Giữ nhịp thông tin cơ sở bằng loa truyền thanh thông minh

Với hơn 40 cụm loa được đưa vào vận hành, công nghệ mới không chỉ khắc phục hạn chế của hệ thống truyền thanh truyền thống mà còn trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đời sống Nhân dân.

Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Khánh Hòa đã chủ động rà soát hệ thống truyền thanh trên địa bàn, tham mưu sửa chữa, nâng cấp các cụm loa cũ, đầu tư lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thông minh từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đến nay, xã Khánh Hòa đã lắp đặt thêm 22 cụm loa, nâng tổng số lên hơn 40 cụm, phủ khắp 20/20 thôn sau sắp xếp; từng bước hoàn thiện hạ tầng thông tin, bảo đảm các nội dung tuyên truyền được chuyển tải thường xuyên, liên tục đến người dân.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Khánh Hòa khảo sát khu vực lắp loa truyền thanh thông minh.

Anh Đỗ Mạnh Cường, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Khánh Hòa cho biết: Trước đây, khi hệ thống loa gặp trục trặc, việc kiểm tra và xác định nguyên nhân đôi khi mất nhiều thời gian. Với hệ thống mới, công tác quản lý thuận lợi hơn, chúng tôi có thể chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các cụm loa để kịp thời xử lý, bảo đảm chương trình phát thanh được duy trì thường xuyên, không gián đoạn việc tiếp nhận thông tin của người dân.

Viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Khánh Hòa kiểm tra hoạt động của hệ thống loa truyền thanh thông minh bằng công nghệ số.

Không chỉ thay đổi về phương thức vận hành, nội dung phát thanh cũng được địa phương chú trọng đổi mới theo hướng thiết thực, gần gũi với đời sống. Các thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật; tình hình phát triển kinh tế - xã hội; các mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm phát triển kinh tế và những vấn đề người dân quan tâm được lựa chọn, cập nhật thường xuyên. Hệ thống truyền thanh đã góp phần phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức, giúp người dân chủ động tiếp cận và vận dụng thông tin vào cuộc sống.

Nội dung các chương trình phát thanh cũng được đổi mới theo hướng thiết thực, gần gũi với đời sống của người dân.

Đối với người dân ở các thôn, bản, nhất là khu vực còn khó khăn trong tiếp cận các phương tiện truyền thông hiện đại, tiếng loa truyền thanh vẫn là kênh thông tin quen thuộc.

Chị Đặng Thị Mùi, người dân xã Khánh Hòa chia sẻ: Từ khi có loa truyền thanh thông minh, bà con thuận tiện hơn trong việc nắm bắt thông tin của địa phương. Những nội dung về chế độ, chính sách, lịch họp thôn hay tình hình sản xuất được thông báo kịp thời, giúp người dân không bỏ lỡ những thông tin cần thiết. Chúng tôi cũng có thêm kiến thức để áp dụng vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình.

Hệ thống loa truyền thanh thông minh phát huy hiệu quả tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa.

Thực tế tại thôn Làng Đung, việc đưa hệ thống loa thông minh vào hoạt động đã giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống ngay tại nơi cư trú.

Anh Đặng Văn Trọng - Bí thư Chi bộ thôn Làng Đung cho biết: Hiện thôn đã được lắp đặt hai cụm loa thông minh, phục vụ nhu cầu nghe thông tin của người dân ở các khu dân cư. Nhờ đó, bà con có điều kiện nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách, những thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống và hoạt động sản xuất, từng bước nâng cao nhận thức của người dân.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Khánh Hòa thường xuyên kiểm tra chất lượng của hệ thống loa truyền thanh thông minh, nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu tuyên truyền.

Theo ông Vũ Duy Khánh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Khánh Hòa, thời gian tới, bên cạnh đề xuất lắp đặt thêm một số cụm loa tại những khu vực cần thiết, Trung tâm sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, sửa chữa và nâng cấp các thiết bị hiện có, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh địa phương, bảo đảm thông tin đến với người dân kịp thời, chính xác và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Việc đưa hệ thống truyền thanh thông minh vào hoạt động không chỉ là sự thay đổi về thiết bị mà còn mở ra cách làm mới trong công tác thông tin ở cơ sở. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nội dung phát thanh được quan tâm đổi mới, mỗi bản tin sẽ trở nên gần gũi và hữu ích hơn với người nghe. Đây cũng là cơ sở để xã Khánh Hòa tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của người dân.