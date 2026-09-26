Giữ nghề nước mắm truyền thống 400 năm ở Ba Làng

Sinh ra trong gia đình có nhiều đời làm nước mắm, bà Nguyễn Thị Lài (61 tuổi, trú tổ dân phố Thượng Hải, phường Tĩnh Gia) sớm gắn bó với nghề chế biến thủy sản truyền thống. Những năm đầu, cơ sở của gia đình chủ yếu sản xuất với quy mô nhỏ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong vùng. Ảnh: Đình Minh

Với phương pháp ủ chượp truyền thống, cá cơm được lựa chọn khi còn tươi, trộn với muối theo công thức riêng rồi ủ trong thời gian dài. Ảnh: Đình Minh

Nước mắm thường được ủ từ 2-3 năm để đạt độ chín, tạo hương vị đặc trưng. Tháng 5 và tháng 11 hàng năm là hai mùa chính thu mua cá, tép làm mắm, cung cấp nguồn nguyên liệu để nghề truyền thống được duy trì. Đình Minh

Không chỉ giữ cách làm truyền thống, những người làm nước mắm ở Ba Làng còn từng bước thay đổi phương thức kinh doanh, chú trọng chất lượng, an toàn sản phẩm và mở rộng thị trường. Ảnh: Đình Minh

Ngoài bán hàng tại nhà, bà Lài còn thuê một gian hàng trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiêu thụ sản phẩm, mang lại thu nhập trung bình khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Đình Minh

Một trong những người trẻ tiếp nối và phát triển nghề chế biến hải sản tại Ba Làng là chị Lê Thị Liễu (48 tuổi, trú tổ dân phố Đông Hải, phường Tĩnh Gia). Ảnh: Đình Minh

Sau khi lập gia đình năm 1998, chị bắt đầu mưu sinh bằng một cửa hàng kinh doanh hải sản nhỏ. Thời gian đầu, gia đình gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm hạn chế và thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Ảnh: Đình Minh

Bước ngoặt đến năm 2003, khi một mùa moi, cá cơm được mùa, lượng nguyên liệu thu mua lớn nhưng khó tiêu thụ. Không để hải sản bị hư hỏng, chị Liễu tận dụng kinh nghiệm gia đình để ủ mắm. Ảnh: Đình Minh

Từ những chum mắm đầu tiên, chị tự đạp xe đến nhiều vùng quê trong tỉnh giới thiệu sản phẩm, thậm chí cho khách sử dụng trước và chỉ nhận tiền khi sản phẩm được tin dùng. Ảnh: Đình Minh

Kiên trì lấy chất lượng làm nền tảng, cơ sở của chị từng bước mở rộng quy mô, đầu tư máy móc, kho đông lạnh, hệ thống ngâm ủ, sấy và đóng gói. Ảnh: Đình Minh

Đến nay, gia đình chị có 7 sản phẩm được chứng nhận OCOP, doanh thu khoảng 16 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 4 tỷ đồng. Sản phẩm được tiêu thụ trong nước và xuất sang một số thị trường như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Ảnh: Đình Minh

Hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 80 lao động, với thu nhập bình quân 7-10 triệu đồng/người/tháng. Chị Liễu cũng hỗ trợ vốn không tính lãi cho hơn 50 hộ gia đình phát triển kinh doanh, đồng thời tạo thêm việc làm thời vụ cho lao động địa phương. Ảnh: Đình Minh

Theo ông Trần Hoàng Gia, Phó Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia, việc duy trì và phát triển nghề làm nước mắm truyền thống không chỉ góp phần gìn giữ nghề của cha ông mà còn tạo sinh kế, việc làm và thu nhập cho người dân. Việc các cơ sở từng bước nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và ứng dụng phương thức kinh doanh mới đang tạo thêm động lực để nghề truyền thống tiếp tục phát triển. Ảnh: Đình Minh