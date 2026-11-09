Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá nêu rõ, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiểm ẩn nhiều rủi ro, bất định, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua các tuyến hàng hải chiến lược đã gây áp lực lên giá dầu, nhiên liệu, nguyên vật liệu và chi phí vận tải quốc tế. Lạm phát toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn tiếp tục được điều hành theo hướng thận trọng.

Giữ ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ. Trong ảnh: Người dân mua sắm hàng hoá tại hệ thống siêu thị Winmart.

Ở trong nước, mặt bằng giá trong 10 tháng đầu năm cũng có biến động, chủ yếu do tác động của yếu tố mùa vụ, biến động giá nhiên liệu thế giới và chi phí nhiên liệu đầu vào.

Qua kết quả 10 tháng, Phó thủ tướng biểu dương 20 địa phương đã nỗ lực kiểm soát chỉ số CPI dưới mức 4,5%, ngưỡng mục tiêu mà Quốc hội đã phê chuẩn.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan và địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng đầu vào thiết yếu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng... Kịp thời đánh giá các yếu tố tác động đến mặt bằng giá, chủ động phương án ứng phó với những biến động bất thường. Điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp; đánh giá kỹ sự cần thiết, thời điểm và mức độ điều chỉnh, tác động đến CPI và khả năng chi trả của người dân, hạn chế điều chỉnh tập trung vào thời điểm cuối năm và dịp Tết nguyên đán.

Phó thủ tướng nhấn mạnh tinh thần của Chính phủ là giữ ổn định giá cả của tất cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chủ động theo dõi, đánh giá biến động chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý trước và sau khi thực hiện chính sách, như vấn đề giảm thuế xăng, giảm giá điện.

Cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa và các chính sách điều hành giá của Chính phủ. Bảo đảm thông tin kịp thời, minh bạch, tránh gây tâm lý hoang mang, tạo kỳ vọng tăng giá trên thị trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, các lĩnh vực có nguy cơ biến động giá cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường, thiên tai để tăng giá bất hợp lý. Tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giá theo thẩm quyền được quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh phổ biến, tập huấn các quy định mới; chủ động, khẩn trương tổ chức tiếp nhận kê khai giá theo phân công, nhằm kịp thời thu thập dữ liệu phục vụ công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và điều hành giá.

Đối với các địa phương có CPI tăng thấp hơn mức bình quân cả nước, không chủ quan lơ là trong công tác quản lý, điều hành giá; tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động dự báo các yếu tố gây áp lực tăng giá trong 2 tháng cuối năm, nhất là nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán.