địa phương có CPI tăng thấp hơn mức bình quân cả nước, không chủ quan lơ là trong công tác quản lý, điều hành giá; tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động dự báo các yếu tố gây áp lực tăng giá trong 2 tháng cuối năm, nhất là nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.