Chủ động từ sớm, kiểm soát các điểm nóng giao thông

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 - 24/11/2026), sẽ diễn ra vào 20h ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, với sự tham dự của đông đảo đại biểu và nhân dân.

Khu vực xung quanh Sân vận động Mỹ Đình đã được thiết lập hệ thống barie, phân luồng giao thông. Ảnh: HL

Với quy mô tổ chức lớn, dự báo lượng người và phương tiện tập trung về khu vực Mỹ Đình sẽ tăng cao, đặc biệt trong thời điểm trước và sau chương trình. Điều này đặt ra yêu cầu đối với công tác tổ chức, điều hành giao thông, không chỉ bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu, mà còn duy trì việc đi lại thuận lợi cho người dân trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Đội CSGT đường bộ số 6 đã chủ động triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá tình hình giao thông trên các tuyến đường, rà soát những nút giao và khu vực có nguy cơ ùn tắc để xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội) sáng 24-11, tại khu vực xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và các tuyến đường dẫn về địa điểm tổ chức chương trình, công tác chuẩn bị bảo đảm TTATGT được Đội CSGT đường bộ số 6 triển khai theo kế hoạch. Các vị trí trọng điểm, nút giao kết nối và khu vực có khả năng tập trung đông phương tiện được rà soát, nhằm chủ động nhận diện nguy cơ ùn tắc, chuẩn bị phương án điều tiết phù hợp.

Trên cơ sở đặc điểm địa bàn và dự báo lưu lượng phương tiện, đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các vị trí trọng yếu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển. Việc triển khai lực lượng được tính toán theo từng khu vực, từng khung giờ, bảo đảm khả năng xử lý nhanh những tình huống phát sinh khi lượng người tham dự chương trình tăng cao.

Cùng với nhiệm vụ trực tiếp điều hành giao thông, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với Công an cơ sở và các đơn vị chức năng trong công tác dẫn đoàn đại biểu, bố trí vị trí xếp xe, bảo đảm trật tự tại khu vực tổ chức sự kiện. Các tổ công tác được yêu cầu nắm chắc địa bàn, tuyến đường được phân công, duy trì thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời trao đổi, phối hợp xử lý tình huống.

Thượng tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố và Phòng CSGT, đơn vị đã chủ động rà soát địa bàn, xây dựng phương án bố trí lực lượng tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đơn vị xác định nhiệm vụ không chỉ là bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các đoàn đại biểu và người dân tham dự chương trình, mà còn phải hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại thường ngày.

Theo Thượng tá Phạm Văn Chiến, các tổ công tác sẽ bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở và các lực lượng liên quan, duy trì thông tin liên lạc, chủ động xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Công tác dẫn đoàn và bố trí phương tiện cũng được tính toán chặt chẽ, bảo đảm an toàn, thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thực tế cho thấy, với những sự kiện văn hóa, nghệ thuật có đông người tham dự, nguy cơ ùn tắc không chỉ xuất hiện tại khu vực tổ chức, mà còn có thể lan sang các tuyến đường lân cận nếu phương án điều tiết không được tính toán hợp lý. Vì vậy, việc khảo sát địa bàn, xác định các điểm có nguy cơ ùn ứ và bố trí lực lượng phù hợp có ý nghĩa quan trọng, góp phần hạn chế tình trạng giao thông bị động khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Bảo đảm an toàn sự kiện gắn với giao thông thông suốt

Theo phương án triển khai, thời điểm trước khi chương trình bắt đầu và khi kết thúc được xác định là những khung giờ cần tập trung lực lượng. Đây là thời điểm người dân có xu hướng di chuyển cùng lúc đến sân vận động hoặc ra về sau khi chương trình kết thúc, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ tại các tuyến đường xung quanh.

Lực lượng CSGT tổ chức điều tiết giao thông tại các tuyến đường hướng về nơi tổ chức concert “Muôn sắc Việt Nam”. Ảnh: HL

Lực lượng CSGT chú trọng phương án điều tiết linh hoạt, hướng dẫn phương tiện di chuyển phù hợp với tình hình thực tế. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao tại một khu vực, lực lượng làm nhiệm vụ chủ động phối hợp với các tổ công tác liên quan để điều chỉnh hướng lưu thông, hạn chế phương tiện dồn về cùng một điểm. Những tình huống phát sinh cần được xử lý kịp thời, không để ùn tắc kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của chương trình và việc đi lại của người dân.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu tham dự chương trình, nhưng không gây xáo trộn lớn đối với giao thông thường ngày. Do đó, phương án phân luồng phải được tổ chức khoa học, có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, đồng thời thường xuyên cập nhật tình hình để điều chỉnh phù hợp.

Bên cạnh sự chủ động của lực lượng chức năng, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông cũng đóng vai trò quan trọng; lực lượng CSGT khuyến cáo người dân khi đến tham dự chương trình cần chủ động tìm hiểu thông tin về tổ chức giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng chức năng và hướng dẫn tại khu vực tổ chức sự kiện.

Người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, không dừng, đỗ xe tùy tiện tại các nút giao, tuyến đường và khu vực cổng ra vào sân vận động. Đối với người dân không tham dự chương trình, nhưng có nhu cầu lưu thông qua khu vực Mỹ Đình, cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh tập trung phương tiện tại những khu vực có đông người tham dự sự kiện.

Việc chủ động triển khai phương án ngay từ trước thời điểm diễn ra sự kiện thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT trong tổ chức, điều hành giao thông. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm an toàn cho một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, mà còn là điều tiết hài hòa dòng phương tiện trên toàn khu vực, hạn chế thấp nhất những tác động đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Với sự chuẩn bị chủ động, phương án triển khai cụ thể và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Đội CSGT đường bộ số 6 quyết tâm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Công an thành phố và Phòng CSGT, góp phần để chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT Thủ đô trong phục vụ các sự kiện văn hóa lớn.