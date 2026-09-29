Giữ môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp từ khoa phòng đến khuôn viên

Môi trường xanh, sạch, đẹp tại cơ sở y tế không chỉ thể hiện ở cảnh quan bên ngoài mà còn được duy trì từ khu vực điều trị, hành lang, nhà vệ sinh đến nơi làm việc của nhân viên y tế. Thực tế tại một số bệnh viện cho thấy việc này được thực hiện thông qua nhiều hoạt động thường xuyên, gắn với vệ sinh môi trường và tổ chức không gian trong bệnh viện.

Duy trì vệ sinh từ khoa, phòng

Tại Bệnh viện Nam Thăng Long (Hà Nội), việc xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp được triển khai cùng mô hình “5S”. Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh viện đã lựa chọn và áp dụng mô hình này từ năm 2018; đến năm 2024 tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện “5S” tại các khoa, phòng.

Theo đó, mỗi cán bộ y tế dành thời gian hằng ngày để vệ sinh nơi làm việc và dành một khoảng thời gian vào thứ Năm hằng tuần để thực hiện vệ sinh. Đoàn thanh niên của bệnh viện cũng tham gia hoạt động vệ sinh, trong đó tổ chức tổng vệ sinh toàn bệnh viện định kỳ. Các khoa, phòng ký cam kết thực hiện mô hình “5S”.

Hoạt động này được thực hiện song song với công tác vệ sinh tại các khu vực phục vụ người bệnh. Một thông tin khác được Bộ Y tế đăng tải năm 2025 cho biết Bệnh viện Nam Thăng Long duy trì tổng vệ sinh toàn viện vào chiều thứ Năm hằng tuần; các khoa phòng, phòng điều trị, nhà vệ sinh, hành lang và thang máy được vệ sinh, thông thoáng và khử khuẩn định kỳ. Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, lan can, bàn ghế cũng được kiểm tra, vệ sinh.

Như vậy, việc duy trì môi trường bệnh viện không chỉ tập trung ở những khu vực dễ quan sát mà được thực hiện tại nhiều vị trí gắn trực tiếp với hoạt động khám, chữa bệnh và sinh hoạt hằng ngày của người bệnh, người nhà và nhân viên y tế.

Giữ vệ sinh khoa phòng, chăm sóc cảnh quan là những việc được nhiều bệnh viện duy trì thường xuyên. (Ảnh minh họa bằng AI)

Từ khu vực điều trị đến khuôn viên

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, công tác xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp được Bộ Y tế ghi nhận gắn với cả vệ sinh, cảnh quan và các quy trình môi trường trong bệnh viện.

Theo thông tin được Bộ Y tế đăng tải tháng 11/2025, mỗi ngày nhân viên bệnh viện dành thời gian chăm sóc cây xanh, trong khi các khu vực trong khoa, phòng được duy trì vệ sinh. Năm 2024, bệnh viện tự chấm điểm và được xếp loại “Tốt” theo bộ tiêu chí “xanh - sạch - đẹp”.

Tại khuôn viên bệnh viện, cây xanh được bố trí thành các mảng; bên trong các khoa, phòng cũng có những khu vực cây xanh. Nguồn tin của Bộ Y tế cho biết bệnh viện duy trì hệ thống nước sạch hoạt động liên tục, nhà vệ sinh được kiểm tra theo ca và có bảng giám sát; công tác vệ sinh tại sàn nhà, tường và thiết bị được thực hiện theo yêu cầu riêng, đồng thời nhân viên ghi nhật ký dọn dẹp.

Cách triển khai này cho thấy yêu cầu về môi trường bệnh viện được đặt ở cả hai khu vực: không gian phục vụ trực tiếp người bệnh và khuôn viên chung. Từ việc giữ vệ sinh tại khoa, phòng, hành lang, nhà vệ sinh đến chăm sóc cây xanh, các hoạt động được duy trì như một phần trong công tác vận hành cơ sở y tế.

Không chỉ là câu chuyện cảnh quan

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, các hoạt động xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp cũng được triển khai gắn với nhiều nội dung trong hoạt động bệnh viện. Theo Bộ Y tế, bệnh viện duy trì các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải, truyền thông nội viện và kiểm tra, giám sát định kỳ.

Bên cạnh đó, các khu vực công cộng như nhà vệ sinh, nhà ăn, hành lang liên khoa được kiểm soát về vệ sinh; không gian bệnh viện có mảng xanh, ánh sáng tự nhiên và các khu vực nghỉ chờ. Ngày 7/8/2025, bệnh viện được trao giải Nhất nhóm các cơ sở y tế trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương tại Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I do Bộ Y tế tổ chức.

Từ những cách làm tại các bệnh viện có thể thấy, việc duy trì môi trường xanh, sạch, đẹp được triển khai ở nhiều khâu khác nhau, từ vệ sinh nơi làm việc, khu vực điều trị, nhà vệ sinh, hành lang đến chăm sóc cảnh quan. Đây cũng là những hoạt động cần được duy trì thường xuyên để môi trường cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu phục vụ người bệnh và hoạt động chuyên môn.