Giữ người giỏi bằng môi trường học thuật

Lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) vinh danh các sinh viên xuất sắc trong đợt trao bằng tốt nghiệp tháng 8/2026. Ảnh: NHẬT HẠ

Tạo nguồn giảng viên trẻ

Với 8,95 điểm tốt nghiệp đại học, Nguyễn Văn Thương (cựu sinh viên Khoa Công nghệ thông tin) và Trần Thanh Tín (cựu sinh viên Khoa Điện tử và Trí tuệ nhân tạo) Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), là hai trong số 12 kỹ sư, cử nhân giỏi, xuất sắc được lựa chọn tham gia Đề án đào tạo giảng viên năm 2026 của nhà trường.

Đợt đầu tiên của đề án có 12 ứng viên được tuyển chọn, trong đó, 9 ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 3 ứng viên tốt nghiệp loại giỏi. Các ứng viên đáp ứng tiêu chí về kết quả tuyển sinh đại học, thành tích học tập và kết quả tốt nghiệp thuộc nhóm 10% cao nhất theo ngành hoặc chuyên ngành đào tạo.

Theo PGS-TS. Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, công tác thu hút, tuyển dụng giảng viên của trường trong thời gian qua chưa đạt số lượng như mong muốn. Trong khi đó, những sinh viên giỏi sau khi tốt nghiệp có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, nhất là khi doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng nhân lực có chuyên môn tốt.

Do vậy, đề án được xây dựng theo hướng nhận diện năng lực người học ngay từ đầu vào, theo dõi kết quả trong quá trình đào tạo và lựa chọn những ứng viên có tiềm năng ở đầu ra. Bên cạnh thành tích học tập, nhà trường xem xét năng lực học thuật, thành tích nghiên cứu khoa học và quá trình phấn đấu của sinh viên. Đề án dự kiến có 15 suất học bổng cho 7 ngành đào tạo; trong đợt đầu, 12 ứng viên đáp ứng các tiêu chí đã được lựa chọn.

Chính sách hỗ trợ cũng được thiết kế để người học có điều kiện tập trung cho con đường học thuật. Theo định hướng của nhà trường, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, các ứng viên được định hướng học tiến sĩ ở nước ngoài, tại các cơ sở thuộc nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Thời hạn dự kiến bắt đầu chương trình tiến sĩ là trong vòng 3 năm sau khi hoàn thành thạc sĩ.

Giai đoạn học thạc sĩ tại trường được xem là bước chuẩn bị để người học rèn luyện tác phong giảng dạy, phương pháp nghiên cứu và nâng cao năng lực tiếng Anh trước khi tiếp tục đào tạo chuyên sâu.

PGS-TS. Nguyễn Hữu Hiếu cho biết, sau khi các ứng viên hoàn thành đào tạo ở nước ngoài, trường dự kiến xây dựng đề án tiếp tục đầu tư để phát triển họ thành những nhà khoa học; hướng đến việc chuẩn bị đội ngũ kế cận có nền tảng chuyên môn, năng lực nghiên cứu và khả năng tiếp cận các xu hướng khoa học mới.

Tuy nhiên, đầu tư cho người học cũng đi kèm trách nhiệm. Các ứng viên phải hoàn thành kế hoạch học tập, nghiên cứu đúng tiến độ, tham gia hoạt động học thuật và thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn phù hợp. Người được cấp học bổng cam kết làm việc tối thiểu một năm tại trường sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, đồng thời thực hiện các cam kết khác theo văn bản đã ký.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) trao đổi tại Đại học Khoa học Ứng dụng Haaga-Helia. Ảnh: NTCC

Mở rộng không gian phát triển

Nếu Trường Đại học Bách khoa chú trọng tạo nguồn giảng viên từ sinh viên xuất sắc, thì Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) mở rộng cơ hội phát triển năng lực thông qua các chương trình học tập quốc tế. Cách tiếp cận này cho thấy môi trường học thuật có thể được mở rộng ra ngoài phạm vi giảng đường trong nước, giúp sinh viên tiếp cận tri thức, phương pháp học tập và những trải nghiệm khác biệt.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế và Đại học Công nghệ Ming Chi (MCUT) (Đài Loan, Trung Quốc), 8 sinh viên Trường Đại học Kinh tế tham gia Chương trình Fast Track 3+2, kết hợp đào tạo cử nhân và thạc sĩ. Theo chương trình, sinh viên có thể hoàn thành hai bậc học trong 5 năm, gồm 3 năm cử nhân và 2 năm thạc sĩ, thông qua hệ thống tín chỉ liên thông.

Trần Nhật Sinh (sinh viên lớp 49K31.2, Khoa Thương mại điện tử, Marketing và Công nghệ số, Trường Đại học Kinh tế) quyết định tham gia chương trình xuất phát từ mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức trong một môi trường mới. Sinh cho biết động lực đến từ suy nghĩ rằng sau nhiều năm, con người có thể tiếc nuối những điều chưa từng đủ can đảm để bắt đầu hơn những trải nghiệm đã thử sức.

Trong khi đó, Nguyễn Ánh Dương (sinh viên Khoa Du lịch và Kinh doanh quốc tế), xem chương trình là cơ hội tiếp cận nền giáo dục khác biệt, kết nối với bạn bè quốc tế và trải nghiệm văn hóa mới. Theo Dương, sự đồng hành, hỗ trợ từ giảng viên hai trường giúp em hiện thực hóa mong muốn học tập trong môi trường đa văn hóa.

Được biết, trong năm 2026, Trường Đại học Kinh tế có 58 lượt sinh viên tham gia các chương trình quốc tế; 8 chương trình học bổng và chính sách hỗ trợ được triển khai. Sinh viên nhà trường cũng ghi dấu ấn tại 7 quốc gia/vùng lãnh thổ, kết nối 9 trường đại học đối tác, thông qua 11 nhóm chương trình quốc tế.

Từ Canada, Đức, Phần Lan, Pháp đến Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan, các chương trình mang đến nhiều hình thức trải nghiệm, từ trao đổi học thuật, học tập ngắn hạn đến thực tập, giao lưu văn hóa và trải nghiệm môi trường doanh nghiệp.

Những kết quả này cho thấy nỗ lực mở rộng hợp tác quốc tế đang tạo thêm cơ hội để sinh viên phát triển năng lực chuyên môn, tư duy hội nhập và bản lĩnh thích ứng; đồng thời mở rộng không gian học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.