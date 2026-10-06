Giữ ổn định giá, giảm chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: Bảo đảm nguồn cung, cân đối các mặt hàng chiến lược, không để thiếu xăng dầu, điện cho nền kinh tế và các mặt hàng thiết yếu khác - Ảnh: chinhphu.vn

Loạt giải pháp giữ ổn định giá, chấm điểm giải ngân

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 diễn ra chiều ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Ngành Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, tuyên truyền những nội dung liên quan lĩnh vực tài chính, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong quý IV.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, dù còn nhiều yếu tố phát sinh, Chính phủ quyết tâm điều hành đồng bộ các cơ chế giá và chính sách tiền tệ nhằm bảo đảm mục tiêu kiểm soát CPI, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Về giải pháp, trước hết là bảo đảm nguồn cung, cân đối các mặt hàng chiến lược, không để thiếu xăng dầu, điện cho nền kinh tế và các mặt hàng thiết yếu khác. Cùng với đó, chính sách tài khóa được sử dụng để can thiệp bằng thuế; đối với xăng dầu, chính sách ưu đãi thuế tiếp tục được áp dụng từ nay đến cuối năm.

Đối với những mặt hàng do Nhà nước định giá, Thủ tướng đã chỉ đạo không tăng giá điện từ nay đến hết năm. Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, dù theo quy định vẫn còn nhiều yếu tố phải xem xét, Chính phủ sẽ có chỉ đạo điều hành cụ thể.

Với các giải pháp đồng bộ, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng mục tiêu kiểm soát CPI năm 2026 theo chỉ tiêu Quốc hội giao sẽ được thực hiện. Chính sách tiền tệ cũng được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát.

Bà Lê Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) phân tích thêm: Đối với mặt hàng có giá tăng cao, đặc biệt những mặt hàng tác động lớn đến CPI, yêu cầu đặt ra là minh bạch cơ cấu giá thành, giải trình rõ nguyên nhân tăng giá để cơ quan quản lý có biện pháp xử lý kịp thời.

Đối với xăng dầu, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43-NQ/CP quy định kéo dài thời hạn giảm thuế nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và nguyên liệu xăng dầu, áp dụng từ ngày 11/10 đến hết năm 2026.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý các hiện tượng đầu cơ, lợi dụng tình hình để trục lợi.

Về giải ngân vốn đầu tư công, bà Nguyễn Thị Quế Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển hạ tầng cho biết: Việc chấm điểm KPI được thực hiện theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, việc chấm thử được thực hiện trong tháng 7, 8 và 9 để hoàn thiện phương án và hệ thống. Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn phương pháp tính và cách thức đánh giá; toàn bộ quá trình chấm điểm được thực hiện tự động trên hệ thống, dựa trên số liệu giải ngân thực tế và kế hoạch giải ngân do các cơ quan Trung ương, địa phương đăng ký.

Bộ Tài chính đã báo cáo và kiến nghị triển khai chấm điểm chính thức từ tháng 10.

Theo bà Nguyễn Thị Quế Hương, chấm điểm giải ngân hàng tháng, hàng quý là công cụ đôn đốc, theo dõi tiến độ, giúp các bộ, ngành, địa phương nhận diện kết quả chỉ đạo, điều hành để kịp thời có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Việc chấm điểm chính thức cả năm được thực hiện sau ngày 28/1 của năm sau. Kết quả là một trong những tiêu chí quan trọng để phân loại mức độ hoàn thành, qua đó đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Từ "hỗ trợ doanh nghiệp" sang "kiến tạo phát triển"

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết: Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Theo đó, dự thảo xác định chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, theo nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Việc hỗ trợ phải có trọng tâm, có thời hạn và gắn với kết quả đầu ra, theo lộ trình từ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ lên doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ lên doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp vừa phát triển thành doanh nghiệp lớn.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) - Ảnh: chinhphu.vn

Cùng với đó, việc quản lý chính sách chuyển từ chú trọng quy trình, thủ tục sang quản lý bằng dữ liệu, kết quả và trách nhiệm giải trình. Phương thức, quy trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đẩy mạnh số hóa trên cơ sở khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu về doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, triển khai, theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động hỗ trợ.

Một nội dung quan trọng khác là chuyển tư duy từ Nhà nước trực tiếp cung cấp hỗ trợ sang Nhà nước kiến tạo hệ sinh thái và dẫn dắt nguồn lực phát triển doanh nghiệp.

Các chính sách về thuế và thủ tục thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ quan tâm. Mục tiêu không chỉ dừng ở miễn, giảm thuế mà còn bảo đảm thủ tục áp dụng thuế đơn giản, qua đó giảm chi phí tuân thủ.

Ngoài các chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự thảo bổ sung quy định nâng mức doanh thu đến 10 tỷ đồng để hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế đơn giản theo phương thức thuế suất nhân với doanh thu.

Dự kiến khoảng 99,86% hộ, cá nhân kinh doanh và 81% doanh nghiệp được áp dụng thủ tục nộp thuế đơn giản.

Đối với nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm, dự thảo tập trung vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, dự thảo tiếp tục các chính sách tư vấn, đào tạo, hướng dẫn thủ tục và bổ sung cơ chế hỗ trợ trong giai đoạn đầu sau chuyển đổi.

Để giảm chi phí gia nhập thị trường, dự thảo đề xuất rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn một ngày làm việc và miễn một số phí, lệ phí ban đầu.

Đặc biệt, dự thảo đề xuất mô hình quản trị tối giản đối với "doanh nghiệp một người". Theo đó, hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ và đáp ứng quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ không bắt buộc phải có Chủ tịch công ty, kế toán trưởng; được tổ chức công tác kế toán phù hợp và áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản…