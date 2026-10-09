Giữ nét đẹp văn hóa từ các môn thể thao truyền thống

Bảo tồn và phát huy những nét đẹp trong bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế thể thao tại khu dân cư. Các địa phương đã tổ chức nhiều giải thi đấu, giao lưu thể thao, lễ hội để bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian... Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian ngày càng sôi nổi, rộng khắp. Từ đó, đã phát hiện, tuyển chọn nhiều vận động viên nòng cốt tham gia thi đấu cấp tỉnh.

Phụ nữ xã Ngòi Hoa sôi nổi đua tài môn bắn nỏ.

Môn kéo co tại Đại hội TDTT xã Cao Dương lần thứ I thu hút sự tham gia và cổ vũ đông đảo của Nhân dân.

Các cô gái trẻ phường Thống Nhất cùng đọ sức với bộ môn đẩy gậy.

Các bà, các chị xã Lạc Sơn khéo léo tranh tài môn đi cà kheo.

Trò chơi giữ thăng bằng trên cột tròn làm cho các ngày hội trên địa bàn xã Lương Sơn thêm sôi động.

Đánh cù là trò chơi yêu thích của phụ nữ vùng cao.