Giữ nghề bằng sức sáng tạo

Bảo tồn phải gắn với cuộc sống của người làm nghề

Theo kế hoạch, Festival có địa điểm tổ chức chính tại Hoàng thành Thăng Long, kết hợp các hoạt động trình diễn, trưng bày, thiết kế sáng tạo và quảng bá sản phẩm.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40-50 quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo không gian giao lưu giữa nghệ nhân, nhà thiết kế và doanh nghiệp.

Đây là cơ hội để làng nghề giới thiệu kỹ thuật, câu chuyện văn hóa và giá trị của sản phẩm thủ công.

Qua những cuộc gặp gỡ, người làm nghề có thể tiếp cận ý tưởng thiết kế, tìm hiểu thị hiếu và mở rộng quan hệ hợp tác.

Tuy nhiên, sức lan tỏa của sự kiện cần được tiếp nối bằng những kết nối thực chất sau Festival.

Một làng nghề chỉ có thể duy trì sức sống khi người thợ có việc làm và thu nhập đủ để gắn bó.

Nếu sản phẩm khó tiêu thụ, công sức không được ghi nhận tương xứng, việc truyền nghề sẽ gặp trở ngại.

Bảo tồn vì vậy cần quan tâm cả kỹ thuật, môi trường sản xuất và cơ hội tiếp cận thị trường.

Nghệ nhân làng nghề Chuyên Mỹ đam mê tạo ra những tác phẩm khảm trai sơn mài và giữ ngọn lửa nghề cho quê hương. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Điển hình như gốm Bát Tràng, có thể khai thác câu chuyện giữ bản sắc qua chất liệu, men, cách tạo hình và công năng sử dụng.

Những sản phẩm phục vụ bữa ăn, trang trí nhà ở hay làm quà tặng là xu hướng để có thể đưa nghề truyền thống vào đời sống hiện đại.

Tương tự, lụa Vạn Phúc gợi mở câu chuyện kết nối kỹ thuật dệt với thời trang, phụ kiện và thiết kế ứng dụng. Đổi mới cần dựa trên hiểu biết về chất liệu, đồng thời giúp người mua nhận diện nguồn gốc và giá trị sản phẩm. Khi khách hàng hiểu công sức phía sau tấm lụa, sản phẩm có thêm cơ hội được trân trọng.

Để hỗ trợ người làm nghề, cần chú trọng tư vấn thiết kế, xây dựng thương hiệu, minh bạch thông tin và phát triển kênh phân phối.

Những hoạt động này giúp thu hẹp khoảng cách giữa xưởng sản xuất với người tiêu dùng, tạo điều kiện để giá trị văn hóa chuyển hóa thành nguồn thu bền vững.

Mở đường cho người trẻ tiếp nối

Trong hành trình ấy, người trẻ cần được nhìn nhận là chủ thể tiếp nối và đổi mới. Sự am hiểu công nghệ, thiết kế, truyền thông giúp họ có thêm công cụ kể chuyện về làng nghề, giới thiệu sản phẩm và tìm khách hàng. Nhưng để trở về với nghề, họ cũng cần nhìn thấy triển vọng phát triển.

Truyền nghề cần đi cùng tạo cơ hội thực hành và làm việc. Nghệ nhân hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm xử lý chất liệu; người trẻ đóng góp ý tưởng, cách trình bày và phương thức tiếp cận thị trường. Sự trao đổi hai chiều giúp kinh nghiệm được kế thừa, đồng thời tạo khoảng trống cho thử nghiệm.

Kết nối nghệ nhân với nhà thiết kế cũng cần dựa trên sự tôn trọng. Thiết kế mới nên bắt đầu từ đặc tính vật liệu, kỹ thuật và câu chuyện địa phương.

Khi hai bên cùng tham gia, sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng mà vẫn giữ những dấu ấn làm nên giá trị riêng.

Du lịch trải nghiệm là một hướng bổ trợ. Hoạt động tìm hiểu quy trình, quan sát người thợ và thực hành công đoạn phù hợp có thể giúp du khách hiểu sâu hơn về nghề.

Tuy nhiên, trải nghiệm cần được tổ chức an toàn, có thuyết minh và tôn trọng không gian lao động của cộng đồng.

Festival sắp tới là dịp mở rộng những cuộc kết nối. Hiệu quả cần được theo dõi qua hợp tác thiết kế, đơn hàng, chương trình truyền nghề và thu nhập.

Khi người thợ sống được bằng nghề, người trẻ có cơ hội phát triển, làng nghề sẽ có thêm nền tảng để tiếp tục trao truyền giá trị văn hóa.