Giữ nghiêm kỷ cương pháp luật từ nâng cao hiệu quả điều tra

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo điều tra đường dây trốn thuế thông qua hoạt động thanh toán thẻ qua máy POS.

Không bỏ qua dấu hiệu nghi vấn nhỏ nhất

Giữa năm 2025, mặc dù chưa đến cao điểm buôn bán giao thương, nhưng lượt người thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, xã Na Mèo lại tăng đột biến. Đáng chú ý, các đối tượng thường di chuyển bằng xe taxi, xe khách hoặc xe cá nhân lên khu vực cửa khẩu, sau đó làm thủ tục xuất cảnh sang Lào vào thứ 5. Đến chủ nhật, họ lại nhập cảnh về Việt Nam, nhưng không có hàng hóa nào được mua bán trong suốt khoảng thời gian này.

Từ những dấu hiệu bất thường, nhiều mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh được cử đi, bí mật bám tuyến biên giới nhiều tháng. Kết quả điều tra cho thấy, luồng khách thông quan qua Lào đã tập trung tại “Trường gà quốc tế Viêng Xay” - tụ điểm đánh bạc dưới hình thức “đá gà ăn tiền” do Đào Anh Dũng (sinh năm 1979, thường trú tại TP Hà Nội) cầm đầu. Đến ngày 26/3/2026, sau khi thu thập đủ bằng chứng, Công an Thanh Hóa phối hợp với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an và lực lượng Công an Lào tiến hành triệt xóa đường dây. Đến nay, đã có 196 đối tượng bị khởi tố.

Trong 10 tháng năm 2026, hàng chục chuyên án lớn, có tính chất phức tạp đã được lực lượng công an Thanh Hóa tập trung điều tra, triệt phá từ những dấu hiệu nghi vấn rất nhỏ như phá chuyên án buôn lậu 28.000 viên kim cương, khởi tố 31 bị can; triệt xóa đường dây buôn lậu 200kg vàng, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng từ Campuchia vào Việt Nam; đấu tranh với đường dây sản xuất, phát tán mã độc, thu thập trái phép hơn 93.500 tệp dữ liệu cá nhân. Hay mới đây nhất, lực lượng an ninh kinh tế và an ninh điều tra đã phối hợp triệt xóa đường dây lợi dụng chính sách thanh toán không tiền mặt qua thẻ tín dụng và máy POS để thực hiện hành vi trốn thuế, tạm giữ hình sự 7 đối tượng có liên quan...

Điều đáng nói, hiệu quả đấu tranh với tội phạm không chỉ được phản ánh ở số vụ án khám phá hay số đối tượng bị xử lý, mà còn cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong năng lực nhận diện, phát hiện và làm rõ hành vi phạm tội, từ giải quyết những vụ việc riêng lẻ đến đấu tranh, bóc gỡ cả đường dây, tổ chức.

Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, khẳng định: “Mục tiêu cao nhất của tất cả các chuyên án là làm rõ đầy đủ phương thức, thủ đoạn, các mối quan hệ và dòng tiền bất hợp pháp phía sau các đối tượng. Trên cơ sở đó, xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật”.

Nghiêm minh từ mỗi quyết định tố tụng

Trong chuyên án đấu tranh với hệ sinh thái lừa đảo công nghệ cao Xintel, các điều tra viên không chỉ đối mặt với số lượng dữ liệu điện tử khổng lồ từ hoạt động núp bóng doanh nghiệp của Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution - đơn vị phát hành mạng xã hội Xintel và đồng tiền ảo Xin, mà còn phải liên tiếp đấu tranh nhiều ngày với các đối tượng tội phạm cực kỳ am hiểu quy định của pháp luật và khoa học công nghệ, thường xuyên bất hợp tác.

“Thời điểm phá án, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ an ninh kinh tế và an ninh điều tra gần như không ngủ. Từ những dữ liệu điện tử rời rạc trên hệ thống thiết bị máy tính, chúng tôi phải bóc tách, phân loại và chuyển hóa thành hồ sơ, tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm của hàng chục đối tượng”, Thiếu tá Trương Mạnh Tùng, điều tra viên Phòng An ninh điều tra chia sẻ.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, nắm tình hình tội phạm, lực lượng công an Thanh Hóa cũng đã tiếp nhận, xử lý 100% các tin báo tố giác tội phạm. Quá trình này được theo sát bởi viện kiểm sát Nhân dân hai cấp. Đội ngũ kiểm sát viên phối hợp với điều tra viên ngay từ giai đoạn đầu của vụ án như khám nghiệm hiện trường, đánh giá chứng cứ, xem xét việc thi hành lệnh bắt giữ các đối tượng nghi vấn... Sự chặt chẽ trong từng chứng cứ, hồ sơ và quyết định tố tụng là nền tảng để bảo đảm công lý được thực thi đúng đắn.

Cùng với những nỗ lực vượt bậc nhằm “đánh đúng, đánh trúng” vào bản chất, gốc rễ của các loại tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa nghiệp vụ nhằm giải quyết căn cơ các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở. Qua đó, kéo giảm 10% số vụ tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2025. Một số loại tội phạm có mức giảm sâu như tội phạm cố ý gây thương tích giảm 21,36%; cướp tài sản giảm 21,43%; cướp giật giảm 33%...

Trong bối cảnh tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi và có sự chuyển dịch mạnh mẽ hoạt động phạm tội ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, lực lượng công an Thanh Hóa tiếp tục giữ vững tinh thần chủ động, từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để phát hiện kịp thời và xử lý đến cùng hành vi phạm tội. Từ đó, mỗi kết quả điều tra là một cơ sở bảo vệ công lý và bồi đắp niềm tin của Nhân dân.