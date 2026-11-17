Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng tại gốc.

Hơn 2.000 ha rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 210 và Tiểu khu 227 ở đầu nguồn Khe Táy do Đội bảo vệ rừng (BVR) Khe Táy, thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Hương Khê quản lý.

Những cánh rừng phòng hộ tại đây khó bảo vệ vì nằm xen lẫn với rừng sản xuất và nằm sát khu dân cư, giáp ranh với nhiều chủ rừng, lâm phần rộng nhưng lực lượng BVR mỏng. Đặc biệt, tại các khoảnh 1, 2, 4, 7 của Tiểu khu 210 luôn tiềm ẩn nguy cơ bị xâm lấn, sẻ phát trái phép.

Cán bộ, nhân viên Đội BVR Khe Táy (đóng ở xã Hương Đô) kiểm tra hiện trạng tại khu vực giáp ranh giữa rừng phòng hộ với rừng sản xuất để tránh nguy cơ xâm lấn trái phép.

Ông Lê Trọng Thể - Đội trưởng Đội BVR Khe Táy cho biết: “Để giữ rừng phòng hộ ở khu vực đặc biệt xung yếu này, chúng tôi cùng các hộ nhận khoán đã phân công lực lượng bám sát từng địa bàn và duy trì mật độ tuần tra dày đặc, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, các khoảnh rừng có nguy cơ bị xâm lấn cao được tăng cường kiểm tra; những tuyến đường tiểu mạch, khu vực giáp ranh giữa các chủ rừng được chú trọng giám sát; các khu vực rừng dễ cháy được ứng trực liên tục trong các ngày nắng nóng. Nhờ vậy, nhiều năm liền lâm phần do đội quản lý, bảo vệ không xảy ra cháy, không bị xâm lấn”.

Lực lượng tuần tra thường xuyên có mặt tại những vị trí nhạy cảm, dễ bị xâm hại ở Tiểu khu 210.

Cũng như ở Khe Táy, công tác quản lý, bảo vệ hơn 31.026 ha rừng đầu nguồn ven sông Ngàn Sâu và sông Tiêm của Ban QLRPH Hương Khê luôn đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại. Bởi lâm phần rộng, địa hình chia cắt, nhiều khu vực hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn.

Cùng với đó là thời tiết ngày càng cực đoan, nhiều đợt nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và nhiều trận bão lớn làm hàng chục nghìn hecta rừng bị đổ gãy. Ngoài ra, áp lực sinh kế, nhu cầu khai thác và sử dụng đất của người dân vùng giáp rừng cũng đặt ra nhiều vấn đề phức tạp.

Lực lượng chức năng kiểm tra những cánh rừng sản xuất đã được giao khoán cho người dân.

Trước thực trạng đó, tất cả các phòng chuyên môn và 9 đội BVR của Ban QLRPH Hương Khê đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm giữ màu xanh cho đại ngàn. Các đội BVR luôn duy trì đầy đủ lực lượng trực gác, lập chốt tại các khu vực trọng điểm, thường xuyên kiểm tra rừng tại gốc để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng, không để rừng bị cháy.

Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức khoảng 2.400 lượt tuần tra BVR tại gốc và thực hiện 18 cuộc tuyên truyền với gần 2.400 lượt người tham gia, ký 2.000 bản cam kết, phát 13.000 tờ rơi và thực hiện 90 cuộc tuyên truyền lưu động.

Để bảo vệ rừng đầu nguồn, Ban QLRPH Hương Khê luôn duy trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 xã có rừng, lực lượng công an, biên phòng, 5 chủ rừng giáp ranh và 53 hộ nhận khoán. Các bên thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, phối hợp tuần tra, kiểm tra những khu vực trọng điểm; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, không để những vụ việc nhỏ phát sinh thành điểm nóng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hải hỗ trợ Ban QLRPH Hương Khê bảo vệ rừng phòng hộ ở khu vực xã Hương Bình.

Trung tá Hoàng Khắc Chinh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Gia cho biết: “Chúng tôi xác định BVR đầu nguồn không chỉ là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm, chủ rừng mà còn gắn trực tiếp với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Vì vậy, chúng tôi đã ký kết chương trình phối hợp với Ban QLRPH Hương Khê để tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, tổ chức tuần tra tại những khu vực giáp biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng và chung tay bảo vệ biên giới”.

Để bảo vệ rừng hiệu quả, bền vững, Ban QLRPH Hương Khê cũng đã phát huy tốt vai trò của các thôn, xóm, cộng đồng dân cư sinh sống ven rừng. Bà Nguyễn Thị Mai - Trưởng thôn Trường Sơn (xã Hương Đô) thông tin: “Thôn thường xuyên phối hợp với Ban QLRPH Hương Khê tuyên truyền, vận động người dân nâng cao trách nhiệm trong giữ rừng, không lấn chiếm đất rừng, không chặt phá cây rừng, chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng. Và điều đáng mừng nhất là nhận thức của người dân đã chuyển biến, nhiều người không còn xem BVR là việc riêng của lực lượng chức năng mà đã tự giác tham gia bằng những việc làm ý nghĩa”.

Ông Nguyễn Văn Hướng (đứng giữa) chỉ đạo Đội BVR Khe Táy nâng cấp biện pháp BVR tại các vị trí xung yếu trong những tháng cao điểm cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Hướng - Phó Trưởng ban QLRPH Hương Khê khẳng định: “Chúng tôi luôn xác định, BVR đầu nguồn là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bảo toàn tài nguyên, đa dạng sinh học, giữ nguồn sinh thủy, bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế cho người dân gần rừng. Vì vậy, chúng tôi đã, đang BVR bằng tinh thần trách nhiệm cao, những giải pháp đồng bộ và có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng.

Nhờ sự vào cuộc đó nên mỗi năm trên lâm phần chỉ xảy ra 2-3 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhiều năm liền rừng không bị cháy, ý thức của người dân về BVR ngày càng được nâng lên... Đây vừa là kết quả, vừa là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, BVR trong thời gian tới”.