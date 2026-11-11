Giữ niềm tin cho sân cỏLongform - Tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá

Longform - Tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá

LONGFORM - THÁNG 11/2026

Vụ án đánh bạc liên quan đến một số thành viên CLB Long An gióng lên cảnh báo về nguy cơ tiêu cực trong bóng đá. Xử lý nghiêm và phòng ngừa hiệu quả là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ sự trung thực của sân cỏ, lòng tự trọng nghề nghiệp và niềm tin của người hâm mộ.

Thông tin về đường dây cá độ thể thao có dấu hiệu dàn xếp tỷ số, liên quan đến một số thành viên CLB Long An, khiến dư luận lo ngại. VFF cho biết đã đình chỉ các cá nhân liên quan tham gia hoạt động bóng đá do Liên đoàn quản lý, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Đây là động thái cần thiết để bảo vệ tính công bằng của hoạt động thi đấu.

Các đối tượng trong đường dây (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ án đang được điều tra; trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân phải được xác định bằng chứng cứ và kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, những thông tin ban đầu đã đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm giữ gìn sự trong sạch của sân cỏ. Người hâm mộ có thể chấp nhận đội bóng mình yêu thất bại vì đối thủ mạnh hơn, vì sai lầm chiến thuật hay một ngày thi đấu dưới phong độ.

Điều họ khó chấp nhận là những nỗ lực trên sân bị thay thế bằng thỏa thuận ngoài sân. Khi kết quả bị thao túng, quyền lợi của các đội bóng bị ảnh hưởng, công sức của những người làm nghề chân chính bị tổn hại và tình yêu của khán giả bị phụ bạc.

Niềm tin ấy được bồi đắp qua nhiều mùa giải, nhưng có thể rạn vỡ chỉ sau một vụ tiêu cực. Một khi khán giả bắt đầu nghi ngờ sự trung thực của một bàn thua hay một pha bỏ lỡ, tổn thất đã vượt khỏi phạm vi một trận đấu. Uy tín giải đấu suy giảm, sức hút tài trợ bị ảnh hưởng, còn những cầu thủ tận tâm cũng phải chịu sự ngờ vực.

Vũ Chí Công (đầu tiên, bên trái) và một số bị can trong vụ án. Ảnh: Cục cảnh sát hình sự

Bởi vậy, quan điểm kiên quyết của VFF cần được thực hiện bằng quá trình xử lý nhất quán, đúng thẩm quyền, tương xứng với sai phạm được xác định. Danh tiếng hay thành tích không thể làm giảm yêu cầu tuân thủ pháp luật và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời, cần tránh quy kết cho cả tập thể khi chưa đủ căn cứ.

Xử lý nghiêm phải đi cùng phòng ngừa hiệu quả. Trách nhiệm trước hết thuộc về CLB, nơi trực tiếp quản lý cầu thủ và ban huấn luyện. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cần vượt khỏi những lời nhắc nhở chung chung, giúp người làm nghề biết nhận diện sự lôi kéo, biết cách từ chối và biết báo cáo với ai khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Cơ chế tiếp nhận thông tin phải rõ ràng, bảo mật và đủ tin cậy để người lên tiếng được bảo vệ.

Đối tượng Vũ Chí Công (Ảnh: Công an cung cấp)

Cùng với giám sát, các CLB cần chăm lo điều kiện làm nghề, bảo đảm chế độ và kịp thời hỗ trợ cầu thủ khi gặp khó khăn. Khó khăn đời sống không biện minh cho sai phạm, nhưng sự quản lý sát sao có thể giúp phát hiện nguy cơ trước khi hậu quả xảy ra.

Sâu xa hơn, sự trong sạch của sân cỏ phải được nuôi dưỡng bằng lòng tự trọng. Mỗi chiếc áo đấu mang theo công sức đào tạo, trách nhiệm với đồng đội và tình cảm của khán giả. Thi đấu hết khả năng là nghĩa vụ căn bản của cầu thủ, dù đội bóng đang tranh chức vô địch hay ở cuối bảng xếp hạng.

Bóng đá cần thành tích để tiến lên, nhưng cần sự trung thực để giữ được tình yêu của công chúng. Bảo vệ sự trung thực trong từng trận đấu chính là bảo vệ giá trị của chiến thắng, phẩm giá của người làm nghề và lý do để người hâm mộ tiếp tục đến sân.

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