Cán bộ Đội Quản lý vận hành đường dây Đơn Dương xử lý sự cố tại vị trí cột 161 đường dây 220kV Đức Trọng - Di Linh. Ảnh PV

Áp lực truyền tải điện

Những ngày trung tuần tháng 11 này, tại vị trí cột 161 đường dây 220kV Đức Trọng - Di Linh (xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng), dù giữa trưa nắng gắt của khu vực Tây Nguyên nhưng những cán bộ trong Đội Quản lý vận hành đường dây Đơn Dương, Truyền tải điện Lâm Đồng vẫn nỗ lực hàn, siết chặt bu lông, gia cố vững chắc thêm cho cột 161.

Tại vị trí này, Đội trưởng Đội Quản lý vận hành đường dây Đơn Dương Trương Minh Tánh cho biết, những ngày đầu tháng 10-2026, khu vực này mưa lớn và kéo dài dẫn đến hiện tượng sụt trượt địa chất tại vị trí cột 161 đường dây 220 kV Đức Trọng - Di Linh vào ngày 14-10 vừa qua.

“Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, anh em trong đội đã lập tức có mặt và đánh giá tình trạng sụt trượt đã làm dịch chuyển cả bốn móng cột, tiềm ẩn nguy cơ nghiêng, đổ cột, đe dọa an toàn vận hành đường dây. Ngay trong đêm 14-10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quyền Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) Hồ Công, cùng sự phối hợp của các phòng chức năng, lực lượng quản lý vận hành đã khẩn trương thực hiện chằng néo cả bốn móng và thân cột nhằm hạn chế nguy cơ tiếp tục dịch chuyển, nghiêng cột”, Đội trưởng Trương Minh Tánh nói thêm.

Song song với việc chằng néo, lực lượng xử lý đã bố trí dây dọi, thiết lập các mốc theo dõi độ nghiêng thân cột và sự dịch chuyển của móng, đồng thời phân công công nhân giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường. Ngoài ra, cũng tiếp tục áp dụng các giải pháp như phủ bạt chân móng nhằm hạn chế nước mưa tác động đến khu vực sụt trượt, lắp đặt camera giám sát từ xa và phương án thay thế vị trí cột hiện hữu nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho công trình. Đến nay, vị trí đã cơ bản được bảo đảm an toàn.

Là người dân đầu tiên phát hiện và báo cho cơ quan chức năng sự cố này, ông Hà Học Hiền, 72 tuổi, thường trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành Điện. “Anh em ý thức công việc lắm. Chỉ vài tiếng sau đã có mặt, làm ngày, làm đêm để khắc phục sự cố. Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi, đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố trượt sạt đất đá như vậy. Năm nay mưa trái mùa lại kéo dài nhiều ngày nên mới xảy ra vậy”, ông Hà Học Hiền nói thêm.

Nói thêm về đường dây 220kV Đức Trọng - Di Linh, anh Trương Minh Tánh cho biết, đây là một phần của đường dây Đa Nhim - Sài Gòn cũ, được vận hành từ năm 1965. Qua hơn 60 năm đưa vào hoạt động, tại nhiều vị trí cột, tuyến cũng có những ảnh hưởng do điều kiện thời tiết khí hậu. Hiện, Đội Quản lý vận hành đường dây Đơn Dương có 9 cán bộ công nhân viên và đang quản lý 225 cột với chiều dài gần 80km. Các tuyến đường dây này đi qua địa hình đồi núi và vùng đất sét rất phức tạp, nhất là khu vực tiếp giáp giữa Lâm Đồng với Khánh Hòa (ở vùng đèo Sông Pha có độ dốc và độ cao lên tới 1.000m) cho đến khu vực canh tác của người dân. Do vậy, anh em trong đội luôn phải căng mình hết sức để giữ an toàn và vận hành thông suốt cho hệ thống điện quốc gia.

“Sự cố xảy ra ở vị trí 161 chỉ là rất nhỏ trong số những gì anh em của đội đã xử lý. Suốt 23 năm gắn bó với nghề, đội phải đối mặt với nhiều khó khăn, xử lý những sự cố phức tạp như ca làm việc xuyên đêm, phối hợp thay liền lúc 8 mối nối khi đường dây vẫn mang điện và thay khoảng néo dài hàng trăm mét qua khu dân cư phức tạp…”, anh Trương Minh Tánh nói thêm.

Thông tin thêm về điều này, Trưởng Truyền tải điện Lâm Đồng Nguyễn Phùng Dũng cho biết, sau khi chuyển đổi sang mô hình mới, năng lực làm việc của cán bộ, công nhân viên tại Truyền tải điện Lâm Đồng đã được nâng cao để đáp ứng các yêu cầu cao và chủ động hơn trong mọi công việc, từ việc lập hồ sơ phương án đến việc đối mặt với khó khăn về thời gian di chuyển trên một địa bàn vô cùng rộng lớn (thời gian di chuyển giữa các tổ đội có khi mất từ 4 đến 6 tiếng).

Để giúp anh em vượt qua những vất vả và áp lực lớn hơn trước, đơn vị luôn chú trọng công tác động viên, phổ biến, huấn luyện và đào tạo thường xuyên nhằm giúp nhân viên thích ứng tốt với mô hình mới. Bên cạnh đó, việc sắp xếp công việc và lịch trực được tính toán rất linh hoạt.

Đặc biệt, trong công tác điều động nhân lực, các phong trào biệt phái hỗ trợ giữa các khu vực (như điều động từ Đắk Nông cũ xuống Bình Thuận) luôn được thực hiện dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và sự đồng thuận cao từ các chi bộ, lãnh đạo bộ phận cho đến từng cá nhân. Nhờ sự chung sức đồng lòng đó, Truyền tải điện Lâm Đồng trong năm qua đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm vận hành lưới điện an toàn tuyệt đối.

Chủ động các giải pháp, giữ dòng điện thông suốt

Đội Truyền tải điện Khánh Hòa cắt tỉa, phát quang bụi cây để bảo vệ an toàn hành lang tuyến đường dây 500kV. Ảnh PV

Khó khăn là vậy, tuy nhiên, thời gian qua, các đơn vị truyền tải điện khu vực miền Trung - Tây Nguyên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra bất kỳ sự cố lớn nào.

Thông tin về các giải pháp của đơn vị, Phó giám đốc Truyền tải điện Khánh Hòa Trần Quảng Ngãi cho biết, đối với những vị trí đặc thù có địa hình hiểm trở và nguy cơ sự cố cao, đơn vị đã lắp đặt hệ thống camera sử dụng năng lượng mặt trời trên cột để giám sát từ xa và thu thập dữ liệu đánh giá tình trạng vận hành, chỉ trực tiếp tiếp cận hiện trường khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Về các tuyến đường dây vận hành lâu năm, công tác sửa chữa lớn và bảo dưỡng được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch nhằm loại bỏ kịp thời các khiếm khuyết, hư hỏng thiết bị trước khi gây ra sự cố.

Nhằm bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Khánh Hòa, hằng năm đơn vị đều tổ chức rà soát, kiểm tra đồng bộ toàn bộ đường dây và trạm biến áp để lập kế hoạch ưu tiên xử lý các thiết bị mang tải cao hoặc tuổi thọ lớn. Song song với đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an và người dân trong việc tuyên truyền, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đồng thời chủ động thiết lập các kênh liên kết để huy động phương tiện vận chuyển vật tư, nhân lực tại các khu vực dễ bị cô lập.

“Trước mùa mưa bão năm 2026 trên địa bàn có địa hình phức tạp từ đồi núi cao đến ven biển và vùng hạ lưu sông, Truyền tải điện Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Nạo vét, khơi thông mương thoát nước tránh sạt lở móng cột; phát quang, chặt tỉa cây cao và tuyên truyền người dân chằng buộc vật dụng, mái tôn, bạt che gần hành lang để tránh vật thể lạ bay vào đường dây; sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để tăng cường kiểm tra tại các khu vực ngập lụt, kết hợp phương tiện đường thủy tiếp cận hiện trường khi cần thiết; đồng thời tổ chức diễn tập các tình huống sự cố nặng nề nhất để sẵn sàng ứng phó, đảm bảo lưới điện vận hành thông suốt trong mọi điều kiện thời tiết”, ông Trần Quảng Ngãi cho biết thêm.

Ông Đinh Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3 trao đổi với các cơ quan báo chí. Ảnh PV

Đề cập đến các giải pháp cụ thể của PTC3, Phó Giám đốc Công ty PTC3 Đinh Văn Cường thông tin, đơn vị đang quản lý lưới điện tại 4 tỉnh gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Tổng khối lượng đường dây và trạm biến áp mà công ty đảm nhận rất lớn, bao gồm khoảng 2.400km đường dây 500kV, 3.700km đường dây 220kV cùng 28 trạm biến áp 500kV và 60 trạm biến áp 220kV, với tổng dung lượng đạt hơn 6.000MVA.

Lưới điện PTC3 quản lý có đặc thù là đi qua các tỉnh từ vùng biển, vùng núi đến đồng bằng, cả khu vực hẻo lánh, rừng, đồi núi và địa hình rất hiểm trở. Vì vậy khí hậu cũng thay đổi rõ rệt theo vùng chỉ có hai mùa nắng - mưa rõ rệt. Mùa mưa thì sinh ra gió lốc, độ ẩm cao, nguy cơ cây ngoài hành lang ngã, đổ vào đường dây, vào mùa nắng thì nguy cơ xảy ra cháy trong hành lang rất lớn, gây sự cố đường dây.

Bên cạnh đó, Công ty còn gặp khó khăn khi truyền tải điện từ miền Nam ra miền Bắc để bảo đảm cung ứng đủ điện cho miền Bắc, đồng thời cũng phải giải tỏa hết tất cả các nguồn năng lượng tái tạo mà các nhà máy điện trong khu vực đã sản xuất và đưa lên hệ thống điện quốc gia. Khu vực này lưới điện năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời rất lớn và nguồn thủy điện ở Tây Nguyên, gây áp lực rất lớn cho truyền tải của Công ty trong khi các dự án đầu tư xây dựng, nâng cao khả năng tải của đường dây đang chậm tiến độ.

Trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu từ năm 2025 đến năm 2026, PTC3 đã chủ động rà soát các vị trí xung yếu trước mùa mưa bão để triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời như làm rọ đá, nắn dòng chảy nước, chặt tỉa cây cao. Công ty cũng xây dựng các kịch bản ứng phó khẩn cấp, thành lập các đội xung kích "4 tại chỗ" với đầy đủ nhân lực, vật tư và thiết bị sẵn sàng ứng phó khi sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, công ty chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (như phần mềm điều hành, camera UAV, công cụ soi phát nhiệt) và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban phòng hộ rừng, lực lượng công an cùng người dân trong công tác tuyên truyền, kiểm tra và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, sản lượng điện truyền tải năm qua vẫn đạt mức tăng trưởng tốt (tăng 8,4%), hệ thống lưới điện luôn kiên cường trụ vững qua các đợt mưa lũ lớn (như tại Nha Trang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai) để bảo đảm cung cấp nguồn năng lượng an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải và đón đầu các dự án năng lượng tái tạo, Công ty đang triển khai nhiều dự án trọng điểm như nâng công suất trạm 500kV Di Linh lên 1.800MVA, đồng thời thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương án ứng trực xuyên suốt trong các đợt cao điểm lễ, Tết nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia một cách an toàn và hiệu quả nhất.