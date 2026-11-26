Người dân – lực lượng giữ rừng từ cơ sở

Ở xã vùng cao Mù Cang Chải, rừng phân bố trên địa bàn rộng, địa hình chia cắt, nhiều khu vực nằm xa khu dân cư. Vào mùa khô, thời tiết hanh khô, độ ẩm không khí giảm, thảm thực vật và vật liệu cháy dưới tán rừng dễ bắt lửa. Cùng với đó, tập quán đốt dọn thực bì để sản xuất nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể làm phát sinh nguy cơ cháy lan vào rừng.

Xã Mù Cang Chải có gần 9.434 ha rừng được giao khoán bảo vệ.

Với đặc điểm ấy, bảo vệ rừng không thể chỉ trông chờ vào lực lượng kiểm lâm hay chủ rừng mà cần sự tham gia thường xuyên của cộng đồng. Người dân sinh sống gần rừng, am hiểu địa hình, đường đi và tập quán sản xuất tại địa phương chính là lực lượng có khả năng phát hiện sớm nguy cơ, kịp thời thông tin và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh.

Tại thôn Nả Háng, anh Sùng A Của, Trưởng thôn, đồng thời là Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng, thường xuyên cùng các thành viên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức giữ rừng. Theo anh, muốn bảo vệ rừng bền vững thì trước hết mỗi hộ phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, từ không chặt phá rừng đến sử dụng lửa an toàn trong sản xuất.

Anh Sùng A Của chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên nhắc bà con không chặt phá rừng, không đốt nương tùy tiện, nhất là những ngày nắng nóng, khô hanh. Khi phát hiện có người vào rừng chặt cây hoặc có dấu hiệu cháy, các thành viên trong tổ phải báo ngay để cùng kiểm tra, xử lý. Giữ rừng cũng chính là giữ nguồn nước, môi trường và cuộc sống của gia đình mình”.

Từ những việc làm cụ thể ở thôn Nả Háng, có thể thấy vai trò của trưởng thôn, người có uy tín và các tổ bảo vệ rừng rất quan trọng. Không chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp, họ còn trực tiếp đến từng hộ nhắc nhở, vận động người dân chấp hành quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ cháy.

Cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Mù Cang Chải tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng cho người dân thôn Nả Háng.

Hiện, xã Mù Cang Chải có 14 tổ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng với gần 200 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, hỗ trợ chính quyền và kiểm lâm trong tuyên truyền, nắm tình hình, tuần tra và phát hiện sớm các nguy cơ xâm hại rừng.

Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, trong mùa khô hanh 2025 - 2026, UBND xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm và các cơ quan liên quan tổ chức 28 hội nghị tuyên truyền, thu hút 3.679 lượt người tham gia; Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải tổ chức 17 hội nghị với 1.541 lượt người tham gia. Toàn xã có 2.692 lượt hộ ký cam kết thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Người dân xã Mù Cang Chải ký cam kết thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, địa phương còn lồng ghép nội dung bảo vệ rừng trong sinh hoạt đoàn thể, các buổi đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với Nhân dân; phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh và tuyên truyền lưu động tại những khu vực có nguy cơ cháy cao.

Cùng với đó, xã duy trì hơn 28 km đường băng cản lửa; lắp đặt 230 biển cấm lửa, 230 biển cấm chặt phá rừng và 115 biển cấm săn bắt, nuôi nhốt động vật hoang dã trong phạm vi rừng được quản lý.

Đồng hành với chính quyền và người dân là lực lượng kiểm lâm địa bàn. Với diện tích rừng rộng, địa hình phức tạp, việc phối hợp chặt chẽ giữa kiểm lâm, chính quyền cơ sở và các tổ bảo vệ rừng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Xã Mù Cang Chải hiện đang lắp đặt 230 biển cấm lửa, 230 biển cấm chặt phá rừng và 115 biển cấm săn bắt, nuôi nhốt động vật hoang dã trong phạm vi rừng được quản lý.

Anh Nguyễn Quốc Toàn, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Mù Cang Chải, cho biết: “Lực lượng kiểm lâm không thể có mặt thường xuyên ở tất cả các khu vực rừng, vì vậy sự tham gia của người dân rất quan trọng. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với chính quyền, trưởng thôn và các tổ bảo vệ rừng để tuyên truyền, hướng dẫn bà con tuần tra, phát hiện dấu hiệu vi phạm, sử dụng lửa an toàn. Khi người dân chủ động báo tin, lực lượng chức năng có thể tiếp cận và xử lý sớm hơn”.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, trong mùa khô 2025 - 2026, trên địa bàn xã không xảy ra vụ cháy rừng nào. Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy, địa phương duy trì lực lượng trực tại 13 lán canh lửa, đồng thời phân công các thôn tổ chức trực, canh gác, theo dõi diễn biến tại những khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, trước tình trạng thời tiết khô hanh kéo dài và nguy cơ cháy từ hoạt động sản xuất trên nương đồi, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn cần được duy trì thường xuyên, không chủ quan, lơ là.

Gắn trách nhiệm giữ rừng với lợi ích cộng đồng

Tuyên truyền, vận động là điều kiện quan trọng để nâng cao nhận thức, nhưng để người dân gắn bó lâu dài với rừng, cần có cơ chế gắn trách nhiệm bảo vệ với quyền lợi thiết thực.

Tại Mù Cang Chải, chính sách giao khoán bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng đang góp phần tạo nguồn lực, khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia gìn giữ tài nguyên rừng.

Hiện xã có gần 9.434 ha rừng được giao khoán bảo vệ. Năm 2025, tổng kinh phí chi trả cho công tác bảo vệ rừng trên địa bàn đạt gần 13 tỷ đồng, trong đó, tiền dịch vụ môi trường rừng hơn 7,8 tỷ đồng; kinh phí bảo vệ rừng từ Chương trình mục tiêu quốc gia gần 5,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn bộ gần 5,1 tỷ đồng kinh phí bảo vệ rừng từ Chương trình mục tiêu quốc gia đều được chi trả cho người dân. Đối với nguồn dịch vụ môi trường rừng, kinh phí chi trả cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng thuộc diện tích do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý là hơn 6,86 tỷ đồng; phần kinh phí còn lại được phân bổ cho công tác quản lý và diện tích tự tổ chức bảo vệ theo quy định.

Người dân xã Mù Cang Chải tìm hiểu các nội dung về bảo vệ rừng.

Nguồn kinh phí này không chỉ hỗ trợ người dân cải thiện thu nhập mà còn tạo sự gắn kết giữa quyền lợi và trách nhiệm trong bảo vệ rừng. Khi được giao khoán diện tích cụ thể, tham gia tuần tra, giữ rừng và thụ hưởng chính sách, người dân có thêm động lực để chủ động bảo vệ tài nguyên trên địa bàn sinh sống. Qua đó, công tác giữ rừng từng bước trở thành trách nhiệm gắn với lợi ích thiết thực của mỗi cộng đồng dân cư.

Dù đạt những kết quả tích cực, công tác bảo vệ rừng tại Mù Cang Chải vẫn đối mặt với không ít khó khăn: địa hình hiểm trở, diện tích rừng phân bố rộng, nhiều khu vực xa khu dân cư khiến việc tuần tra, kiểm tra và xử lý tình huống phát sinh gặp trở ngại.

Trong khi đó, điều kiện kinh tế còn khó khăn, sinh kế của một bộ phận người dân vẫn phụ thuộc vào tài nguyên rừng, tạo thêm áp lực đối với công tác quản lý, bảo vệ…

Trước yêu cầu đó, xã Mù Cang Chải xác định tiếp tục củng cố các tổ, đội bảo vệ rừng tại thôn bản; tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhất là tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao; duy trì trực canh lửa trong mùa khô.

Cán bộ xã Mù Cang Chải thường xuyên gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền về lợi ích của công tác bảo vệ rừng.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa kiểm lâm, công an, quân sự, chủ rừng và chính quyền cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp với điều kiện từng địa bàn; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, từng bước bổ sung trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng.

Giữ rừng ở Mù Cang Chải không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà đang dần trở thành ý thức, trách nhiệm chung của cộng đồng. Khi mỗi người dân hiểu giá trị của rừng, chủ động tham gia bảo vệ và được hưởng lợi chính đáng từ tài nguyên rừng, màu xanh đại ngàn sẽ có thêm những người gìn giữ bền bỉ ngay từ mỗi thôn bản.