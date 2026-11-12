Giữ nhịp đờn, trao truyền câu ca

Những ngày này, các đội đờn ca tài tử đang tăng cường tập luyện. Từ góc quán cà phê đến khoảng sân sau nhà, nơi nào cũng có thể trở thành “điểm hẹn” của những người yêu nghệ thuật. Dù mỗi người một công việc, tập hợp lực lượng đôi lúc không dễ dàng nhưng các thành viên vẫn chủ động sắp xếp thời gian, kiên trì hoàn thiện từng tiết mục.

Nghệ nhân Đội Đờn ca tài tử phường Bạc Liêu tích cực luyện ca, trau chuốt từng câu hát.

Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Nhơn tập trung hoàn thiện phần trình diễn.

Nhiều chương trình được đầu tư công phu với các phần ca diễn, hoà tấu, độc tấu nhạc cụ, nội dung được kết nối thành chủ đề xuyên suốt. Đội đờn ca tài tử phường Bạc Liêu chọn hình tượng Nhạc sĩ Cao Văn Lầu làm chủ đề dự thi. Trong khi đó, đội phường Vĩnh Trạch xây dựng các tiết mục ca ngợi truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương Cà Mau. Bên cạnh trau chuốt kỹ thuật biểu diễn, các đội còn chú trọng lựa chọn nhân tố mới, tạo sức sống cho chương trình.

Không khí tập luyện của Đội Đờn ca tài tử phường Vĩnh Trạch diễn ra nghiêm túc.

Thí sinh Ngân Giang, Đội Đờn ca tài tử phường Vĩnh Trạch sẽ thi diễn tiết mục “Từ lòng đất gọi tên anh”.

Các nghệ nhân đờn của đội đờn ca tài tử phường Vĩnh Trạch tập luyện tiết mục hoà tấu.

Mỗi buổi tập là dịp để lời ca thêm mượt mà, tiếng đờn thêm hoà quyện, từng nghệ nhân cùng nhau hoàn thiện phần trình diễn. Phía sau mỗi tiết mục là tình yêu, sự gắn bó và tâm huyết của những người đang ngày ngày gìn giữ, tiếp nối mạch nguồn đờn ca tài tử trên quê hương Cà Mau.