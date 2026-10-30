Giữ nhịp tăng trưởng hai con số

Kết thúc quý III/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (GRDP) tăng 11,21%, tạo tiền đề thuận lợi để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,2%. Từ nay đến cuối năm, tỉnh triển khai hàng loạt giải pháp trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Mở rộng dư địa công nghiệp và đầu tư công

GRDP tăng 11,21% so với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 33,26% là những tín hiệu tích cực, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế trong những tháng còn lại của năm 2026. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,34%; doanh thu du lịch tăng 20,99%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,54% và tổng thu ngân sách nhà nước tăng 25,96% cũng là những điểm sáng từ đầu năm đến nay.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh nhận định, động lực tăng trưởng thời gian qua chủ yếu tập trung ở lĩnh vực xây dựng và du lịch. Trong khi đó, khu vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, chưa phát huy tối đa vai trò trụ cột khi tốc độ tăng trưởng trong 9 tháng chỉ đạt 8,7%, thấp hơn kịch bản đề ra. Vì vậy, để duy trì tăng trưởng bền vững và tạo đà cho năm 2027, lĩnh vực công nghiệp cần phải tăng trưởng cao hơn, đóng góp tích cực hơn vào kết quả chung của nền kinh tế. Cùng với đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng trong năm và tạo đà cho những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Nhựt - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, để nâng cao mức tăng trưởng công nghiệp, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã chủ động làm việc với các cơ quan thẩm quyền nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng công suất phát điện của các nhà máy điện trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh kịp thời hỗ trợ các ngành sản xuất đang gặp khó khăn như: Chế biến thủy sản, đồ gỗ nội thất, sản xuất da... Từ nay đến cuối năm, bên cạnh một số ngành chế biến, chế tạo còn dư địa tăng trưởng, lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo, được dự báo có triển vọng tăng trưởng khả quan.

Khơi thông nguồn lực từ các dự án tồn đọng

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính, hiện nay, tỉnh có 1.408 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký khoảng 1.174 nghìn tỷ đồng. Đối với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), toàn tỉnh có 175 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 6,35 tỷ USD. Dòng vốn tập trung vào các lĩnh vực, không gian phát triển có tiềm năng như: Đô thị, du lịch - dịch vụ, công nghiệp và năng lượng.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều dự án lớn chậm triển khai vì những vướng mắc khác nhau. Việc khơi thông nguồn lực này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Do đó, một trong những nhiệm vụ đột phá được tỉnh xác định trong giai đoạn này là tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc pháp lý, giải phóng nguồn lực đang bị ách tắc tại các dự án kéo dài. Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho các dự án còn tồn đọng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ triển khai 106 dự án tồn đọng với tổng vốn đầu tư khoảng 88.000 tỷ đồng; thời gian tới tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với 151 dự án còn lại.

Một dự án công nghiệp đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng tại Khu Công nghiệp Du Long.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trên cơ sở vận dụng linh hoạt các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội: Cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, tỉnh cam kết giải quyết dứt điểm 151 dự án tồn đọng còn lại ngay trong năm 2026. Đối với những vướng mắc thuộc thẩm quyền, tỉnh sẽ chủ động xử lý; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được kịp thời báo cáo Trung ương xem xét giải quyết.

Ở khu vực dịch vụ và du lịch, từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại gắn với các dịp lễ, Tết. Ngành du lịch tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách; trong đó chú trọng dòng khách quốc tế có khả năng chi trả cao. Đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, tỉnh chỉ đạo tập trung thu hoạch vụ cuối năm, duy trì ổn định quy mô chăn nuôi, triển khai hiệu quả Đề án phát triển sản phẩm dê, cừu Halal và đẩy mạnh nuôi biển công nghệ cao. Các phương án ứng phó với diễn biến bất lợi của thời tiết, thiên tai cũng được chuẩn bị nhằm bảo vệ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác thu ngân sách nhà nước được triển khai bám sát mục tiêu tăng trưởng. Tỉnh tập trung rà soát, xử lý nợ thuế, phấn đấu giảm nợ đọng; đồng thời khai thác hiệu quả các khoản thu nội địa để bù đắp phần hụt thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường và lệ phí môn bài. Việc bán đấu giá, quản lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp cũng được đẩy nhanh, góp phần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản công, chống lãng phí.

Đồng chí NGUYỄN VIỆT HÙNG - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026 là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời ưu tiên vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược và công trình trọng điểm. Đối với công nghiệp, tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư, từng bước lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trọng điểm như: Ninh Thủy, Du Long, Phước Nam, Dốc Đá Trắng (riêng Dốc Đá Trắng, tỉnh phấn đấu hoàn thành hạ tầng 60ha ngay trong quý IV).

Tạo đà cho những năm tiếp theo

Không chỉ tập trung vào các giải pháp trước mắt trong quý IV/2026, UBND tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch, cơ chế, chính sách mang tính chiến lược nhằm tạo nền tảng phát triển cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Tỉnh gấp rút triển khai chương trình thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung cấp xã; tiếp thu, giải trình hồ sơ quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Song song đó, công tác cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị hành chính cấp xã đang được triển khai đồng bộ. Tỉnh cũng lập hồ sơ thành lập các phường mới, làm cơ sở hướng tới mục tiêu thành lập thành phố Khánh Hòa trực thuộc Trung ương.

Hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp May Khatoco.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương; thành lập Quỹ phát triển khoa học - công nghệ và Quỹ đầu tư mạo hiểm tỉnh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống IOC phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Bà Lê Thị Trúc Phương - Trưởng Thống kê tỉnh cho rằng, việc triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp then chốt gồm: Đẩy nhanh đầu tư công, củng cố sản xuất công nghiệp, khai thác tối đa tiềm năng khu vực dịch vụ và phát huy thế mạnh nông nghiệp, thủy sản sẽ góp phần giúp tỉnh duy trì đà tăng trưởng hai con số. Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong quý IV không chỉ hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 mà còn tạo nền tảng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.