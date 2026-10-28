Giữ nếp nhà trong nhịp sống mới

Khi nếp cũ gặp nhịp sống mới

Trong nhiều gia đình Việt Nam, ngày giỗ được duy trì qua những công việc quen thuộc như dọn dẹp nơi thờ cúng, chuẩn bị đồ lễ, nấu ăn và đón tiếp người thân. Tùy phong tục, điều kiện của từng nhà, quy mô buổi giỗ có thể khác nhau, song các công việc ấy vẫn là dịp để các thành viên cùng chia sẻ trách nhiệm và nhắc nhớ về cội nguồn.

Gìn giữ nếp nhà trong mỗi gia đình. Ảnh: Việt Nguyễn

Việc duy trì nếp sinh hoạt này đôi khi gặp khó khăn khi con cháu đi học, đi làm xa hoặc có lịch trình riêng. Với người trẻ, sự tiếp nối thường bắt đầu từ những việc gần gũi như chuẩn bị đồ lễ, dọn dẹp bàn thờ, phụ giúp nấu nướng. Qua quan sát và trực tiếp tham gia, họ dần hiểu cách tổ chức ngày giỗ cũng như những quy ước được gia đình gìn giữ.

Với chị Giang Thùy Trang, sống tại Hà Nội, quá trình ấy bắt đầu bằng việc học hỏi những người lớn trong nhà. Khi chưa quen với các công việc, chị chủ động hỏi về cách chuẩn bị và trình tự thực hiện. Dần dần, chị có thể đảm nhận nhiều phần việc hơn, từ đó tham gia sâu hơn vào việc chung của gia đình.

Lịch tổ chức ngày giỗ cũng cần được cân nhắc khi các thành viên khó trở về cùng lúc. Tại gia đình chị Thùy Trang, nhận thấy lịch học và công việc khiến mọi người khó có mặt đúng ngày, chị đề xuất chuyển buổi sum họp sang cuối tuần. Đề xuất được gia đình đồng thuận, giúp các thành viên thuận tiện trở về và cùng tham gia chuẩn bị.

Sự điều chỉnh này cho thấy việc giữ nếp nhà có thể bắt đầu từ những thay đổi trong cách tổ chức. Thời điểm sum họp được sắp xếp linh hoạt hơn, còn ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên vẫn được duy trì. Khi các thành viên cùng thống nhất, việc thích ứng với lịch trình hiện tại có thể giúp phong tục tiếp tục hiện diện trong đời sống gia đình.

Trao truyền phong tục qua các thế hệ

Duy trì phong tục thờ cúng không nhất thiết đòi hỏi mọi khâu tổ chức phải được giữ nguyên qua các thế hệ. Mỗi gia đình có thể lựa chọn quy mô và cách chuẩn bị phù hợp với điều kiện thực tế. Điều quan trọng là các thành viên hiểu rõ những giá trị muốn gìn giữ, từ đó cân nhắc những thay đổi cần thiết mà vẫn bảo đảm ý nghĩa của ngày giỗ.

Người lớn tuổi đọc văn khấn trước bàn thờ gia tiên trong ngày giỗ, duy trì nghi thức tưởng nhớ tổ tiên của gia đình. Ảnh: PV

Trong gia đình, người lớn tuổi thường nắm rõ phong tục, trình tự chuẩn bị và những quy ước được duy trì từ trước. Họ hướng dẫn con cháu cách chuẩn bị đồ lễ, sắp xếp nơi thờ cúng và thực hiện các nghi thức quen thuộc. Người trẻ tiếp nhận kinh nghiệm qua việc quan sát, lắng nghe rồi trực tiếp đảm nhận công việc. Khi được giải thích về ý nghĩa của từng việc làm, họ có cơ hội hiểu sâu hơn về phong tục gia đình thay vì chỉ làm theo thói quen.

Theo chia sẻ của cô Nguyễn Vân Anh, sống tại Hà Nội, việc thờ cúng gắn với trách nhiệm tưởng nhớ tổ tiên và duy trì nếp sinh hoạt gia đình. Từ góc nhìn của người có kinh nghiệm, việc gìn giữ phong tục cần được thực hiện bằng sự quan tâm và trách nhiệm của các thành viên. Trong khi đó, câu chuyện của chị Thùy Trang cho thấy người trẻ có thể chủ động học hỏi, nhận phần việc và đề xuất cách tổ chức phù hợp với điều kiện hiện tại. Hai cách tiếp cận gặp nhau ở mong muốn duy trì sự gắn kết gia đình qua những việc làm cụ thể.

Thực tế, mỗi gia đình có cách tổ chức ngày giỗ riêng. Có nhà duy trì đầy đủ nghi thức theo tập quán lâu đời, có nhà giản lược một số khâu do hạn chế về thời gian, kinh phí hoặc số người tham dự. Một số gia đình chọn thời điểm thuận tiện hơn để tổ chức bữa cơm sum họp, đồng thời vẫn dành thời gian thắp hương tưởng nhớ người đã khuất. Bởi vậy, quy mô mâm cúng hay số lượng người có mặt chưa đủ để phản ánh mức độ coi trọng ngày giỗ; điều đáng kể hơn là sự thành tâm và trách nhiệm của các thành viên đối với gia đình, tổ tiên.

Để phong tục được tiếp nối, việc hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm cần diễn ra trong chính những công việc thường ngày. Người lớn có thể chỉ dẫn con cháu cách chuẩn bị, giải thích những tập quán của gia đình; người trẻ chủ động tìm hiểu, nhận việc và trao đổi khi có khó khăn. Sự phối hợp ấy giúp trách nhiệm được san sẻ, đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ hiểu nhau hơn.

Khi lịch học, công việc và điều kiện đi lại thay đổi, việc cùng bàn bạc cũng giúp gia đình tìm được cách tổ chức phù hợp. Người lớn chia sẻ những giá trị cần gìn giữ, người trẻ đề xuất phương án dựa trên hoàn cảnh thực tế. Qua đó, nếp nhà được duy trì bằng sự đồng thuận và trách nhiệm chung, thay vì chỉ dựa vào một người hay một khuôn mẫu cố định. Những phong tục được trao truyền qua từng việc làm như vậy có thêm cơ hội hiện diện bền vững trong đời sống hôm nay.