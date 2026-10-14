Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

Với người dân thôn Hồng Lĩnh, xã Can Lộc, sản xuất cây giống vụ đông đã trở thành nghề quen thuộc, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Vào tháng 9-10 hằng năm, những ruộng rau giống đã phủ màu xanh, sẵn sàng xuất bán phục vụ nhu cầu gieo trồng của người dân.

Bà Nguyễn Thị Tình (thôn Hồng Lĩnh, xã Can Lộc) chia sẻ: “Làm rau giống vụ đông phải đặc biệt chú ý theo dõi thời tiết, bởi chỉ một trận mưa nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình sản xuất. Bên cạnh việc lên luống cao, tạo thoát nước tốt, gia đình tôi còn chuẩn bị ni lông, dựng cọc để che phủ diện tích khi trời chuyển mưa. Nhờ đó, hạn chế tình trạng thối rễ, sinh trưởng kém, bảo đảm chất lượng cây giống khi xuất bán".

Khi thời tiết có dấu hiệu chuyển mưa, những tấm ni lông được phủ kín luống rau nhằm hạn chế nước mưa tác động trực tiếp, bảo vệ cây giống khỏi dập nát, ngập úng. “Có những hôm trời mưa vào ban đêm, cả làng gọi nhau ra phủ rau. Làm vụ đông tuy vất vả nhưng rau được giá hơn, nhờ đó, chúng tôi cũng có thêm động lực để đầu tư sản xuất” – ông Trần Quyết (thôn Hồng Lĩnh, xã Can Lộc) cho biết.

Sau đợt mưa kéo dài, khi thời tiết tạnh ráo, những tấm ni lông được gỡ bỏ để cây giống đón ánh nắng, tăng cường quang hợp, phục hồi sinh trưởng. Những luống rau xanh mướt dần lộ diện, tạo nên bức tranh đồng quê trù phú.

Thôn Hồng Lĩnh có 40 hộ dân chuyên canh cây rau giống, tổng diện tích trên 2 ha. Thời điểm này, cùng với khơi thông dòng chảy, tiêu úng cho diện tích canh tác, nông dân chủ động làm cỏ, xới nhẹ đất quanh gốc, kiểm tra và phòng trừ sâu bệnh, tạo độ thông thoáng cho ruộng rau, giúp cây sinh trưởng tốt, nâng cao năng suất và chất lượng.

Tại xã Đức Quang, vùng “rốn lũ” ngoài đê La Giang, sản xuất rau vụ đông thường xuyên chịu tác động của mưa bão, ngập lụt. Tuy vậy, người dân vẫn tận dụng diện tích vườn nhà cùng lượng phù sa được bồi đắp sau mỗi mùa lũ để trồng rau. Những vườn rau xanh tốt không chỉ góp phần tạo cảnh quan nông thôn mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho bà con nông dân.

Ông Trần Trị (thôn Triều Đông, xã Đức Quang) chia sẻ: “Gia đình tôi trồng hơn 1 sào các loại rau vụ đông như cải, mồng tơi, khoai lang... Để rau sinh trưởng tốt, gia đình chủ động chăm sóc theo diễn biến thời tiết, che phủ khi mưa, tưới nước khi nắng, bón phân phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây. Nhờ đó, mỗi ngày, gia đình cung ứng ra thị trường khoảng 50-60 bó rau các loại, mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 400.000-500.000 đồng”.

Cùng với sự chủ động của người dân, các cấp hội nông dân và chính quyền địa phương thường xuyên bám sát địa bàn, hướng dẫn bà con áp dụng các biện pháp chăm sóc, tiêu úng, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng trước diễn biến bất lợi của thời tiết. Nhờ đó, nhiều diện tích rau vụ đông vẫn giữ được màu xanh, sinh trưởng ổn định.

Tại xã Đông Kinh, với hơn 35 ha rau vụ đông, thời điểm này, nhiều vùng sản xuất đã bắt đầu xuống giống lứa rau mới. Ông Lê Hữu Ninh - Trưởng thôn Liên Hợp (xã Đông Kinh) cho biết: "Để hạn chế thiệt hại do mưa bão, người dân chủ động thực hiện các biện pháp ngay từ khâu làm đất như lên luống cao, tạo rãnh thoát nước, chuẩn bị vật liệu che phủ và dựng giàn leo cho các loại cây phù hợp".

Ông Trương Viết Luận – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Kinh chia sẻ: “Là địa phương có diện tích rau vụ đông lớn, mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ dân, ngay từ đầu vụ, Hội Nông dân xã đã xây dựng kế hoạch, bám sát đề cương sản xuất của địa phương, tổ chức họp, phổ biến thông tin về mùa vụ, tình hình thời tiết và hướng dẫn bà con chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng. Đến nay, phần lớn diện tích rau đang trong giai đoạn ươm giống; các diện tích đã xuống giống được người dân chú trọng chăm sóc, giảm thiểu thiệt hại khi mưa lớn xảy ra”.

Vụ đông năm 2026, Hà Tĩnh gieo trồng hơn 11.800 ha cây trồng các loại, trong đó gần 5.000 ha ngô lấy hạt, 1.000 ha ngô sinh khối, trên 4.900 ha rau, củ, quả và gần 1.000 ha khoai lang. Trước diễn biến thời tiết khó lường, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân bố trí lịch gieo trồng phù hợp, chọn giống thích nghi với điều kiện canh tác và đáp ứng nhu cầu thị trường. Quá trình sản xuất cần gắn với theo dõi thời tiết, chủ động tiêu thoát nước, chăm sóc, bón phân cân đối và phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm, góp phần bảo vệ diện tích cây trồng, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.