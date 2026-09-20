Giữ nhịp học tập trên hành trình khởi nghiệp

Minh Thư (ngoài cùng bên phải) cân bằng rất tốt giữa học tập và công việc.

Bắt đầu từ 2 triệu đồng

Cuối năm lớp 10, Ngô Lê Minh Thư (sinh năm 2004, phường Thanh Thủy) muốn tự kiếm thêm thu nhập. Nhận thấy Huế chưa có nhiều nơi bán đồ thiết kế cho trẻ em, Thư xin mẹ 2 triệu đồng làm vốn, tìm nguồn hàng, chụp ảnh sản phẩm và giới thiệu trên mạng xã hội. Từ những đơn hàng đầu tiên, em từng bước xây dựng thương hiệu Ember Baby Vietnam.

“Lúc đó, em chỉ muốn làm điều gì đó khác với mọi người và có thể tự kiếm tiền. Em không nghĩ mình sẽ theo đuổi công việc này lâu đến vậy”, Thư nhớ lại.

Sau khoảng một năm hoạt động, Ember Baby tạm ngưng khi Thư chuẩn bị thi đại học. Thư quyết định thử sức với một hướng đi khác là ngành truyền thông đa phương tiện tại Khoa Quốc tế, Đại học Huế.

Những kiến thức về marketing, xây dựng hình ảnh và truyền thông thương hiệu tích lũy trong quá trình học được Thư vận dụng khi đưa Ember Baby hoạt động trở lại. Em tự xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh, bao bì và tìm cách cải thiện việc trao đổi, chăm sóc khách hàng.

Hành trình của Ember Baby không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nếu giai đoạn 2020 - 2021 là thời điểm thương hiệu hoạt động nổi bật thì từ năm 2022 đến 2024, việc kinh doanh có lúc rất chậm, thậm chí có thời điểm Thư không nhận được một đơn hàng nào. Sau khi hoàn thành các kỳ thi hoặc những giai đoạn bận làm đồ án, em mới mở bán trở lại.

Đến giữa năm 2025, Thư bắt đầu xây dựng lại thương hiệu. Không dừng ở việc nhập hàng hay đặt sản phẩm theo yêu cầu, từ đầu năm 2026, Thư bắt đầu tự lên ý tưởng và thiết kế quần áo cho trẻ em. Hai mẫu thiết kế đầu tiên do chính em thực hiện đã bán được gần 200 bộ chỉ trong hai tháng 6 và 7.

Bên cạnh sản phẩm, Thư cũng chú trọng đến trải nghiệm khách hàng. Em tự thiết kế bao bì cho Ember Baby và thay đổi cách đóng gói theo thời tiết ở Huế. “Bởi vì mình bán đồ em bé mà, da em bé nhạy cảm lắm, phải cẩn thận từng chút một”, Thư nói.

Ember Baby vừa là "đứa con tinh thần", vừa là điểm tựa để Thư tự tin với những trải nghiệm mới.

Không ôm việc bằng mọi giá

Đến năm thứ ba đại học, Thư bắt đầu tập trung hơn vào chuyên ngành và nhận các công việc content marketing tự do. Hiện em duy trì 5 công việc freelance thường xuyên, gồm 2 công việc tại TP. Hồ Chí Minh, 1 tại Đồng Nai, 1 tại Đà Nẵng và 1 tại Huế, song song với việc duy trì Ember Baby.

Thay vì áp dụng một phương pháp quản lý thời gian cứng nhắc, Thư dựa vào deadline và mức độ quan trọng của từng công việc để sắp xếp. Trong thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp, có lúc Thư vừa làm đồ án, vừa đảm nhận 4 công việc marketing tự do và tiếp tục duy trì Ember Baby.

“Em nghĩ cách em giải quyết lúc đó không phải là cố gắng làm nhiều hơn, mà là biết việc gì cần được ưu tiên ở từng thời điểm”, Thư chia sẻ.

Cách sắp xếp ấy giúp Thư hoàn thành đồ án và xử lý các công việc đúng tiến độ. Cuối năm 2025, Thư cùng các thành viên trong nhóm hoàn thành đồ án tốt nghiệp với kết quả cao.

Trước đó, em luôn duy trì kết quả tốt trong học tập, rèn luyện và hoạt động đoàn. Riêng năm học 2023 - 2024, Thư nhận giấy khen sinh viên đạt kết quả học tập và rèn luyện giỏi, học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc và giấy khen đoàn viên có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào sinh viên. Năm học 2024 - 2025, em tiếp tục được ghi nhận với giấy khen đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

Đến nay, Minh Thư vẫn tiếp tục duy trì Ember Baby và các công việc marketing, đồng thời muốn trải nghiệm thêm những lĩnh vực mình yêu thích. Với Thư, khởi nghiệp không chỉ cần sự kiên trì mà còn phải biết lượng sức, điều chỉnh kế hoạch và xác định điều cần ưu tiên ở từng thời điểm. Đó là bí quyết để từng bước thu hái được thành công.