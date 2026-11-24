Trong văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lào Cai, kiến trúc nhà sàn truyền thống được hình thành từ lối sống thuận tự nhiên. Từ xưa, nhà sàn thường được làm bằng gỗ, lợp mái cọ, có sàn cao để tránh thú dữ và thiên tai. Không chỉ là nơi ở, nhà sàn còn là nơi sinh hoạt văn hóa của các dân tộc Tày, Thái, Dao, Cao Lan...

Sinh hoạt cộng đồng trước nhà sàn gỗ ở xã Chiềng Ken.

Nhà sàn của người Thái có biểu tượng "khau cút” trên đầu hồi nhà gắn với truyền thuyết thuở khai thiên lập địa. Nhà sàn của người Tày được biết đến với 3 bếp nơi gian chính, bếp nữa gần giường người già để sưởi ấm mùa đông và bếp thứ ba để nấu ăn hằng ngày. Nhà của người Cao Lan thì có sàn trong nhà và sàn phơi. Người Dao thì quan tâm đến nơi đặt bàn thờ tổ tiên, ở vị trí trung tâm ngôi nhà, phòng ở của con cháu bố trí xung quanh…

Bên bếp lửa nhà sàn, những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Mỗi dân tộc có những đặc trưng riêng để nhận diện kiến trúc nhà sàn của họ, nhưng tựu trung lại dưới mỗi mái nhà ấy là nơi mạch nguồn văn hóa truyền thống không ngừng chảy. Đó là sự lan tỏa của mối quan hệ cộng đồng bền chặt, sự gắn kết giữa các thế hệ sâu sắc.

Ông Lò Văn Vy - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Thái gắn với phát triển du lịch Nghĩa Lộ trao đổi: Tôi đã chứng kiến nhiều đổi thay trong cuộc sống của người Thái vùng Mường Lò, nhưng những nếp nhà sàn nơi đây vẫn mang hình dáng của nếp nhà truyền thống. Theo truyền thuyết của người Thái, thần Rùa đã dạy cho người Thái cách làm nhà sàn nên nhà sàn thường có hình dáng giống như rùa đứng.

Bê tông cốt thép đã dần được đưa vào thay thế những vật liệu truyền thống như gỗ, tranh tre...

Ngày nay, khi kinh tế - xã hội phát triển, đồng bào đã chuyển hướng xây nhà theo phong cách mới, phù hợp với diện tích đất dọc phố, liền kề. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn dành tình yêu cho nếp nhà sàn truyền thống của cha ông, đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà sàn kiên cố nhưng vẫn giữ kiến trúc truyền thống vốn có.

Do đó, những nếp nhà sàn xây mới phải vừa phù hợp với kiến trúc truyền thống, vừa đảm bảo kết cấu an toàn, bền vững; đồng thời, vừa bổ sung công trình phụ trợ, tiện ích cho sinh hoạt của gia đình nhưng vẫn giữ nét văn hóa đặc trưng như bếp lửa, chi tiết chạm trổ trên xà, ở lan can, trên thanh bẩy, hay "khau cút", bậc cầu thang…

Anh Nguyễn Văn Nam - thợ xây nhà sàn ở xã Phúc Lợi chia sẻ: Nhà sàn của người Dao có nhiều chi tiết khó như đầu cột kèo, kiểu hoa văn. Chúng tôi phải làm sẵn khuôn đúc bê tông cho giống theo ý chủ nhà. Người thợ có thể sáng tạo thêm để có những nếp nhà sàn đẹp, khang trang, nhưng vẫn phải giữ truyền thống mang đậm nét văn hóa của từng dân tộc.

Một số chi tiết trong kết cấu truyền thống của nhà sàn vẫn được người thợ giữ nguyên khi xây dựng bằng vật liệu thay thế hiện đại.

Ngày nay, nhiều gia đình người Thái, người Tày, người Dao đã sử dụng chính nếp nhà sàn của gia đình để phục vụ đón khách tham quan, lưu trú và trải nghiệm các hoạt động sản xuất, sinh hoạt thường nhật… Một số đơn vị du lịch cũng nắm bắt thị hiếu của du khách xây dựng khu nghỉ dưỡng lấy cảm hứng thiết kế từ nếp nhà sàn của đồng bào thành các phòng ở cộng đồng, bố trí cảnh quan gần gũi, sinh thái hấp dẫn để thu hút du khách.

Kiến trúc nhà sàn truyền thống được các đơn vị du lịch đưa vào xây dựng quần thể nghỉ dưỡng thu hút khách du lịch.

Hiện tại, tỉnh Lào Cai chưa có thống kê chính thức về số lượng nhà sàn truyền thống của các dân tộc thiểu số và của các địa phương, cũng như số lượng nhà sàn làm bằng vật liệu mới trên địa bàn. Với 33 nhóm ngành dân tộc thiểu số, thì có một số dân tộc như Tày, Nùng, Thái, Dao, Cao Lan… hiện đang gắn bó với những nếp nhà sàn truyền thống.

Thực tế, những nếp nhà sàn nếu được gìn giữ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là những cộng đồng dân tộc gắn với văn hóa nhà sàn. Vì vậy, việc bảo tồn kiến trúc nhà sàn rất cần sự quan tâm đúng mức của các cấp ngành và địa phương. Trong đó, quan tâm quản lý để bảo tồn những nếp nhà sàn truyền thống lâu năm, có quy hoạch phù hợp để tránh phá vỡ môi trường và đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Ông Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch cho biết: Sở đang nghiên cứu, đề xuất với tỉnh có chính sách cụ thể trong việc lưu giữ, bảo tồn nhà ở truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhà sàn. Hiện tại, ở Lâm Thượng và Nghĩa Đô, địa phương đang thực hiện gìn giữ văn hóa nhà sàn đảm bảo hoàn thành các tiêu chí làng du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn ASEAN.