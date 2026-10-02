Giữ niềm tin trên không gian mạng (Kỳ 3)

Kỳ 3: GIỮ ‘NGỌN ĐÈN’ NIỀM TIN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Giữa không gian mạng đầy nhiễu loạn thông tin, niềm tin xã hội đang trở thành điều quý giá hơn bao giờ hết. Nhưng niềm tin ấy không thể được giữ bằng những khẩu hiệu khô cứng, rập khuôn. Nó được tạo dựng từ những điều rất đời thường: một thông tin đúng lúc, một hành động tử tế, một cán bộ gần dân và một cách truyền tải đủ chân thành để người dân muốn nghe, muốn tin. Trong kỷ nguyên số hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng bắt đầu từ chính những điều giản dị ấy.

Khi mỗi cán bộ, đảng viên phải trở thành một “người truyền lửa” trên không gian mạng

Có một câu chuyện mà tôi nhớ mãi. Dịp đầu tháng 3-2026, trong vai trò cán bộ tuyên truyền của Công an phường Bình Phước, tôi phổ biến pháp luật về an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao và thông tin các hình thức lừa đảo qua mạng tại Trường cao đẳng Miền Đông (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai). Khi tôi chuẩn bị ra về thì có một nam sinh viên đến gặp tôi và nói lời cảm ơn. Chưa hiểu chuyện gì, nam sinh viên nhanh nhảu kể lại. Trong một buổi tối, mẹ của bạn sinh viên đang chuẩn bị bữa cơm cho gia đình thì có tiếng chuông điện thoại reo. Người mẹ bấm máy nghe, sau đó lập tức gọi bạn sinh viên: “Con coi giúp mẹ cái này có phải lừa đảo không?” và đưa chiếc điện thoại cho bạn nghe. Đầu dây bên kia vẫn giọng nói “đanh thép” của một người đàn ông tự xưng là công an, yêu cầu bà mẹ chuyển tiền để “phục vụ điều tra”. Nghe qua giọng điệu, sinh viên không nói gì mà lập tức cúp máy và nói với mẹ: “Người này mạo danh công an để hù dọa, lừa đảo đó mẹ. Mấy bữa trước con đã xem clip cảnh báo thủ đoạn này trên Facebook của Công an phường Bình Phước rồi ạ”. Mẹ sinh viên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy mà mẹ cứ tưởng... Nếu không có con ở nhà thì mẹ tưởng là thật và chẳng biết sẽ bị họ dẫn dắt như thế nào nữa”.

Câu chuyện rất nhỏ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, đôi khi một video ngắn, một thông tin đúng lúc hay một lời cảnh báo giản dị có thể bảo vệ cả một gia đình. Và sâu xa hơn, nó giúp giữ lại niềm tin của người dân giữa một không gian mạng đầy hỗn độn thông tin.

Ảnh chụp giao diện Facebook Công an phường Bình Phước với thông tin đăng tải cảnh báo giả danh Công an để cưỡng đoạt tài sản.

Giữ niềm tin không thể chỉ bằng những điều “to tát”

Sau 2 kỳ đầu của loạt bài này, có lẽ điều dễ nhận thấy nhất là cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại số hiện nay đã khác rất nhiều so với trước đây. Kẻ xấu không còn xuất hiện với những lời lẽ cực đoan dễ nhận diện, mà đã len lỏi vào mạng xã hội bằng những đoạn clip ngắn, những thông tin nửa thật nửa giả, những câu chuyện đánh vào sự hoài nghi và cảm xúc đám đông.

Điển hình như, dịp trước và trong Lễ kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) vừa qua, các cá nhân, tổ chức phản động ở nước ngoài cùng số cơ hội chính trị trong nước lại sử dụng các trang mạng xã hội đăng tải tin, bài theo kiểu “hội luận”, “bàn tròn”, “phân tích”, “góc nhìn” dưới những câu từ thù hận như “tháng tư đen”, “ngày quốc hận”, “ký ức tắm máu”… để đánh tráo bản chất, ý nghĩa lịch sử ngày 30-4-1975, tung ra luận điệu xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, phủ nhận sự thật lịch sử, phủ nhận sự hy sinh của biết bao chiến sĩ, đồng bào vì nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ảnh chụp bài đăng trên trang “Nhật ký yêu nước” đánh tráo bản chất, vu cáo rằng “Tháng Tư năm 1975, lịch sử Việt Nam ghi lại một nghịch lý đau đớn bằng những bước chân rã rời của hàng triệu con người”.

Nhưng cũng chính trong môi trường ấy, điều tích cực nếu được lan tỏa đúng cách lại có sức sống rất mạnh. Một câu chuyện tử tế có thể “chạm” đến hàng triệu người.

Một hành động đẹp có thể thay đổi cách nhìn của cộng đồng. Một cán bộ gần dân có thể tạo nên niềm tin lớn hơn nhiều lời tuyên truyền.

Bởi vậy, muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là nói thật lớn, mà là làm cho người dân cảm nhận được những điều đúng đắn đang hiện hữu quanh họ mỗi ngày. Niềm tin chưa bao giờ được tạo ra bằng khẩu hiệu, nó được tạo ra bằng cảm nhận thật của người dân.

Quang cảnh một buổi tuyên truyền diễn ra tại chùa Sirivansa, khu phố Phước Bình, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai dịp giáp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trong ảnh: Tác giả kể chuyện và lồng ghép tuyên truyền phòng, chống thông tin xấu độc cho đồng bào dân tộc Khơme.

“Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” không còn là khẩu hiệu

Trong đời sống hiện tại có rất nhiều điều đẹp đẽ đang diễn ra mỗi ngày: Những chiến sĩ công an xuyên đêm truy bắt tội phạm; cán bộ cơ sở đi từng nhà hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính; những người trẻ tình nguyện giúp đỡ cộng đồng bằng những việc thiện nguyện; những giáo viên âm thầm bám lớp nơi vùng khó khăn.

Chỉ có điều, cái tốt thường lặng lẽ hơn cái xấu. Cho nên, muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiệu quả, không thể chỉ tập trung phản bác thông tin sai trái, mà phải làm cho điều tích cực xuất hiện nhiều hơn, phải “phủ xanh” không gian mạng bằng những thông tin tử tế, chân thật và gần gũi với người dân. Tránh những thông tin “dàn dựng”, “sáo rỗng” hoặc “diễn”, mà thay vào đó bằng nhiều video tuyên truyền đơn giản nhưng có sức lan tỏa lớn vì “đánh trúng” mối quan tâm của người dân. Một video clip hướng dẫn nhận biết lừa đảo, một video cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ trẻ em trên mạng, một câu chuyện đẹp về lực lượng công an giúp dân giữa đêm mưa… không cần kỹ xảo cầu kỳ mà cần sự chân thành mới là điều người dân cần nhất, dễ cảm nhận nhất.

Cùng với đó, người dân không chỉ nhìn cán bộ ngoài đời thực, họ còn nhìn qua cách ứng xử trên không gian mạng. Một phát ngôn thiếu chuẩn mực có thể làm mất niềm tin. Nhưng một hành động tử tế cũng có sức lan tỏa rất mạnh. Bởi vậy, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không còn là việc riêng của cơ quan tuyên giáo hay báo chí. Mỗi cán bộ, đảng viên đều đang đứng trên “mặt trận niềm tin”. Đó có thể là một chiến sĩ công an trả lời tin nhắn người dân lúc nửa đêm; một cán bộ xã hướng dẫn thủ tục bằng video ngắn; một giáo viên giúp học sinh nhận diện thông tin giả; một đoàn viên thanh niên lan tỏa điều tích cực trên TikTok. Những việc nhỏ đó chính là đang góp sức “giữ lửa” trên không gian mạng; tuy đơn giản nhưng đó là sự chủ động, biết bước gần hơn về phía người dân, góp phần giữ niềm tin cho người dân vào những giá trị đúng đắn.

Cho nên, muốn giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết phải giữ được lòng dân. Mà muốn giữ được lòng dân thì phải gần dân. Không thể bảo vệ niềm tin bằng cách đứng xa cuộc sống đời thường của người dân.

Giữ được niềm tin là giữ được điều quan trọng nhất

Trong suốt chiều dài lịch sử, điều làm nên sức mạnh của Đảng đó chính là niềm tin của nhân dân.

Ngày nay, trong kỷ nguyên số, niềm tin ấy đang đứng trước nhiều thử thách mới: tin giả; thông tin xấu độc; sự dẫn dắt cảm xúc; tâm lý hoài nghi trên mạng xã hội. Nhưng cũng chưa bao giờ chúng ta có nhiều cơ hội như lúc này để lan tỏa điều tích cực đến cộng đồng nhanh như vậy. Vấn đề là chúng ta có dám thay đổi cách tiếp cận hay không; có dám bước vào không gian mạng bằng tâm thế chủ động hay không; có dám nói bằng hơi thở cuộc sống thật hay không?

Thế nên, cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không nằm đâu xa, nó nằm trong từng thông tin mà người dân đọc mỗi ngày trên không gian mạng, trong từng điều người trẻ tin mỗi ngày và trong từng cách cán bộ ứng xử với nhân dân mỗi ngày. Và giữ được niềm tin từ những điều giản dị ấy là cách mỗi người giữ được điều quan trọng nhất để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.