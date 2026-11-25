Giữ phiên giao dịch gần dân

Hơn hai thập kỷ gắn bó với công tác giảm nghèo ở vùng đất biển miền Trung, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn Đặng Thị Hương đã chứng kiến nhiều gia đình đi qua những năm tháng khó khăn. Bà chia sẻ, mỗi khi thấy cuộc sống bà con khá lên nhờ đồng vốn vay ưu đãi, bà và đồng nghiệp lại quên đi những vất vả, thêm phấn chấn bám cơ sở, giúp người dân vay và sử dụng vốn có hiệu quả.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Đặng Thị Hương (áo hồng) cùng các Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn rà soát các khoản vay. Ảnh: M. Uyên

Từ những năm dịch Covid-19 đến giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công việc của cán bộ tín dụng Hoài Nhơn vẫn gắn với các phiên giao dịch ở cơ sở. Sau sắp xếp, Phòng giao dịch phối hợp với UBND các phường và các hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát mạng lưới phục vụ người dân. Theo Giám đốc Đặng Thị Hương, đến ngày 2/11/2026, các bên đã thống nhất duy trì 12 điểm giao dịch, đóng 5 điểm và điều chỉnh lịch giao dịch phù hợp với tình hình từng địa bàn. Tỷ lệ giải ngân và thu lãi tại các điểm giao dịch cấp xã đều đạt trên 99%.

Bà Đặng Thị Hương cho biết thêm, cùng với việc duy trì các phiên giao dịch, các Tổ tiết kiệm và vay vốn được rà soát, kiện toàn. Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp xã triển khai chương trình công tác với trách nhiệm cụ thể. Cán bộ tín dụng tiếp tục bám địa bàn theo phương châm "giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã", phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để đưa đồng vốn đến đúng người, kịp thời vụ sản xuất, kinh doanh.

Việc kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn được thực hiện cùng với rà soát các điểm giao dịch. Phòng giao dịch phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác xây dựng phương án củng cố, chia tách hoặc sáp nhập tổ, trình UBND các phường phê duyệt. Phương án này đi cùng việc kiện toàn Ban Quản lý tổ, để khi địa bàn và lịch giao dịch thay đổi, công việc theo dõi các hộ vay tại khu phố vẫn có người phụ trách.

Ở các khu phố, công tác kiểm tra sau giải ngân cũng được duy trì. Trong 10 tháng năm 2026, các hội, đoàn thể nhận ủy thác đã kiểm tra 12.368 hộ vay và thực hiện kiểm tra tất cả các món vay trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân. Qua kiểm tra, Phòng giao dịch ghi nhận các hộ vay được kiểm tra sử dụng vốn đúng mục đích.

Việc giám sát còn có sự tham gia của Ban đại diện HĐQT NHCSXH ở các phường. Theo báo cáo của Phòng giao dịch, các thành viên Ban đại diện đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026. Việc kiểm tra tại khu phố, tổ dân phố giúp chính quyền và hội, đoàn thể nắm tình hình sử dụng vốn ngay tại nơi người vay sinh sống, sản xuất, từ đó giúp Phòng giao dịch kịp thời xử lý các tồn tại, bất cập trong quá trình hoạt động nghiệp vụ; giúp nguồn vốn luôn thông suốt và phát huy hiệu quả.

Theo sát đồng vốn sau giải ngân

Ở các khu phố, công việc của các hội, đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục sau khi người dân nhận vốn. Trong 10 tháng năm 2026, các hội, đoàn thể đã kiểm tra 12.368 hộ vay và thực hiện kiểm tra tất cả các khoản vay trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân. Qua kiểm tra, Phòng giao dịch ghi nhận các hộ được kiểm tra sử dụng vốn đúng mục đích.

Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH ở các phường cũng đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026. Qua các đợt kiểm tra tại khu phố, tổ dân phố, chính quyền và các hội, đoàn thể nắm được tình hình sử dụng vốn ngay tại nơi người vay sinh sống, sản xuất. Phòng giao dịch đồng thời theo dõi các khoản đến kỳ trả, phối hợp với UBND các phường và các hội, đoàn thể xử lý nợ quá hạn. Trong 10 tháng, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt 100%.

Đến ngày 31/10/2026, tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn đạt 876,2 tỷ đồng, tăng gần 23,9 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Trong gần 110 tỷ đồng vốn huy động được Trung ương cấp bù lãi suất, tiền gửi dân cư đạt gần 58 tỷ đồng, còn tiền gửi huy động qua các tổ tiết kiệm và vay vốn đạt hơn 52 tỷ đồng. Cả hai khoản đều tăng so với cuối năm 2025.

Cùng thời điểm, tổng dư nợ đạt 875,9 tỷ đồng, tăng 2,85% so với cuối năm 2025, với 12.398 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Cả 7 phường đều được xếp loại tốt về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,07% tổng dư nợ.

Trong 10 tháng, Phòng giao dịch đã cho vay hơn 188 tỷ đồng với 3.533 lượt khách hàng. Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm có doanh số cho vay lớn nhất, hơn 108 tỷ đồng. Tiếp đó, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với hơn 41 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội với gần 20 tỷ đồng. Những tháng cuối năm, Phòng giao dịch tiếp tục giải ngân theo kế hoạch được giao, chú trọng vốn vay nhà ở xã hội và vốn vay cho học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027, trong đó có người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Với bà con Hoài Nhơn, vốn vay đến đúng lúc có thể giúp một hộ kịp mua giống vào vụ hay một gia đình có thêm tiền lo cho con đầu năm học. Bởi vậy, cùng với việc giữ đều các phiên giao dịch ở phường, cán bộ tín dụng và các hội, đoàn thể vẫn theo sát từng khoản vay, từ lúc bà con nhận vốn đến khi sử dụng vốn và trả nợ.