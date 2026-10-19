Giữ nguồn nguyên liệu sản xuất qua mùa mưa bão

Tranh thủ những ngày nắng ráo trước mùa mưa, Hợp tác xã Sản xuất dầu nguyên chất Bảo Tâm phơi khô nguyên liệu. Ảnh: PHAN VINH

Tính lượng dự trữ vừa đủ

Sức mua sản phẩm tiêu dùng, quà biếu thường tăng trở lại trong dịp lễ, Tết. Năm nay, Hợp tác xã Sản xuất dầu nguyên chất Bảo Tâm (phường Bàn Thạch) bước vào giai đoạn chuẩn bị với sự thận trọng hơn.

Do sức mua các dòng sản phẩm dầu đậu phộng, dầu mè đen thời gian qua giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, lượng nguyên liệu nhập kho được Hợp tác xã tính toán sát với nhu cầu sản xuất và khả năng tiêu thụ thực tế, nhằm tránh tình trạng ứ đọng vốn.

Hợp tác xã Sản xuất dầu nguyên chất Bảo Tâm chuẩn bị vị trí cao ráo để bảo quản nông sản. Ảnh: PHAN VINH

Ông Phạm Văn Huệ, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất dầu nguyên chất Bảo Tâm, cho biết đơn vị vẫn kỳ vọng nhu cầu thị trường 3 tháng cuối năm sẽ khởi sắc. Tuy nhiên, đậu phộng và mè đen là các nông sản rất nhạy cảm với độ ẩm. Khi mưa kéo dài, nguồn cung sụt giảm kéo theo giá thu mua tăng 10-20%; đồng thời, chất lượng nguyên liệu cũng dễ suy giảm do công tác phơi, bảo quản và vận chuyển không được thuận lợi như mùa khô.

Trước thực tế đó, Bảo Tâm chủ động duy trì lượng dự trữ ở mức hợp lý dựa trên kế hoạch sản xuất theo từng đợt và sức mua thực tế. Hệ thống kho bãi được giữ khô ráo, sạch sẽ và kiểm tra thường xuyên nhằm hạn chế ẩm mốc, mối mọt. Bên cạnh đó, máy móc, thiết bị ép dầu cũng được bảo trì định kỳ, nhà xưởng và kho chứa được rà soát kỹ trước mùa mưa để giảm thiểu nguy cơ gián đoạn sản xuất khi thời tiết bất lợi.

“Dù vẫn chuẩn bị nguyên liệu phục vụ nhu cầu thị trường những tháng cuối năm, chúng tôi chỉ dự trữ ở mức vừa đủ. Khi nguồn cung giảm, giá tăng, lượng hàng nhập về phải được tính toán rất sát. Nhờ có kinh nghiệm sản xuất dầu nhiều năm, Bảo Tâm chủ động dự báo các biến động này để giữ ổn định kế hoạch sản xuất và tiến độ giao hàng”, ông Huệ chia sẻ.

Nguồn nguyên liệu của Hợp tác xã Sản xuất dầu nguyên chất Bảo Tâm chủ yếu là các loại đậu và mè, rất dễ bị ảnh hưởng khi gặp thời tiết ẩm ướt. Ảnh: PHAN VINH

Phương án này giúp hợp tác xã duy trì nhịp độ sản xuất ổn định trước biến động của thị trường nguyên liệu. Dù vậy, việc dự trữ hàng vẫn tạo ra áp lực tài chính nhất định khi một phần dòng vốn bị đọng lại trong kho, trong khi chi phí đầu tư nhà xưởng, máy móc và công nghệ chế biến sâu vốn đã rất lớn.

Các cơ sở chế biến nông sản cần thêm chính sách tín dụng phù hợp, nhất là ưu đãi lãi suất cho vốn sản xuất, đồng thời tăng hỗ trợ quảng bá và khuyến khích sử dụng sản phẩm nông nghiệp làm ra trên địa bàn. Khi đầu ra ổn định hơn, doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ sở tính toán lượng hàng dự trữ và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững cho giai đoạn cuối năm, lâu dài". Ông Phạm Văn Huệ, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất dầu nguyên chất Bảo Tâm

Chủ động từ vùng nguyên liệu

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Duy Oanh (xã Duy Xuyên), công tác chuẩn bị cho mùa mưa bão được triển khai phân loại theo từng nhóm nguyên liệu riêng biệt. Đơn vị hiện sản xuất bột ngũ cốc, thanh gạo lứt hạt rong biển, bột rau má đậu xanh, sen sấy khô cùng các dòng trà thảo mộc. Mỗi nhóm sản phẩm đòi hỏi nguồn nguyên liệu khác nhau theo mùa.

Bà Phạm Thị Duy Mỹ, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Duy Oanh chia sẻ, nhu cầu tiêu dùng và quà biếu thường tăng cao vào dịp cuối năm, do đó kế hoạch thu mua nguyên liệu phải được triển khai từ sớm.

Đơn vị chủ động duy trì kết nối với các hộ sản xuất và đầu mối cung ứng để nắm bắt tình hình mùa vụ, khả năng thu hoạch cùng lượng nguyên liệu có thể cung ứng khi thời tiết bất lợi. Đối với những mặt hàng phù hợp, hợp tác xã tiến hành thu mua trước mùa mưa nhưng vẫn cân đối sát với năng lực bảo quản và dòng tiền hiện có.

Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Duy Oanh luôn chủ động tích trữ nguyên liệu để duy trì nhịp sản xuất. Ảnh: PHAN VINH

Mưa lớn, ngập úng và độ ẩm tăng cao có thể tác động tiêu cực đến đồng thời các khâu thu hoạch, phơi sấy, vận chuyển và bảo quản. Chỉ cần một công đoạn gián đoạn, nguồn nguyên liệu đưa về xưởng sẽ bị ảnh hưởng. Đối với các hợp tác xã quy mô nhỏ, việc thu mua bổ sung lúc khan hiếm thường khiến chi phí nguyên liệu và vận chuyển tăng cao, đồng thời gây áp lực lớn lên tiến độ giao hàng.

Chúng tôi liên kết với các hộ sản xuất, các đầu mối cung ứng để nắm tình hình mùa vụ, khả năng cung ứng và chủ động điều chỉnh khi thời tiết diễn biến phức tạp. Mục tiêu là giữ được chất lượng nguyên liệu, duy trì tiến độ sản xuất và giao hàng trong cao điểm cuối năm" Bà Phạm Thị Duy Mỹ, Giám đốc Hợp Nông nghiệp xanh Duy Oanh

Ngay khi nhập kho, nguyên liệu được HTX kiểm tra chất lượng, sấy khô đạt chuẩn rồi kê xếp trên kệ hoặc pallet để tránh tiếp xúc trực tiếp với nền và tường ẩm. Hệ thống kho bãi cũng được kiểm tra định kỳ nhằm sớm phát hiện nguy cơ ẩm mốc, côn trùng tấn công hoặc các điểm thấm rò.

Nhiều nguyên liệu nhập về Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Duy Oanh được sơ chế cẩn thận để bảo quản lâu dài. Ảnh: PHAN VINH

HTX luôn kiểm tra mái nhà xưởng, hệ thống cửa kho, đường thoát nước, đồng thời kê cao nguyên liệu, thành phẩm, bao bì và sẵn sàng phương án di chuyển hàng hóa đến khu vực an toàn.

Bà Mỹ nhận định, việc liên kết chặt chẽ với nông dân là yếu tố then chốt để đảm bảo nguồn nguyên liệu bền vững. Nhờ thường xuyên trao đổi về mùa vụ, sản lượng và kế hoạch thu mua, hợp tác xã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, còn người dân yên tâm về đầu ra cho nông sản. Mối liên kết này cũng giúp đơn vị dự báo sớm nguy cơ thiếu hụt từng loại nguyên liệu, từ đó chọn thời điểm thu mua tối ưu trước các đợt mưa kéo dài cuối năm.

Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Duy Oanh đang nỗ lực chuẩn bị cho đợt thương mại cao điểm cuối năm nay. Ảnh: PHAN VINH

Hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản

Theo Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, thành phố sẽ triển khai hỗ trợ theo phương thức sau đầu tư đối với các nội dung đáp ứng đủ điều kiện.

Theo đó, đơn vị chủ trì liên kết được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng dự án hoặc kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/dự án.

Chính sách này tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức thu mua và tiêu thụ bền vững. Đối với các cơ sở chế biến, việc liên kết chặt chẽ với vùng sản xuất còn giúp nâng cao tính chủ động trong kế hoạch nguyên liệu, giảm thiểu rủi ro đứt gãy nguồn cung do ảnh hưởng của thời tiết, mùa vụ hay vận chuyển.

[VIDEO] - Đại diện các hợp tác xã chia sẻ về giải pháp đảm bảo nguồn nguyên liệu trước mùa mưa và duy trì nhịp độ sản xuất cho đợt hàng cuối năm: