Giữ nghiêm kỷ luật Đảng trong thực hiện chính sách bảo hiểm

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Phước Ly

Hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chính sách, pháp luật về bảo hiểm làm ảnh hưởng đến quyền lợi người hưởng; lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ bảo hiểm; kê khai không đúng thông tin nhân thân, thời gian công tác hoặc thời gian tham gia bảo hiểm để hưởng chế độ đều thuộc những nội dung được hướng dẫn cụ thể để xem xét, xử lý vi phạm theo quy định.

Điều 50 của Quy định số 212-QĐ/TW quy định các hình thức kỷ luật tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm. Đảng viên có hành vi vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật căn cứ vào tính chất, mức độ và hậu quả thực tế của vi phạm. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả, đảng viên vi phạm có thể chịu các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức (đối với đảng viên giữ chức vụ), cho đến hình thức cao nhất là khai trừ khỏi Đảng.

Doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm kéo dài có thể khiến người lao động gặp khó khăn khi cần xác nhận quá trình tham gia hoặc giải quyết chế độ. Thành phố Huế xác định, tình trạng này vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Theo báo cáo tại cuộc giám sát của Hội đồng quản lý BHXH vào tháng 8/2026, trong 7 tháng đầu năm 2026, số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn là hơn 304 tỷ đồng. Tổ công tác liên ngành đã làm việc với 347 đơn vị sử dụng lao động, qua đó các đơn vị chuyển nộp hơn 15 tỷ đồng tiền đóng bảo hiểm.

Công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Huế có sự phối hợp giữa thành phố, các sở, ngành, chính quyền cơ sở và cơ quan BHXH. Theo thông tin công bố tháng 8/2026, thành phố đã kiện toàn 40/40 Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã, phường; các ban chỉ đạo đã ban hành quy chế hoạt động, gắn trách nhiệm của thành viên với địa bàn phụ trách. Thành phố cũng yêu cầu tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu và kiểm tra, xử lý các trường hợp chậm đóng, trốn đóng. Những giải pháp này tạo cơ sở để việc quản lý, theo dõi và thực hiện chính sách bám sát với thực tế hơn. Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và đơn vị sử dụng lao động, vai trò của tổ chức đảng, cấp ủy và người đứng đầu cũng cần được phát huy trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Trở lại với Quy định số 212 - QĐ/TW, việc làm rõ các hành vi và mức xử lý góp phần nâng cao ý thức chấp hành, đồng thời nhấn mạnh rằng chính sách bảo hiểm không thể bị lợi dụng vì lợi ích riêng. Tuy nhiên, cần phân biệt trách nhiệm của doanh nghiệp với trách nhiệm của từng cá nhân. Tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm của một đơn vị không đồng nghĩa mọi đảng viên làm việc tại đó đều vi phạm kỷ luật Đảng. Điều cần làm rõ là trách nhiệm, nghĩa vụ được giao, hành vi cụ thể, mức độ lỗi và hậu quả phát sinh.

Để quy định mới đi vào cuộc sống, việc kiểm tra và giám sát cần gắn với quá trình thực hiện chính sách hằng ngày, thay vì chỉ tập trung xử lý khi sai phạm đã xảy ra. Kỷ luật là cần thiết để giữ nghiêm các quy định, nhưng mục tiêu không chỉ dừng ở việc xử lý người vi phạm. Quan trọng hơn là nâng cao ý thức chấp hành, ngăn ngừa những hành vi có thể gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Khi trách nhiệm nêu gương đi cùng kiểm tra, giám sát thực chất, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN sẽ có thêm cơ sở để đi đúng mục tiêu. Sự nghiêm minh của kỷ luật khi ấy không chỉ thể hiện ở việc xử lý đúng người, đúng hành vi mà còn ở những vi phạm được ngăn chặn, những bất cập được khắc phục và quyền lợi của người lao động được bảo đảm tốt hơn.