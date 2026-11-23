Cuộc đua dòng vốn FDI đang chuyển sang mặt trận mới, khi nhà đầu tư không chỉ tìm nơi đặt nhà máy mà còn cần hệ sinh thái hạ tầng đủ sức hỗ trợ vận hành, mở rộng kinh doanh. Việt Nam cần nâng sức cạnh tranh bằng khả năng kết nối cảng biển, logistics, năng lượng, dữ liệu và dịch vụ, thay vì chỉ dựa vào chi phí hay ưu đãi.

Hạ tầng mở đường cho những tọa độ đầu tư mới

Yêu cầu về hệ sinh thái hạ tầng đang định hình lại bản đồ thu hút FDI, buộc các địa phương phải chuyển lợi thế quy hoạch thành năng lực kết nối thực tế. Chia sẻ mới đây với giới đầu tư tại TP.HCM, ông Vincent Li, Trưởng Bộ phận Kinh doanh Quốc tế, Ascentium Vietnam, cho rằng các dự án hạ tầng lớn đang tạo nền tảng thu hút dòng vốn vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Đường sắt đô thị, hành lang kết nối vùng, sân bay quốc tế Long Thành và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có thể tạo thêm động lực cho nhiều ngành kinh tế.

Năng lực kết nối cảng biển, logistics là một trong những yếu tố ngày càng chi phối quyết định đầu tư và mở rộng sản xuất của doanh nghiệp FDI.

Những công trình này không chỉ cải thiện kết nối mà còn mở dư địa phát triển các ngành kinh tế mới. Trên cơ sở đó, ông Li nhận diện năm nhóm lĩnh vực tiềm năng: hạ tầng số và trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính, cảng biển – logistics, bán lẻ – tiêu dùng và hạ tầng xanh. Trong đó, hệ sinh thái tài chính tại Thủ Thiêm có thể hỗ trợ các dịch vụ giá trị cao; kết nối Cát Lái, Cái Mép – Thị Vải và Cần Giờ mở thêm dư địa phát triển cảng biển, logistics.

Điểm đáng chú ý là sức hút của năm lĩnh vực này không nằm ở từng ngành riêng lẻ, mà ở khả năng tạo thành một hệ sinh thái liên kết. Cảng biển phát triển sẽ kéo theo nhu cầu kho bãi, vận tải và phân phối; trong khi trung tâm dữ liệu cần nguồn điện ổn định, viễn thông và dịch vụ công nghệ. Sự cộng hưởng đó giúp một dự án hạ tầng tạo lực hút cho nhiều ngành liên quan, qua đó mở rộng khả năng tiếp nhận dòng vốn chất lượng cao.

Tuy nhiên, lợi thế hạ tầng chỉ phát huy đầy đủ khi đi cùng môi trường đầu tư thuận lợi. Ông Li lưu ý nhà đầu tư quốc tế ngày càng coi trọng chất lượng hơn số lượng, đặc biệt là tính ổn định trong thực thi chính sách, nguồn năng lượng xanh và thủ tục hành chính thông thoáng. Đây cũng là những yếu tố ngày càng chi phối quyết định phân bổ dòng vốn.

Để đáp ứng những tiêu chí ngày càng cao của nhà đầu tư, quy hoạch phát triển cần chuyển từ khai thác lợi thế riêng lẻ sang kết nối các cực kinh tế trong một chỉnh thể thống nhất. Ở góc độ địa phương, theo bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), đây là định hướng TP.HCM đang theo đuổi nhằm phát huy thế mạnh bổ trợ giữa các khu vực.

Cụ thể, khu vực trung tâm được định hướng tập trung tài chính, dịch vụ chất lượng cao và khoa học công nghệ; phía Bắc phát triển sản xuất, chế biến, chế tạo; phía Đông Nam phát huy lợi thế cảng biển, logistics, năng lượng và kinh tế biển. Cách phân bổ này hướng tới hình thành mạng lưới bổ trợ, giúp nhà đầu tư tiếp cận đồng bộ hạ tầng, dịch vụ và đối tác, qua đó duy trì sức hút dài hạn với dòng vốn quốc tế.

Hạ tầng kết nối cảng biển, logistics, năng lượng và dữ liệu đang mở thêm dư địa thu hút FDI. Tuy nhiên, lợi thế chỉ phát huy khi các cực kinh tế được liên kết đồng bộ và đáp ứng nhu cầu mở rộng của nhà đầu tư.

Nhu cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác vẫn hiện hữu qua các hoạt động khảo sát của DN nước ngoài. Trong tháng 11/2026, đoàn hơn 10 DN vùng Tohoku của Nhật Bản đã tìm hiểu môi trường kinh doanh tại Hà Nội, Cần Thơ và TP.HCM trong chương trình do JICA tổ chức.

Sự quan tâm này còn thể hiện ở kế hoạch mở rộng của các nhà đầu tư Nhật Bản đang hiện diện tại Việt Nam. Ông Fukai Akihiko, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Gunma Bank, cũng cho biết khoảng 60 DN tỉnh Gunma (Nhật Bản) đã đầu tư tại Việt Nam. Nhiều đơn vị có kế hoạch mở rộng, đặc biệt tại TP.HCM.

Những tín hiệu trên cho thấy cơ hội không chỉ đến từ các dự án FDI quy mô lớn, mà còn từ nhu cầu tìm kiếm nhà cung ứng và dịch vụ hỗ trợ. Kết nối hiệu quả các nhu cầu đó với địa điểm, hạ tầng và đối tác phù hợp sẽ giúp biến sự quan tâm thành quyết định đầu tư cụ thể.

Tuy nhiên, triển vọng thu hút đầu tư tích cực chưa đồng nghĩa các dự án sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động. Theo Công ty Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam), tốc độ tăng trưởng dòng vốn đăng ký tiếp tục vượt xa vốn thực hiện. Điều này phản ánh kỳ vọng thu hút đầu tư mới được cải thiện, nhưng quá trình chuyển cam kết thành hoạt động thực tế vẫn cần thêm thời gian.

Ở chiều ngược lại, vốn điều chỉnh tiếp tục tăng, cho thấy các nhà đầu tư hiện hữu vẫn có nhu cầu bổ sung vốn và mở rộng dự án. Trong khi đó, dòng vốn giải ngân vẫn tập trung chủ yếu vào chế biến, chế tạo. Khoảng cách giữa vốn đăng ký và dòng vốn thực hiện đòi hỏi phải nâng cao đồng thời sức hút FDI và năng lực triển khai dự án.

Biến lợi thế hạ tầng thành dòng vốn thực chất

Khoảng cách đó không thể thu hẹp chỉ bằng lợi thế vị trí hay quy mô hạ tầng, mà còn phụ thuộc vào tiến độ mặt bằng, khả năng tiếp cận điện nước, thủ tục minh bạch và chính sách ổn định. Đây là những yếu tố quyết định khả năng triển khai dự án, chuyển vốn đăng ký thành hoạt động sản xuất thực tế.

Từ góc nhìn cộng đồng DN Hàn Quốc, ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu. Theo ông, bên cạnh thu hút dòng vốn mới, giúp DN đang hoạt động duy trì sản xuất và mở rộng đầu tư chính là thông điệp thuyết phục nhất với nhà đầu tư tiềm năng.

Giữ chân nhà đầu tư đòi hỏi xử lý nhanh vướng mắc về đất đai, điện nước, thủ tục và nâng năng lực nhà cung ứng nội địa. Đây là điều kiện để chuyển vốn đăng ký thành hoạt động sản xuất và giá trị kinh tế thực chất.

Các kiến nghị mới đây của DN Hàn Quốc tập trung vào những vướng mắc trực tiếp ảnh hưởng tiến độ dự án. Đó là việc xác định tiền sử dụng đất, quyền kế thừa quyền sử dụng đất, bảo đảm hạ tầng điện nước, điều chỉnh thủ tục đầu tư và huy động vốn. Những vấn đề này đòi hỏi đầu mối xử lý rõ ràng, thời hạn cụ thể và hướng dẫn thống nhất. Nếu tiếp tục chậm trễ, lợi thế thu hút FDI sẽ khó chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh và động lực mở rộng đầu tư.

Bên cạnh khả năng triển khai dự án, sức hấp thụ của DN trong nước cũng quyết định chiều sâu hệ sinh thái đầu tư. Ông Jack Nguyen, Tổng giám đốc Ascentium Vietnam, cho biết các thương hiệu quốc tế đang nâng yêu cầu đối với nhà cung ứng. Giá cả, chất lượng và thời gian giao hàng không còn là những tiêu chí duy nhất. Họ còn đòi hỏi quy trình vận hành ổn định, dữ liệu minh bạch phục vụ kiểm toán và khả năng đo lường các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Những tiêu chuẩn khắt khe đó buộc DN trong nước phải nâng cấp quản trị, quy trình và tiêu chuẩn sản xuất để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng FDI. Khi nhà cung ứng nội đủ năng lực đáp ứng yêu cầu quốc tế, dòng vốn FDI mới tạo được sức lan tỏa thực chất. Vì vậy, kết nối hạ tầng, tháo gỡ vướng mắc triển khai và tăng liên kết nội địa sẽ quyết định khả năng chuyển sức hút vốn đăng ký thành năng lực sản xuất và giá trị kinh tế bền vững.