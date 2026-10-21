Giữ màu xanh đại ngàn Hang Kia - Pà Cò

Cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò có tổng diện tích hơn 5.000 ha, nằm trên địa giới hành chính của 3 xã miền núi Pà Cò, Bao La và Mai Châu. Địa bàn quản lý rộng, địa hình phức tạp đặt ra yêu cầu cao về tính chủ động, thường xuyên và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Xác định quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm, Ban Quản lý Khu Bảo tồn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuần tra, kiểm tra, kịp thời điều chỉnh hoạt động phù hợp với tình hình thực tế. Công tác bảo vệ rừng được triển khai theo hướng bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cán bộ phụ trách. Cán bộ được phân công phụ trách từng xã thường xuyên nắm bắt tình hình, phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng đặc dụng.

Cùng với Hạt Kiểm lâm Mai Châu, Ban Quản lý phối hợp với lực lượng công an, quân sự và các tổ bảo vệ rừng tại các xóm thuộc 3 xã tổ chức tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi có nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng. Việc duy trì tuần tra thường xuyên, bám sát địa bàn góp phần chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Thông qua kiểm tra thực địa, lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Phương châm bảo vệ rừng từ cơ sở, phát hiện nguy cơ từ sớm giúp hạn chế những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái Khu Bảo tồn.

Đến nay, đơn vị đã thành lập 18 tổ bảo vệ rừng, góp phần đưa nhiệm vụ bảo vệ rừng đến gần hơn với từng thôn. Với lợi thế am hiểu địa bàn, phong tục và đời sống của người dân, các thành viên tổ bảo vệ rừng có điều kiện nắm bắt thông tin, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, phối hợp với cán bộ chuyên trách trong quá trình tuần tra, kiểm tra, giám sát.

Sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng đặc dụng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước hình thành ý thức trách nhiệm chung trong gìn giữ tài nguyên rừng. Khi người dân hiểu rõ giá trị của rừng, trách nhiệm của mình, công tác bảo vệ rừng có thêm nền tảng vững chắc.

Lực lượng bảo vệ rừng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, bảo vệ diện tích rừng đặc dụng Hang Kia - Pà Cò.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò duy trì trao đổi thông tin với UBND các xã, Hạt Kiểm lâm Mai Châu, kịp thời phối hợp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm. Đáng chú ý, Ban Quản lý duy trì hòm thư tiếp nhận thông tin tố giác tại 18 xóm; đồng thời yêu cầu cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền xóm và các tổ bảo vệ rừng thường xuyên kiểm tra, tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Những thông tin phát sinh được báo cáo kịp thời đến UBND các xã và lãnh đạo Ban Quản lý để phối hợp chỉ đạo xử lý. Việc duy trì kênh tiếp nhận thông tin góp phần tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát, đồng hành cùng lực lượng chức năng trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò tổ chức gần 400 lượt tuần tra rừng; lập biên bản kiểm tra ban đầu, bảo vệ hiện trường và kịp thời bàn giao, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý 3 vụ vi phạm về lâm nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thành Lương - Trưởng Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò cho biết: “Đơn vị xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn với vai trò phối hợp của chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và cộng đồng dân cư. Thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm; duy trì cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ bảo vệ rừng tại các xóm”.

Giữ màu xanh rừng đặc dụng Hang Kia - Pà Cò là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, chung sức của nhiều lực lượng. Những chuyến tuần tra bền bỉ, sự phối hợp chặt chẽ từ cơ sở cùng trách nhiệm của cộng đồng đang góp phần bảo vệ từng cánh rừng, gìn giữ môi trường sống của các loài sinh vật, bảo vệ cảnh quan tự nhiên. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bảo tồn giá trị sinh thái của Khu Bảo tồn, hướng tới phát triển bền vững gắn với gìn giữ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau.