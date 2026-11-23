Danh thắng Tây Thiên - Tam Đảo ẩn mình giữa những cánh rừng xanh mát, tạo nên không gian di sản hài hòa với thiên nhiên.

Toàn tỉnh hiện có 2.778 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó 979 di tích đã được xếp hạng. Nổi bật là 6 di tích quốc gia đặc biệt gồm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, danh thắng Tây Thiên - Tam Đảo, Tháp Bình Sơn, Đình Thổ Tang, Cụm đình Hương Canh, di chỉ khảo cổ Hang Xóm Trại và Mái đá Làng Vành. Bên cạnh đó, tỉnh có 5 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, gồm: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan, Nghi lễ và trò chơi kéo co (kéo song Hương Canh), Hát Ca trù và Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Điểm đặc sắc của hệ thống di sản là sự gắn kết với các hệ sinh thái tự nhiên. Những cánh rừng nguyên sinh ở Vườn quốc gia Tam Đảo, Xuân Sơn, đồi chè xanh mướt tại Long Cốc hay không gian mặt nước rộng lớn của hồ Hòa Bình không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng mà còn góp phần duy trì môi trường sinh thái, tạo không gian lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Thực tế cho thấy, bảo tồn di sản gắn với bảo vệ môi trường chỉ đạt hiệu quả khi cộng đồng dân cư trở thành chủ thể tham gia trực tiếp. Tại nhiều địa phương trong tỉnh, các hoạt động giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thu gom, phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần đang từng bước được duy trì. Tại khu vực vùng lõi Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các làng cổ như Hùng Lô, những việc làm thiết thực này góp phần giữ gìn không gian văn hóa, cảnh quan di tích.

Ở các bản làng đồng bào Mường, Thái tại Đà Bắc, Mai Châu và khu vực lòng hồ Hòa Bình, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên ngày càng được quan tâm. Người dân chú trọng gìn giữ kiến trúc nhà sàn truyền thống, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường trong xây dựng, cải tạo cơ sở lưu trú; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, cảnh quan lòng hồ. Qua đó, vừa giữ gìn không gian văn hóa bản địa, vừa tạo sức hấp dẫn cho các điểm đến.

Tại khu vực vùng đệm Vườn quốc gia Tam Đảo và danh thắng Tây Thiên, người dân tích cực tham gia các tổ tự quản bảo vệ rừng, phát triển trồng dược liệu dưới tán rừng và du lịch sinh thái. Những mô hình này góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân.

Cùng với cộng đồng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng chú trọng thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Bà Đặng Thị Thu Trang - Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, đơn vị khai thác du lịch tại khu danh thắng Tây Thiên - Tam Đảo, cho biết: Xác định bảo vệ cảnh quan tự nhiên là điều kiện quan trọng để phát triển du lịch lâu dài, đơn vị thường xuyên tổ chức thu gom, xử lý rác thải, chăm sóc và trồng bổ sung cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động du khách thực hiện nếp sống văn minh, không xả rác bừa bãi, bẻ cành hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến thảm thực vật tự nhiên.

Công tác chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường được Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng thực hiện thường xuyên, góp phần gìn giữ cảnh quan khu danh thắng Tây Thiên - Tam Đảo.

Không gian phát triển được mở rộng cùng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch Phú Thọ tăng trưởng. Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh ước đón 14,25 triệu lượt khách, tăng 9,62% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt 14.700 tỷ đồng, tăng 11% và bằng 90% kế hoạch năm. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón ít nhất 20 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 26.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tăng trưởng du lịch cũng đặt ra áp lực đối với môi trường sinh thái và hạ tầng tại các khu di tích, danh thắng. Vào mùa cao điểm, lượng rác thải sinh hoạt có thể gia tăng, trong khi hoạt động kinh doanh dịch vụ, xây dựng tự phát tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan và không gian di sản. Đây là những vấn đề đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, quyết liệt của các cấp, ngành và chính quyền địa phương.

Trước yêu cầu đó, Phú Thọ xác định phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ bản sắc văn hóa. Theo Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 và Nghị quyết số 27/2026 của HĐND tỉnh, việc huy động nguồn lực tu bổ, tôn tạo di tích được đặt trong mối quan hệ với yêu cầu bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

Cùng với bảo tồn các điểm di sản, tỉnh định hướng hình thành các tuyến du lịch liên kết di sản - sinh thái, kết nối Tam Đảo - Việt Trì - Thanh Thủy với Xuân Sơn - Hòa Bình - Mai Châu. Tại các điểm đến, việc kiểm soát tác động môi trường của các dự án đầu tư, quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ và khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm thiên nhiên, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP được chú trọng.

Công tác chuyển đổi số trong quản lý di sản và điểm đến cũng từng bước được đẩy mạnh. Việc ứng dụng công nghệ trong cung cấp thông tin, quản lý hoạt động du lịch và hỗ trợ điều tiết lượng khách góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế áp lực lên các khu vực nhạy cảm về sinh thái, đồng thời cải thiện chất lượng trải nghiệm của du khách.

Từ những việc làm cụ thể của người dân, doanh nghiệp đến các giải pháp quản lý của chính quyền, bảo vệ môi trường đang trở thành một phần quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản ở Phú Thọ. Những cánh rừng xanh Tam Đảo, Xuân Sơn, dòng sông Đà, sông Lô, sông Hồng và không gian văn hóa đặc sắc của các vùng quê không chỉ tạo nên sức hấp dẫn cho điểm đến mà còn là nền tảng để phát triển du lịch lâu dài. Giữ màu xanh cho những miền di sản hôm nay cũng chính là gìn giữ tài nguyên, bản sắc và trao truyền những giá trị quý báu cho các thế hệ mai sau.