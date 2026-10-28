Giữ nguồn nước sạch ở nông thôn

Tổ quản lý vận hành công trình nước sinh hoạt tự chảy thôn Bình Trung, xã Nghĩa Tá, có 5 thành viên, chịu trách nhiệm vận hành 2 công trình cấp nước, phục vụ hơn 150 hộ dân cùng một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Hằng ngày, các thành viên luân phiên kiểm tra đường ống, bể chứa, theo dõi nguồn nước và xử lý những sự cố phát sinh, bảo đảm nước được dẫn về phục vụ người dân.

Anh Ma Doãn Thế đang kiểm tra đường ống nước tự chảy tại thôn Bình Trung, xã Nghĩa Tá

Anh Ma Doãn Thế, thành viên Tổ quản lý, cho biết: Chúng tôi thay nhau trông coi, kiểm tra đường nước. Khi có hộ dân báo không có nước, chúng tôi phải tìm nguyên nhân, có khi vượt rừng tìm nguồn, khơi thông những đoạn đường ống bị tắc để nước tiếp tục chảy về phục vụ bà con.

Địa hình miền núi phức tạp, đường ống dẫn nước kéo dài qua nhiều khu vực khiến việc kiểm tra, sửa chữa gặp không ít khó khăn. Trong điều kiện đó, sự chủ động của Tổ quản lý giúp phát hiện, khắc phục sự cố kịp thời, hạn chế gián đoạn cấp nước.

Việc trực tiếp tham gia quản lý, vận hành cũng góp phần nâng cao trách nhiệm của người dân đối với công trình dùng chung. Bên cạnh duy trì hoạt động của hệ thống, bảo vệ khu vực đầu nguồn là yếu tố quan trọng để giữ gìn chất lượng nước.

Tại xã Yên Phong, công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ nguồn nước được chú trọng, hướng tới hình thành ý thức giữ gìn nguồn nước sạch trong cộng đồng.

Ông Tô Văn Tài, thành viên Tổ quản lý công trình nước thôn 10, xã Yên Phong, cho biết: Chúng tôi tuyên truyền người dân không để các vật dụng, chất bẩn gây ô nhiễm khu vực đầu nguồn; cùng nhau bảo quản đường ống, giữ gìn nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên, kiểm tra công trình cấp nước tập trung Cổ Lũng, xã Vô Tranh.

Cùng với các công trình quy mô nhỏ được bàn giao cho địa phương quản lý, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên hiện quản lý, vận hành 35 công trình cấp nước tập trung ở khu vực nông thôn. Đối với những công trình này, công tác kiểm tra, bảo dưỡng và áp dụng các giải pháp kỹ thuật được triển khai nhằm duy trì hoạt động ổn định, hạn chế thất thoát và bảo đảm chất lượng nước.

Đặc biệt, vào mùa khô, khi nguồn nước mặt và nước ngầm có nguy cơ suy giảm, việc theo dõi khả năng khai thác, thau rửa giếng khoan, vệ sinh bể lọc, bể chứa, kiểm tra đường ống và khu vực đầu nguồn càng cần được tăng cường. Đây là những khâu quan trọng nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu nước, đồng thời duy trì chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, cho biết: Vào mùa khô, Trung tâm đặc biệt lưu ý tình trạng suy giảm mực nước ngầm, nước mặt; chú trọng thau rửa giếng khoan, kiểm soát thất thoát trên đường ống, vệ sinh bể lọc, bể chứa và khu vực đầu nguồn để phục vụ nhân dân.

Từ trách nhiệm của người quản lý đến ý thức của từng hộ gia đình, những hành động thiết thực sẽ góp phần bảo vệ nguồn nước sạch, phát huy hiệu quả các công trình cấp nước, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn Thái Nguyên.