Giữ nguyên phương án Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành, sửa đổi bảng giá đất

Sáng 10/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp - Ảnh: CP

Hoàn thiện các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan chủ trì soạn thảo), trên cơ sở 255 lượt ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận ở tổ và hội trường, cùng ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng báo cáo gửi Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Luật. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của Thành viên Chính phủ.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đã tập trung hoàn thiện các nhóm nội dung về quyền hạn, trách nhiệm của Nhà nước và quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, trưng dụng đất; phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng hoàn thiện các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất.

Các nội dung về thời hạn, hạn mức và chế độ sử dụng đất cũng được tiếp thu, chỉnh lý. Đồng thời, Dự thảo được hoàn thiện về kỹ thuật soạn thảo.

Rà soát kỹ việc xử lý đất chậm sử dụng

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tập trung xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau - Ảnh: CP

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với dự thảo Luật Nhà ở, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản, không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thống nhất lấy Luật Đất đai làm gốc, các luật có liên quan phải đối chiếu, bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đất đai.

Đáng chú ý, đối với hệ số điều chỉnh giá đất, Phó Thủ tướng yêu cầu giữ nguyên phương án Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành, sửa đổi bảng giá đất và cả hệ số điều chỉnh giá đất.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành tiếp tục rà soát kỹ các quy định chuyển tiếp, việc xử lý đất chậm sử dụng, bảo đảm quy định rõ ràng, khả thi, tránh phát sinh vướng mắc và chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành tập trung xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm các quy định được thiết kế rõ ràng, thống nhất, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về đất đai.