Giữ mạch nguồn truyền thống lịch sử quê hương

Đoàn công tác Khối thi đua Cơ quan công tác Đảng thành phố chụp hình lưu niệm tại Khu di tích Căn cứ Bộ Tư lệnh Quân khu V tại xã Trà Tân. Ảnh: PHAN VINH

Lịch sử hiện ra gần hơn

Buổi sáng ở Nước Oa, xã Trà Tân, đoàn lần lượt tham quan những nơi làm việc được phục dựng của các cơ quan Khu V. Giữa rừng núi, những căn nhà nhỏ, lối đi men sườn đồi và khoảng đất từng là nơi cán bộ làm việc giúp mọi người hình dung rõ hơn điều kiện gian khó của một thời đấu tranh.

Cũng từ những dấu tích ấy, câu chuyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, giữ mạch lãnh đạo và bám trụ địa bàn được nhắc lại gần gũi hơn.

Nước Oa từng là địa bàn chiến lược của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Khu V trong kháng chiến chống Mỹ. Nhiều hoạt động lãnh đạo, hội nghị, tập huấn được tổ chức tại đây giữa điều kiện thiếu thốn, bom đạn thường xuyên uy hiếp.

Những dấu tích còn lại hôm nay lưu giữ ký ức về một lớp cán bộ, chiến sĩ đã sống và làm việc trong hoàn cảnh khắc nghiệt, giữ kỷ luật, đoàn kết và kiên trì với nhiệm vụ được giao.

Rời Trà Tân, đoàn tiếp tục đến Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình. Qua những tư liệu, hiện vật và câu chuyện về cuộc đời vị chí sĩ yêu nước từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khí tiết, sự ngay thẳng và tinh thần dĩ công vi thượng của cụ Huỳnh được nhắc lại.

Hai điểm đến trong cùng hành trình vì thế gợi nên những bài học gần nhau về sự tận tụy, bản lĩnh và trách nhiệm với việc chung.

Các đồng chí lãnh đạo và thành viên đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Nước Oa. Ảnh: PHAN VINH

Bà Trần Thị Ngọc Thảo, Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho rằng, khi trực tiếp đứng tại những nơi gắn với hoạt động của các thế hệ cán bộ Khu V và tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng, những giá trị lịch sử vốn được biết qua sách vở, tư liệu trở nên gần hơn.

Bà Thảo cho rằng, qua những tư liệu lịch sử, có thể cảm nhận trách nhiệm của thế hệ hôm nay được vun bồi từ việc hiểu người đi trước đã sống, làm việc như thế nào trong những hoàn cảnh nhiều thử thách.

“Chuyến đi giúp những giá trị to lớn của lịch sử trở về với những điều rất cụ thể trong công việc. Sự tận tụy bắt đầu từ việc làm đến nơi đến chốn, trách nhiệm thể hiện trong cách xử lý từng phần việc, bản lĩnh được nhìn thấy khi người cán bộ đứng trước những lựa chọn khó và vẫn giữ được nguyên tắc.

Những bài học từ Nước Oa và cuộc đời cụ Huỳnh vì thế vẫn rất gần với công việc của cán bộ hôm nay”, bà Thảo nói.

Tiếp nối trách nhiệm

Với ông Nguyễn Văn Hợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố, chuyến đi gợi trách nhiệm của người làm công tác kiểm tra, giám sát trong từng phần việc.

Đứng trước những dấu tích của cơ quan Khu ủy Khu V, ông nghĩ đến sự công tâm, khách quan và bản lĩnh mà công việc kiểm tra, giám sát đòi hỏi, bởi mỗi kết luận, mỗi kiến nghị đều liên quan đến kỷ luật của Đảng, uy tín của tổ chức và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Mỗi câu chuyện, mỗi chứng tích là một bài học gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên hôm nay. Ảnh: PHAN VINH

“Với những người làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, ký ức lịch sử là một thước đo để tự soi, tự sửa. Học các thế hệ đi trước cần được thể hiện bằng tinh thần công tâm, khách quan, giữ vững bản lĩnh chính trị, kỷ cương và kỷ luật trong từng phần việc được giao.

Khi nhìn lại những gian khổ mà người đi trước đã trải qua, mình càng thấy trách nhiệm hôm nay phải được thực hiện đến nơi đến chốn”, ông Hợi chia sẻ.

Chuyến sinh hoạt chuyên đề được đặt trong mục tiêu bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị.

Trực tiếp trở lại những địa chỉ lịch sử giúp mỗi người hiểu truyền thống rõ hơn qua con người, không gian và những lựa chọn của thế hệ trước trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Khối thi đua Cơ quan công tác Đảng thành phố trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Tân. Ảnh: PHAN VINH

Ông Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trưởng khối thi đua cho biết hành trình có cán bộ, đảng viên của 9 cơ quan trong khối, tìm hiểu các địa chỉ gắn với Khu ủy Khu V, Ban Tổ chức Khu ủy Khu V, Ủy ban Kiểm tra Khu ủy Khu V và Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Theo ông, đây là dịp nhìn lại mạch truyền thống của quê hương Quảng Nam và Đà Nẵng trước đây, nay cùng chung một thành phố, để mỗi cán bộ hiểu rõ phần trách nhiệm mình đang tiếp nối.

Theo ông Chánh, ý nghĩa của chuyến đi rõ nét hơn khi những điều đã nghe, đã thấy trở lại cùng công việc của từng cơ quan. Sự đoàn kết, tinh thần phối hợp, thái độ nghiêm túc với nhiệm vụ và ý thức phục vụ nhân dân là những việc có thể làm ngay để truyền thống hiện diện trong công việc hằng ngày.

“Thông qua hoạt động “Tìm về địa chỉ đỏ”, cán bộ, đảng viên có dịp nâng cao ý thức trách nhiệm với truyền thống anh hùng của dân tộc, của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng. Qua đó, mỗi người tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục xây dựng quê hương, thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển, xứng đáng là thành phố đáng sống, là điểm đến an toàn đối với bạn bè quốc tế”, ông Chánh nói.