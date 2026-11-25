Văn hóa truyền thống hiện diện trong nhịp sống

Ở thôn Bầu, những di tích như Đình Bầu, Đền Bầu và Đền Tây Bầu là những địa chỉ văn hóa gắn bó với đời sống tinh thần của người dân qua nhiều thế hệ. Hằng năm, người dân địa phương duy trì tổ chức hai lễ hội truyền thống là Lễ hội Đình – Đền Bầu và Lễ hội xóm Tây. Mỗi dịp lễ hội, con em quê hương lại có dịp trở về, cùng nhau tưởng nhớ, tri ân công đức các bậc tiền nhân. Những câu chuyện về lịch sử, phong tục, truyền thống quê hương được nhắc lại, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về nơi mình sinh ra, lớn lên.

Với người dân thôn Bầu, di tích và lễ hội không chỉ là những giá trị được lưu giữ từ quá khứ mà còn là một phần đời sống văn hóa hôm nay.

Những làn điệu chèo tại thôn Hậu Dưỡng đang góp phần giữ cho mạch nguồn văn hóa dân gian. Ảnh: PV

Trong khi đó, tại thôn Hậu Dưỡng, những làn điệu chèo đang góp phần giữ cho mạch nguồn văn hóa dân gian tiếp tục hiện diện trong đời sống.

Ông Trần Anh Chiến, đại diện Câu lạc bộ Chèo thôn Hậu Dưỡng cho biết: Chèo truyền thống thôn Hậu Dưỡng đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Hà Nội, là niềm tự hào của người dân địa phương. Dù còn không ít khó khăn, các thành viên câu lạc bộ vẫn duy trì tập luyện, tham gia biểu diễn trong các dịp lễ, hội và hoạt động văn hóa của thôn.

Khoảng một năm trở lại đây, bên cạnh việc duy trì nghệ thuật chèo, các thành viên đã chủ động giao lưu, học hỏi, từng bước tập luyện và hình thành đội trống hội. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, đội trống đã dần nâng cao kỹ năng biểu diễn, thu hút thêm người dân tham gia, bổ sung một hoạt động mới cho phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Ở thôn Mai Châu, Câu lạc bộ văn nghệ quần chúng là 1 trong 7 câu lạc bộ được thôn duy trì, thu hút gần 100 thành viên tham gia. Không gian sinh hoạt của câu lạc bộ không chỉ có những buổi biểu diễn mà còn bắt đầu từ những buổi tập luyện thường ngày. Những lời ca, tiếng hát đã trở thành cầu nối giữa các thành viên, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, làm phong phú đời sống tinh thần ở khu dân cư.

Đội trống hội thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: PV

Không chỉ được gìn giữ trong không gian làng quê hay các câu lạc bộ, văn hóa dân gian còn đang được đưa đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Nỗ, các loại hình nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, hát xẩm, chèo, múa sạp được lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm và nội dung giáo dục địa phương. Trong các dịp lễ, tết và ngày hội truyền thống, nhà trường quan tâm lựa chọn, dàn dựng các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc với làn điệu dân ca, tà áo dài, áo tứ thân và các hình thức diễn xướng dân gian.

Với đặc thù là trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, nhà trường còn duy trì các câu lạc bộ phù hợp với sở thích, năng khiếu của học sinh như Âm nhạc dân tộc, Múa – Dân vũ, Mỹ thuật và Hội họa dân gian. Những giá trị văn hóa truyền thống nhờ đó đến với các em một cách tự nhiên, sinh động, góp phần bồi đắp tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Văn hóa dân gian được đưa đến gần hơn với thế hệ trẻ qua các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa. Ảnh: PV

Trao truyền di sản, khơi dậy sức sống từ cộng đồng

Văn hóa truyền thống ở xã Thiên Lộc đang được người dân các thôn gìn giữ bằng nhiều hình thức, tuy nhiên, để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống, vấn đề không chỉ là duy trì các hoạt động hiện có mà còn phải giải quyết bài toán phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, xây dựng lực lượng kế cận và tạo điều kiện để các hoạt động bảo tồn, trao truyền được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Ông Vương Hiếu Anh, đại diện Câu lạc bộ Văn nghệ thôn Mai Châu cho rằng, giá trị của hoạt động văn nghệ quần chúng không chỉ nằm ở những tiết mục biểu diễn hay chương trình giao lưu mà còn ở niềm vui, sự gắn bó được hình thành trong quá trình cùng tham gia. Một buổi tập là dịp để những người hàng xóm gặp gỡ, chia sẻ sau ngày lao động; một chương trình giao lưu giúp các thế hệ thêm gần gũi. Muốn phong trào duy trì bền vững, điều quan trọng là phải xuất phát từ nhu cầu, sự yêu thích và hưởng ứng tự nguyện của nhân dân.

Điều này đòi hỏi các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở không nên chỉ tập trung vào những dịp lễ, hội hay chương trình biểu diễn mà cần hướng tới việc duy trì sinh hoạt đều đặn, phù hợp với sở thích của từng nhóm tuổi. Cùng với việc bảo tồn những loại hình truyền thống, các câu lạc bộ có thể chủ động giao lưu, học hỏi, bổ sung hình thức hoạt động mới phù hợp, qua đó mở rộng đối tượng tham gia nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của địa phương. Việc hỗ trợ địa điểm tập luyện, trang phục, nhạc cụ, đạo cụ và điều kiện sinh hoạt cũng cần được quan tâm trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng câu lạc bộ.

Trưởng thôn Bầu Lê Thành Long cho biết, thời gian tới, Tiểu Ban Quản lý di tích của thôn sẽ bố trí thời gian mở cửa phù hợp, tạo điều kiện để nhân dân và khách tham quan tìm hiểu về lịch sử, văn hóa; chủ động phối hợp với các nhà trường, các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên, học sinh. Phát huy vai trò của các bậc cao niên, những người am hiểu lịch sử, văn hóa trong việc kể chuyện về quê hương, giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Lớp zumba cộng đồng miễn phí tại xã Thiên Lộc. Ảnh: PV

Đồng thời, tùy theo điều kiện thực tế, nghiên cứu tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn nghệ thuật dân gian tại những không gian phù hợp trong khuôn viên di tích; từng bước ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá giá trị di sản, gắn với việc giữ gìn cảnh quan và bảo đảm sự tôn nghiêm của di tích.

“Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực đó, chúng tôi mong muốn các di tích ngày càng trở nên gần gũi, gắn bó với đời sống của Nhân dân, để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được tôn vinh trong những ngày lễ hội mà còn được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa trong cuộc sống hằng ngày”- Trưởng thôn Bầu chia sẻ.

Đáng chú ý, trường học đang mở ra một hướng trao truyền văn hóa có tính lâu dài. Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Kim Nỗ Nguyễn Thị Nghiêm cho biết, trong năm học 2026-2027, nhà trường cũng đặt mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật; phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, khuyến khích các em tham gia giao lưu, hội thi, hội diễn và hoạt động văn hóa do địa phương tổ chức. Đặc biệt, học sinh được khuyến khích thực hiện video ngắn giới thiệu di tích lịch sử, lễ hội, phong tục, tập quán và những nét đẹp văn hóa trên địa bàn xã. Cách làm này không chỉ giúp học sinh tiếp nhận kiến thức mà còn khuyến khích các em chủ động tìm hiểu, lựa chọn tư liệu, xây dựng sản phẩm truyền thông và chia sẻ hiểu biết về quê hương.

Di sản chỉ thực sự được gìn giữ khi có người thực hành, có thế hệ tiếp nối và có môi trường để những giá trị ấy được lan tỏa. Bằng tình yêu quê hương, sự trân trọng những giá trị truyền thống và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, người dân Thiên Lộc đang từng ngày góp sức gìn giữ, trao truyền những nét đẹp văn hóa dân gian, để mạch nguồn văn hóa quê hương tiếp tục chảy trong đời sống hôm nay và mai sau.