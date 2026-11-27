Trời vừa hửng sáng, khi nhiều người còn chưa bắt đầu ngày làm việc, những cán bộ kiểm lâm địa bàn đã chuẩn bị hành trang cho một chuyến tuần rừng. Với họ, tuần rừng không đơn thuần là nhiệm vụ thường xuyên mà còn để nắm chắc từng khu vực rừng được giao quản lý. Từ kiểm tra hiện trạng rừng, phát hiện dấu hiệu xâm hại tài nguyên rừng đến tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, mỗi công việc đều đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và tinh thần chủ động.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Hữu Lũng kiểm tra rừng trên địa bàn xã Tuấn Sơn

Anh Đặng Minh Tuấn, công chức kiểm lâm Hạt Kiểm lâm khu vực Hữu Lũng chia sẻ: Hiện tôi được phân công phụ trách địa bàn xã Hữu Liên với trên 8.300 ha rừng, trong đó phần lớn là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Với đặc thù địa hình núi đá vôi, đường đi lại khó khăn nên việc tiếp cận các khu vực rừng để tuần tra không dễ dàng. Có những khu rừng muốn vào kiểm tra phải đi bộ qua nhiều đoạn đường núi hiểm trở. Tôi thường xuyên bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, trung bình khoảng 2 lần mỗi tuần, có những hôm đi từ sáng sớm đến tối muộn mới trở về. Từ đầu năm 2026 đến nay, chúng tôi đã phát hiện 2 vụ người dân phát lấn vào diện tích rừng đặc dụng để trồng cây ăn quả, kịp thời phối hợp lập biên bản, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về bảo vệ rừng.

Không chỉ vất vả bởi địa hình, thời tiết, kiểm lâm địa bàn còn chịu áp lực phải nắm bắt kịp thời mọi biến động trên diện tích rừng được giao quản lý. Những năm gần đây, bên cạnh công việc tuần tra rừng, yêu cầu quản lý, bảo vệ rừng đặt ra ngày càng cao. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ kiểm lâm không chỉ vững chuyên môn lâm nghiệp mà còn phải thường xuyên học hỏi, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ.

Anh Nguyễn Đức Mạnh, công chức kiểm lâm Hạt Kiểm lâm khu vực Đình Lập cho biết: Hiện tôi được giao phụ trách địa bàn xã Thái Bình với diện tích rừng quản lý trên 20.000 ha. Do địa bàn rộng, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, bảo vệ rừng giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả theo dõi, nắm bắt tình hình. Thông qua các phần mềm như: FRMS Desktop, FRMS Mobile, Vtools, Google Earth…, chúng tôi có thể cập nhật diễn biến rừng, phát hiện những khu vực có biến động, đồng thời xác định vị trí nhanh và chính xác hơn. Bên cạnh đó, tôi còn sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) có gắn camera để quan sát từ trên cao, hỗ trợ kiểm tra những khu vực địa hình phức tạp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 84 công chức kiểm lâm được phân công phụ trách địa bàn 65 xã, phường, trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ diện tích trên 603.900 ha rừng. Đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong nắm bắt tình hình, tham mưu và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.

Không chỉ anh Tuấn, anh Mạnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 84 công chức kiểm lâm được phân công phụ trách địa bàn 65 xã, phường, trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ diện tích trên 603.900 ha rừng. Đây là lực lượng giữ vai trò nòng cốt trong nắm bắt tình hình, tham mưu và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Nông Văn Hiển, xã Văn Quan cho biết: Gia đình tôi thường xuyên được cán bộ kiểm lâm đến tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng cháy, chữa cháy rừng và những quy định trong quản lý, bảo vệ rừng. Các anh cũng luôn nhắc nhở bà con không tự ý chặt phá, lấn chiếm đất rừng, khi phát hiện dấu hiệu bất thường thì báo ngay cho lực lượng chức năng. Nhờ được tuyên truyền, người dân hiểu hơn trách nhiệm của mình và cùng có ý thức giữ rừng.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đánh giá: Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng kiểm lâm, nhất là kiểm lâm địa bàn. Dù phải quản lý rừng với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, điều kiện đi lại còn khó khăn, các công chức kiểm lâm vẫn nỗ lực bám cơ sở, bám rừng, chủ động phối hợp tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng và giữ gìn màu xanh trên địa bàn tỉnh.

Với việc không ngừng nâng cao chuyên môn, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp với các lực lượng, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh ngày càng được chú trọng. Trên hành trình ấy, những người kiểm lâm địa bàn vẫn ngày ngày băng rừng, vượt dốc, lặng lẽ in dấu chân trên từng cung đường tuần tra. Dẫu còn nhiều khó khăn, áp lực, họ vẫn bền bỉ với nghề, góp sức giữ màu xanh đại ngàn, gìn giữ tài nguyên quý giá cho hôm nay và mai sau.