Giữ môi trường sạch bằng những thay đổi nhỏ

Người dân phường Bá Xuyên vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp. Ảnh: T.L

Thời gian qua, các hoạt động bảo vệ môi trường được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. “Ngày thứ Bảy xanh”, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc cây xanh, thu gom rác, hạn chế sử dụng túi ni-lông, phân loại rác tại nguồn được nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học và đoàn thể hưởng ứng. Những hoạt động này góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Song, một con đường sạch sau buổi ra quân chưa đồng nghĩa với một khu dân cư đã hình thành nếp sống sạch. Giá trị của các phong trào cần được thể hiện ở những thay đổi sau đó.

Người dân bỏ rác đúng nơi quy định, chủ động phân loại, giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần; các cơ sở kinh doanh giảm lượng chất thải phát sinh. Những việc tưởng nhỏ nhưng khi được duy trì sẽ tạo ra chuyển biến rõ rệt.

Thái Nguyên đang chịu áp lực ngày càng lớn trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Năm 2026, tỉnh dự kiến thu gom, vận chuyển và xử lý khoảng 235.000 tấn rác sinh hoạt, tỷ lệ xử lý rác đô thị đạt khoảng 91%. Trong khi công nghệ xử lý tại một số cơ sở còn hạn chế, việc phân loại rác tại nguồn chưa đạt yêu cầu.

Vì vậy, bên cạnh thu gom, xử lý, cần giảm rác ngay từ nguồn. Mỗi gia đình hạn chế đồ dùng một lần, mua vừa đủ thực phẩm, tận dụng vật dụng còn giá trị và phân loại rác đúng cách. Trường học, chợ, nhà hàng, cơ sở kinh doanh cũng có thể giảm lượng chất thải bằng những việc thiết thực.

Phân loại rác tại nguồn là khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả thu gom, tái chế và xử lý chất thải. Muốn người dân duy trì thói quen này, các địa phương cần từng bước hoàn thiện phương tiện, điểm tập kết và cơ sở tiếp nhận phù hợp, bảo đảm rác sau phân loại được thu gom, xử lý đúng quy định.

Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành mới đây về tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt đã xác định rõ yêu cầu đẩy mạnh phân loại, tái sử dụng, tái chế và giảm rác thải nhựa.

Việc phân cấp nhiệm vụ vệ sinh môi trường về xã, phường từ ngày 1/4/2026 tạo điều kiện để công tác quản lý sát địa bàn hơn. Chính quyền cơ sở có thể chủ động rà soát các điểm phát sinh rác, tổ chức thu gom phù hợp, chỉnh trang cảnh quan và kịp thời xử lý những bất cập.

Cùng với đó, mỗi chủ thể phát huy vai trò của mình, chính quyền tổ chức, quản lý; đơn vị dịch vụ bảo đảm thu gom, vận chuyển, xử lý; các đoàn thể vận động cộng đồng; mỗi gia đình chủ động giảm và phân loại lượng rác phát sinh.

Giữ môi trường sạch không nhất thiết bắt đầu bằng những việc lớn. Đó có thể là thay đổi cách mua sắm, sử dụng và xử lý rác trong mỗi gia đình; duy trì vệ sinh tại từng khu dân cư; hình thành ý thức phân loại từ trường học.

Khi những thay đổi nhỏ được duy trì đều đặn và trở thành thói quen của cộng đồng, môi trường sống sẽ có thêm chuyển biến bền vững.