Một kỳ họp xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố. Ảnh: NGUYỄN HỢI

Tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố đã xem xét báo cáo, hồ sơ và đề nghị của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy UBND thành phố về việc thi hành kỷ luật đối với từng trường hợp.

Trên cơ sở xem xét đầy đủ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 10 đảng viên, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định của Đảng.

Các trường hợp bị xem xét, xử lý kỷ luật có nội dung vi phạm liên quan đến Quy định những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản...

Việc xem xét, thi hành kỷ luật được thực hiện trên cơ sở đánh giá cụ thể đối với từng trường hợp, bảo đảm nguyên tắc khách quan, chính xác, công minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng.

Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thể hiện yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm mọi đảng viên khi vi phạm đều được xem xét, xử lý theo quy định.

Qua đó, góp phần giáo dục, cảnh tỉnh, phòng ngừa vi phạm; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên; đồng thời góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.