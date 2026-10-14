Giữ nghiêm kỷ luật là giữ sức mạnh của quân đội

Giữ nghiêm kỷ luật là yếu tố quyết định thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh Lâm Đồng

Nhận diện hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý bộ đội

Trong 9 tháng đầu năm 2026, LLVT tỉnh có sự thay đổi về tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và vị trí công tác của một số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Quá trình kiện toàn đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng ổn định tổ chức, tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy và bảo đảm sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh về chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước.

Cùng với quản lý trong đơn vị, LLVT tỉnh chú trọng phối hợp với địa phương, gia đình và các cơ quan chức năng để nắm tình hình quân nhân, kịp thời phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn, diễn biến tư tưởng phát sinh.

Việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Qua thực tiễn triển khai, một số đơn vị duy trì tốt nền nếp, chế độ quy định, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị và thực hiện nghiêm các yêu cầu về chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn. Tiêu biểu có Trung đoàn BB994A, Ban CHQS phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ban CHQS phường 1 Bảo Lộc, Ban CHQS xã Di Linh và Đại đội Trinh sát cơ giới 3.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm, toàn LLVT tỉnh vẫn xảy ra một số vụ vi phạm kỷ luật. Mặc dù số vụ và số người vi phạm giảm so với cùng kỳ năm 2025, kết quả này chưa đồng nghĩa với việc các nguy cơ đã được kiểm soát triệt để.

Giáo dục, rèn luyện lực lượng dân quân chấp hành nghiêm kỷ luật

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã rà soát, đánh giá nguyên nhân, xác định những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ huy và quản lý bộ đội cần tập trung khắc phục. Ở một số đơn vị, việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định về chấp hành kỷ luật có thời điểm chưa quyết liệt, đồng bộ, sâu sát. Công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tư tưởng và quản lý cán bộ, chiến sĩ còn những mặt chưa chặt chẽ; việc dự báo, phát hiện nguy cơ vi phạm, mất an toàn chưa kịp thời. Trong khi đó, một số quân nhân chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa và yêu cầu của việc chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và khả năng tự quản, tự rèn luyện còn hạn chế… Một vấn đề khác được Bộ CHQS tỉnh thẳng thắn chỉ ra là việc chỉ đạo ở một số đơn vị còn chung chung, chưa sát đặc điểm tình hình và nhiệm vụ; trách nhiệm của cán bộ trực tiếp quản lý chưa được phân công, kiểm tra cụ thể. Những hạn chế trên cho thấy, hiệu quả chấp hành kỷ luật không chỉ phụ thuộc vào việc phổ biến quy định hay duy trì điều lệnh, mà còn gắn trực tiếp với chất lượng lãnh đạo, chỉ huy, trách nhiệm của cán bộ quản lý và ý thức tự giác của mỗi quân nhân.

Bên cạnh nguyên nhân chủ quan, những tác động từ môi trường xã hội, nhất là từ không gian mạng cũng làm gia tăng khó khăn trong quản lý bộ đội.

Đề cao trách nhiệm cán bộ, lấy phòng ngừa làm trọng tâm

Làm việc với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, yêu cầu LLVT tỉnh tạo đột phá, chuyển biến vững chắc trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 7 đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, đợt “chỉnh huấn” ở tất cả các cấp, tổ chức trong LLVT tỉnh về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn theo Chỉ thị số 76/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phương châm được xác định là: “Quản lý bộ đội bằng điều lệnh; duy trì kỷ luật bằng trách nhiệm; phòng ngừa vi phạm bằng giáo dục; xây dựng an toàn bằng hành động cụ thể hằng ngày”. Yêu cầu này đặt trách nhiệm trực tiếp lên đội ngũ cán bộ các cấp. Muốn quản lý tốt bộ đội, cán bộ phải nắm chắc cấp dưới, thường xuyên gần gũi, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư và những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của quân nhân. Cùng với duy trì nghiêm điều lệnh, chế độ, quy định, mỗi đơn vị cần rà soát các nguy cơ mất an toàn, xác định biện pháp phòng ngừa phù hợp, tránh để những dấu hiệu bất thường không được phát hiện, xử lý từ sớm.

Tại các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật được đặt lên hàng đầu

Quán triệt chỉ đạo của Quân khu 7, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người chỉ huy trong giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; tăng cường kiểm tra, nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân, chủ động dự báo, định hướng tư tưởng và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Công tác giáo dục, quản lý tư tưởng cần gắn với thực hiện kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, phong trào thi đua 3 nhất và các mô hình cụ thể. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và nâng cao ý thức tự quản, tự rèn của từng quân nhân.

Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để phạm tội, xâm phạm an ninh quân đội nhằm nâng cao cảnh giác, ý thức bảo vệ bí mật quân sự và thông tin nội bộ khi tham gia mạng xã hội. Cùng với đó là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Giữ nghiêm kỷ luật phải đi đôi với nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục bộ đội. Đây là cơ sở để LLVT tỉnh duy trì nền nếp chính quy, hạn chế vi phạm, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.