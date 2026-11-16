Giữ nghiêm kỷ luật, phòng ngừa vi phạm từ cơ sở

Không để “khoảng trống” trong quản lý

Từ đầu năm 2026, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tập trung kiện toàn ban CHQS xã, phường. Sự thay đổi về tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ đòi hỏi đội ngũ cán bộ nhanh chóng thích ứng với mô hình công tác mới. Ban CHQS cấp xã không chỉ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự mà còn trực tiếp tổ chức, quản lý, chỉ huy lực lượng thuộc quyền. Vì vậy, duy trì nền nếp, quản lý quân số, nắm tư tưởng và giữ nghiêm kỷ luật trở thành nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên vui chơi, rèn luyện sức khỏe trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị.

Tại phường Điện Biên Phủ, địa bàn đô thị trung tâm của tỉnh, việc ổn định tổ chức, phân công rõ người, rõ việc được xác định là khâu quan trọng. Thượng tá Nguyễn Văn Lượng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Điện Biên Phủ cho biết: “Thực hiện mô hình mới, khối lượng công việc và trách nhiệm của Ban CHQS phường có nhiều điểm mới. Chúng tôi xác định phải duy trì nghiêm chế độ trực, báo cáo, quản lý quân số, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm từng cán bộ. Có như vậy mới hạn chế được sơ hở, thiếu sót và chủ động phòng ngừa vi phạm”.

Nếu ở địa bàn đô thị, yêu cầu trước mắt là ổn định tổ chức, duy trì nền nếp, thì tại xã biên giới Mường Nhé, công tác quản lý chịu tác động bởi địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn. Trong điều kiện đó, cán bộ quân sự cơ sở phải bám địa bàn, gần gũi cán bộ, nhân viên, nắm chắc hoàn cảnh và diễn biến tư tưởng từng người.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên vui chơi, rèn luyện sức khỏe trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong đơn vị.

Trung tá Vàng Pó Xé, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mường Nhé chia sẻ: “Ở cơ sở, nếu cán bộ không sâu sát thì rất khó nắm được tình hình. Quản lý không thể chỉ dựa vào sổ sách, báo cáo mà phải thường xuyên trao đổi, động viên, nắm tâm tư, hoàn cảnh của cán bộ, nhân viên. Phát hiện vấn đề khi còn nhỏ để kịp thời giải quyết chính là cách phòng ngừa hiệu quả nhất”.

Thực tiễn hai địa bàn cho thấy, dù điều kiện khác nhau, yêu cầu chung vẫn là không để công tác quản lý bị gián đoạn, nhất là khi tổ chức, biên chế và phương thức hoạt động ở cơ sở có nhiều thay đổi.

Phòng ngừa phải đi trước một bước

Qua theo dõi, kiểm tra, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh cơ bản chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Tuy nhiên, địa bàn miền núi, biên giới rộng, đơn vị mới kiện toàn, kinh nghiệm quản lý của cán bộ cơ sở chưa đồng đều nên nguy cơ vi phạm vẫn có thể phát sinh nếu thiếu sâu sát.

Những nguy cơ ấy đôi khi bắt đầu từ việc quản lý quân số chưa chặt, duy trì chế độ trực, báo cáo chưa nghiêm; sử dụng rượu, bia không đúng quy định, vi phạm an toàn giao thông hoặc chưa nắm chắc tâm tư, hoàn cảnh và các mối quan hệ của quân nhân ngoài giờ làm việc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý khi vụ việc xảy ra mà phải chủ động nhận diện, ngăn ngừa từ sớm.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên thực hành triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội là yêu cầu có tính nguyên tắc, góp phần quyết định chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT địa phương. Quan điểm của chúng tôi là không chờ xảy ra vụ việc mới xử lý. Phòng ngừa phải đi trước một bước; ở đâu có nguy cơ, ở đó phải có biện pháp quản lý, giáo dục và kiểm tra phù hợp”.

Theo đó, trách nhiệm trước hết thuộc về cấp ủy, người chỉ huy. Cán bộ chủ trì phải nắm chắc tình hình tư tưởng, hoàn cảnh và các mối quan hệ của quân nhân; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, kịp thời phát hiện biểu hiện bất thường để có biện pháp giải quyết. Quản lý con người không chỉ dừng ở quân số, hồ sơ mà phải bằng trách nhiệm, sự sâu sát. Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất, tập trung vào những khâu, địa bàn, đối tượng có nguy cơ cao.

Đối với Ban CHQS xã, phường mới kiện toàn, nội dung kiểm tra phải sát chức trách, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Cán bộ kiểm tra không chỉ xem xét sổ sách mà còn chỉ rõ những bất cập, hướng dẫn, chấn chỉnh ngay tại cơ sở.

Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cho biết: “Kiểm tra phải thực chất, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, không giấu giếm, né tránh; không để vụ việc nhỏ tích tụ thành vụ việc lớn. Phát hiện sớm một nguy cơ để xử lý đúng quy định vẫn tốt hơn nhiều so với để xảy ra hậu quả rồi mới khắc phục”.

Thực tiễn tại Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cho thấy, giữ nghiêm kỷ luật không thể chỉ dựa vào mệnh lệnh hay những đợt kiểm tra cao điểm mà phải trở thành nền nếp thường xuyên. Từ phân công rõ trách nhiệm, duy trì nghiêm chế độ đến sâu sát nắm tình hình, kịp thời giải quyết vấn đề nảy sinh, mỗi khâu đều góp phần tạo thế chủ động trong phòng ngừa. Nhận diện nguy cơ từ sớm, chấn chỉnh thiếu sót kịp thời chính là “lá chắn” góp phần xây dựng LLVT tỉnh Điện Biên vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.