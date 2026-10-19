Giữ môi trường khu phố cổ luôn sạch, đẹp

Ngày 18/10, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp xả nước thải ra lòng đường, vỉa hè tại các cửa hàng ăn uống trên các tuyến phố Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Phùng Hưng, Cửa Đông, Bát Đàn, Hàng Vải và Nguyễn Văn Tố. Trong đó, 3 trường hợp tái phạm lần thứ hai.

Hành vi đổ nước thải sơ chế thực phẩm ra hè phố, xả nước bẩn xuống lòng đường, vứt rác không đúng nơi quy định đã trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường chung. Nước thải gây mùi khó chịu, làm bẩn và trơn trượt mặt đường; rác thải khiến không gian phố phường nhếch nhác. Khu phố cổ là nơi có mật độ kinh doanh, đi lại và tham quan cao, những vi phạm này đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, trải nghiệm của du khách và hình ảnh Thủ đô. Việc xử phạt các hành vi vi phạm được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và Nghị quyết 08/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Thời gian qua, lực lượng công an và chính quyền các phường, xã ở Hà Nội đã quyết liệt chấn chỉnh tình trạng hàng quán lấn chiếm hè phố, lòng đường. Tuy nhiên, diện mạo các tuyến phố chưa sạch, đẹp, văn minh khi nhiều vỉa hè nhiều tuyến phố vẫn bị biến thành khu “bếp lộ thiên” của các cơ sở kinh doanh ăn uống, xả nước thải trực tiếp ra hè đường, rác thải vứt tùy tiện. Hè phố phải bảo đảm phong quang, trật tự, vệ sinh để người đi bộ thả bước, tiếp cận các dịch vụ và cảm nhận nhịp sống của thành phố.

Để xây dựng phố cổ sạch, đẹp, văn minh, bên cạnh trách nhiệm của chính quyền trong kiểm tra và xử lý vi phạm, mỗi hộ kinh doanh cần thay đổi thói quen, chủ động thu gom rác, xử lý nước thải đúng quy định, không vì thuận tiện cho mình mà gây phiền hà cho cộng đồng.

Người dân cần cùng giám sát, phản ánh các hành vi gây mất vệ sinh môi trường để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Khi chính quyền thực thi nghiêm quy định, cơ sở kinh doanh tự giác chấp hành và người dân cùng có trách nhiệm với không gian chung, phố cổ mới giữ được diện mạo sạch đẹp, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo sức hút bền vững đối với du khách.