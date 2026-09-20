Giữ nhịp lãi suất, khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế

Giữ mặt bằng lãi suất ổn định

Từ yêu cầu của NHNN về giảm mặt bằng lãi suất, NHNN chi nhánh Khu vực 11 tăng cường theo dõi diễn biến huy động và cho vay trên địa bàn, chủ động kiểm tra, giám sát các TCTD. Việc giám sát được thực hiện nhằm bảo đảm các TCTD chấp hành đúng quy định về lãi suất, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn, qua đó tạo điều kiện để giảm chi phí đầu vào và có thêm dư địa điều chỉnh lãi suất cho vay.

Đến tháng 8/2026, mặt bằng lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam trên địa bàn cơ bản được duy trì ổn định. Tại nhóm NHTM do Nhà nước chi phối, lãi suất kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến 0,2-0,3%/năm; kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng khoảng 3,5-4,2%/năm; từ 6 đến dưới 12 tháng khoảng 5,5-6,6%/năm và từ 12 tháng trở lên khoảng 5,9-6,8%/năm.

Ở nhóm NHTMCP khác, lãi suất huy động có mức cao hơn tùy từng kỳ hạn, song nhìn chung vẫn nằm trong sự kiểm soát của định hướng điều hành.

Khi chi phí vốn đầu vào được giữ ổn định, các ngân hàng có thêm dư địa để giảm áp lực lên lãi suất cho vay. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND trên địa bàn phổ biến khoảng 6,8-9,5%/năm; trung và dài hạn khoảng 9-10,7%/năm. Cho vay ngoại tệ dao động 4,5-5,5%/năm.

Đằng sau những con số ấy là một dòng vốn đang được tính toán kỹ hơn để vừa hỗ trợ khách hàng, vừa bảo đảm an toàn tín dụng.

Tín dụng đang chảy mạnh vào khu vực sản xuất kinh doanh

Vốn theo sát nhu cầu phục hồi

Đơn cử, tại Agribank chi nhánh Phú Yên, bài toán lãi suất được đặt cùng với quản trị rủi ro và thẩm định phương án sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng ưu tiên những dự án có tính khả thi, nhất là các khoản vay trung và dài hạn phục vụ đầu tư trang trại, nhà máy.

Ông Phan Thông Thái, Giám đốc Agribank chi nhánh Phú Yên cho biết, chi nhánh tập trung tối ưu hóa chi phí hoạt động, đa dạng hóa nguồn vốn để tạo dư địa giữ ổn định lãi suất cho vay.

“Do ảnh hưởng thiên tai bão lũ từ cuối năm 2025, nhiều doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó đòi hỏi chi nhánh phải nỗ lực hơn 100% năng lực để hỗ trợ bà con nông dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh”, ông Thái chia sẻ.

Theo ông Thái, chi nhánh triển khai các gói tín dụng với lãi suất phù hợp, tập trung vào “tam nông”, sản xuất và chế biến nông sản, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các ngành kinh tế chủ lực.

Cùng với vốn vay, các dịch vụ ngân hàng được mở rộng theo hướng thuận tiện hơn cho khách hàng, từ quản lý dòng tiền, thanh toán quốc tế đến ngân hàng số. Việc số hóa thủ tục góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận vốn, nhất là với doanh nghiệp và hộ sản xuất đang cần nhanh chóng khôi phục hoạt động. Đến nay, tổng dư nợ tại Agribank chi nhánh Phú Yên đạt hơn 17.146 tỷ đồng, tăng 946 tỷ đồng, tương đương 5,8%. Chi nhánh dự kiến đến cuối năm đạt khoảng 120% kế hoạch Agribank giao năm 2026.

Ở khu vực trung tâm tỉnh, Agribank Đắk Lắk đang hướng dòng vốn vào những lĩnh vực tạo giá trị và việc làm. Ông Lê Văn Thịnh, Giám đốc Agribank Đắk Lắk cho biết, chi nhánh tập trung các chương trình tín dụng dành cho sản xuất kinh doanh, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu.

Đáng chú ý, ngân hàng triển khai gói tín dụng hơn 60.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp với lãi suất thấp hơn 0,8-1,2%/năm so với sàn cho vay thông thường. Một gói tín dụng khác trị giá 30.000 tỷ đồng dành cho các dự án xanh, hạ tầng, y tế, giáo dục có lãi suất cố định từ 6%/năm trong 24 tháng.

Những chương trình này mở thêm lựa chọn về vốn cho doanh nghiệp trong bối cảnh yêu cầu phục hồi và mở rộng sản xuất ngày càng rõ nét.

Theo ông Nguyễn Kim Cương, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 11, kiểm soát tốt mặt bằng lãi suất giúp doanh nghiệp, người dân giảm áp lực chi phí tài chính trong quá trình phục hồi sản xuất. Đồng thời, việc điều hành tín dụng cần gắn với kiểm soát chất lượng khoản vay, giữ an toàn hệ thống và hạn chế phát sinh nợ xấu.

Sự chủ động của các ngân hàng cùng với điều hành sát thực tế của NHNN đang góp phần giữ cho dòng vốn tiếp tục vận động vào những khu vực cần thiết của nền kinh tế, tạo nền tảng cho sản xuất, kinh doanh phục hồi và phát triển ổn định hơn trong thời gian tới.