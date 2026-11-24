Ảnh: Nguyễn Đăng Hiếu

Tại nhiều vùng nông thôn của Việt Nam, những mảnh đất rộng lớn từng thuộc sở hữu của nhiều thế hệ gia đình đang dần được chia nhỏ cho các thế hệ con cháu để xây dựng những ngôi nhà riêng. Khi lối sống của thế hệ trẻ phát triển song song với quá trình đô thị hóa, mô hình định cư cũng đang thay đổi: diện tích đất đai ngày càng nhỏ hơn, nhà nhiều tầng thay thế những ngôi nhà vườn một tầng, và các sinh hoạt gia đình ngày càng trở nên độc lập.

Trong khi đó, đem yếu tố “hiện đại” đặt cạnh yếu tố “bản địa” đang trở thành trào lưu kiến trúc hiện nay. Các kiến trúc sư tiếp cận phong cách truyền thống bằng cách tập trung xử lý hình dáng kiến trúc, điều chỉnh phù hợp bằng cách khai thác các chi tiết theo phong cách hiện đại. Đó là khối tích vừa phải; không gian đệm phù hợp với khí hậu nhiệt đới; nhưng vật liệu xây dựng và hoàn thiện cũng như kỹ thuật xây dựng hiện đại hơn.

Với những gia đình vẫn duy trì được lối sống đa thế hệ truyền thống, giá trị từ những công trình như vậy thể hiện ở nhiều khía cạnh, bao gồm cả thẩm mỹ, tổ chức không gian, kết cấu, vật liệu, kỹ thuật và cả các yếu tố mới như thông gió, chiếu sáng tự nhiên hay tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả.

U HOUSE - NƠI THỜI GIAN TRÔI CHẢY

Ngôi nhà U House ở Quảng Ninh ra đời từ một sự lựa chọn khác biệt. Thay vì chia nhỏ khu đất 500m2 thành nhiều lô nhỏ hơn, chủ nhà đã chọn bảo tồn toàn bộ khu đất và xây dựng một ngôi nhà chung cho ba thế hệ. Các kiến trúc sư từ văn phòng Naqi & Partners đã lựa chọn giải pháp tạo ra đủ không gian để mỗi người duy trì lối sống riêng của mình trong khi vẫn nhận thức được sự hiện diện của những người khác.

Ảnh: Nguyễn Nhật Anh Chương

Để làm được điều đó, ngôi nhà được tổ chức thành ba khối chức năng độc lập bố trí xung quanh một sân lát gạch nung, gợi nhớ đến cấu trúc không gian của nhà ba gian truyền thống của miền Bắc. Khối sinh hoạt chính của ông bà nằm ở trung tâm, trong khi không gian thờ cúng tổ tiên và khu sinh hoạt của thế hệ trẻ được đặt ở hai bên, tạo thành mặt bằng hình chữ U hướng vào trong.

Mỗi khối nhà hoạt động như một đơn vị sống riêng biệt, nhưng tất cả đều được che chở dưới một mái nhà duy nhất và được kết nối bởi một hành lang chung. Sự tách biệt này cho phép mỗi thế hệ duy trì nhịp sống hàng ngày riêng của mình trong khi vẫn kết nối thông qua sân trong, hiên nhà có mái che và các hoạt động thường nhật. Trong khi mái nhà lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà giữ gìn cảm giác "cùng chung sống dưới một mái nhà".

Ảnh: Nguyễn Nhật Anh Chương

Nếu không gian là phương tiện để cân bằng cuộc sống của nhiều thế hệ, thì thời gian là lớp giá trị truyền thống mà ngôi nhà hướng đến việc bảo tồn và gìn giữ trong cuộc sống đương đại.

Nhóm kiến trúc sư đã tìm thấy tinh thần này trong hình mẫu nhà ba gian miền Bắc Việt Nam - một kiểu nhà ở đa thế hệ ăn sâu vào ký ức tập thể của người Việt. Thay vì sao chép hình thức, dự án vẫn giữ nguyên những nguyên tắc cốt lõi: một sân trong chung, một hiên nhà có mái che, một mái ngói dốc và một cảm giác gắn kết gia đình mạnh mẽ.

Ảnh: Nguyễn Nhật Anh Chương

Không gian sinh hoạt chung gợi nhớ đến gian giữa của ngôi nhà ba gian truyền thống. Tuy nhiên, thay vì cách bố trí không gian phân chia thành nhiều khu vực riêng biệt như trước đây, không gian trung tâm của U House đưa phòng khách, nhà bếp và khu vực ăn uống vào một không gian mở liên tục, phản ánh lối sống gia đình hiện đại.

Chính khoảng hiên nhà nhìn ra sân trong này sẽ chứng kiến ​​nhịp điệu thay đổi của thời tiết và cuộc sống thường nhật, gia đình quây quần bên nồi bánh chưng trong dịp Tết, hay trẻ em lớn lên qua từng năm…

Ảnh: Nguyễn Nhật Anh Chương

Với khung cảnh hai ông bà lặng lẽ ngồi ngắm sân vào buổi chiều, ngôi nhà không phải là nơi thời gian được lưu giữ như ký ức, mà đã trở thành không gian để thời gian tiếp tục trôi chảy qua cuộc sống thường nhật.

HOUSE IN THUAN HOA - SỰ QUEN THUỘC THOẢI MÁI

Nhà ba gian hai chái là một nét đặc trưng của kiến ​​trúc nông thôn truyền thống ở Việt Nam. Tên gọi của nó phản ánh cấu trúc: ba gian chính, gian giữa dùng làm khu tiếp khách và thờ cúng tổ tiên, hai gian bên dùng làm phòng ngủ hoặc phòng sinh hoạt. Hai bên chái chính là hai gian nhỏ hơn, thường được dùng làm bếp, kho hoặc phòng ngủ phụ.

Kiểu kiến ​​trúc này đã tồn tại hàng thế kỷ, ăn sâu vào văn hóa và tập tục địa phương, nhưng nó bộc lộ một số hạn chế trong bối cảnh cuộc sống hiện đại. Đó là tình trạng thiếu ánh sáng tự nhiên, thiếu sự riêng tư, sự phân chia không gian không còn phù hợp với lối sống đương đại và khó khăn trong việc tích hợp các tiện nghi hiện đại.

Ảnh: Nguyễn Đăng Hiếu

Từ những thách thức này, các kiến trúc sư văn phòng 3fconcept đã tìm kiếm một thiết kế vừa giữ được tinh thần của ngôi nhà ba gian hai chái, vừa thích ứng với nhu cầu hiện nay: đơn giản, tiết kiệm chi phí và có thể mở rộng quy mô. Công trình nằm tại làng Thuận Hòa, thành phố Huế.

Trong phương án thiết kế của 3fconcept, một gian nhà (gian) và một dãy nhà (chái) đã được loại bỏ. Tầng trệt bao gồm hai gian nhà dành cho khu vực sinh hoạt - bếp - ăn uống, và một dãy nhà dành riêng cho việc thờ cúng. Toàn bộ tầng trệt được thiết kế theo kiểu không gian mở, cho phép thông gió tốt, đón ánh sáng tự nhiên và kết nối trực tiếp với khu vườn.

Ảnh: Nguyễn Đăng Hiếu

Khối phòng ngủ có dạng một dãy nhà vuông góc (chái ngang) và được đặt ở tầng trên, đảm bảo sự riêng tư và dễ dàng lắp đặt điều hòa không khí. Ngoài các không gian chính, các kiến trúc sư đã bố trí thêm nhiều khu vực sân hiên ngoài trời hoặc bán ngoài trời – những không gian linh hoạt dành cho trẻ em chơi đùa, phơi lúa sau thu hoạch, hoặc đơn giản là để cả đại gia đình quây quần bên nhau trong những buổi chiều thảnh thơi.

Các yếu tố văn hóa và lối sống vẫn được giữ nguyên: một sân trong rộng lớn dành cho các buổi tụ họp đa thế hệ, một chum nước mưa để rửa tay sau buổi làm việc ngoài đồng, và một khu vườn phía sau để trồng rau và nuôi gia cầm.

Ảnh: Nguyễn Đăng Hiếu

Vật liệu và hình dáng đều gợi lên sự quen thuộc, khiến ngôi nhà dễ dàng được người dân nông thôn đón nhận, đồng thời vẫn mang đến một cuộc sống thoải mái và tiện nghi. Có thể nói, ngôi nhà này đã cho phép quá khứ và hiện tại cùng gặp gỡ dưới mái ngói đỏ bình yên.