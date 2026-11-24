Bằng tình yêu và sự tâm huyết của các nghệ nhân, liền anh, liền chị cùng sự tham gia của thế hệ trẻ, những làn điệu dân ca truyền thống tiếp tục được nuôi dưỡng, lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là cách mà Bắc Ninh đang thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Các liền anh, liền chị tại các làng Quan họ gốc thực hành, biểu diễn Quan họ.

Gìn giữ di sản từ niềm đam mê

Đối với những người yêu Quan họ, mỗi buổi sinh hoạt câu lạc bộ không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, cùng trao nhau những câu hát mà nơi đây còn là nơi bảo tồn và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của người Quan họ. Ở đó, các liền anh, liền chị “gạo cội” truyền dạy từng lời ăn, tiếng nói, nếp chơi, vốn cổ, sáng tác bài mới và những người mới tham gia có cơ hội học hỏi, từng bước tiếp cận với lề lối và kỹ thuật hát Quan họ.

Hơn 30 năm gắn bó với nhau qua những câu hát, anh hai Nguyễn Văn Ninh và anh hai Đặng Văn Hiển, thành viên Câu lạc bộ Quan họ Đặng Xá, phường Kinh Bắc vẫn duy trì sự ăn ý trong từng lần biểu diễn. Anh hai Nguyễn Văn Ninh cho biết: Anh và anh hai Hiển bắt đầu hát đôi từ năm 1995, hai liền anh đã cùng nhau tham gia nhiều hội thi, liên hoan và đạt được các giải thưởng. Với họ, hát Quan họ đôi không chỉ cần giọng hát hòa quyện mà còn đòi hỏi sự thấu hiểu, khả năng lắng nghe và cảm nhận tinh tế giọng hát của người bạn diễn.

Anh hai Nguyễn Văn Ninh chia sẻ, để có được sự đồng điệu ấy, hai người phải trải qua quá trình tập luyện, trao đổi và điều chỉnh cho nhau từ nhịp thở, cách lấy hơi đến cách nhấn nhá từng câu chữ. Khi hát, đôi khi không cần nhìn nhau, chỉ cần lắng nghe cũng có thể nhận biết người kia đang lấy hơi, thể hiện câu hát như thế nào để điều chỉnh cho phù hợp. Nếu người hát cùng bị đuối hơi, người còn lại cũng phải biết chờ đợi hoặc chủ động vào câu hát để tạo sự liền mạch. Đó là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm thực hành, gắn bó với Quan họ.

Liền anh hát đối Quan họ không nhạc đệm.

Không chỉ trực tiếp thực hành, biểu diễn, những người gắn bó lâu năm với Quan họ tại các câu lạc bộ còn giữ vai trò quan trọng trong truyền dạy, trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ kế cận. Với hơn 80 năm tuổi đời và hơn 70 năm gắn bó với Dân ca Quan họ, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Kim Quýnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ làng Đặng Xá là người dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ di sản. Năm 1994, bà cùng những người chung niềm đam mê phục dựng phong trào hát Quan họ. Từ 12 thành viên ban đầu, đến nay câu lạc bộ đã phát triển lên 60 thành viên, quy tụ ba thế hệ, từ người cao tuổi, trung niên đến lớp măng non.

Dù tuổi cao, bà Kim Quýnh vẫn đều đặn tham gia các buổi sinh hoạt, trực tiếp hướng dẫn, uốn nắn từng câu hát. Với bà, truyền dạy Quan họ không chỉ là giúp người học thuộc lời ca, giai điệu mà còn phải cảm nhận được nét tinh tế trong cách buông câu, nhả chữ, giữ nhịp và thể hiện sắc thái riêng của từng làn điệu.

“Mỗi buổi các em sinh hoạt thì mình phải ra uốn nắn cách buông câu, nhả chữ sao cho vang, rền, nền, nảy. Đến nay, những người gìn giữ các làn điệu cổ không còn nhiều nên trong mỗi buổi sinh hoạt, tôi thường truyền dạy những làn điệu cổ, khó; đồng thời sáng tác thêm những bài mới mang hơi thở cuộc sống hiện tại; qua đó, làm giàu thêm vốn Quan họ, giúp Dân ca Quan họ Bắc Ninh trường tồn và lan tỏa”, chị hai Kim Quýnh chia sẻ.

Trao truyền cho các thế hệ mai sau

Không chỉ ở Câu lạc bộ Quan họ Đặng Xá, nhiều câu lạc bộ tại các làng Quan họ gốc tại thành phố Bắc Ninh cũng đang duy trì hoạt động bằng sự tâm huyết của những người yêu di sản. Tại tổ dân phố Ninh Hồng, phường Vân Hà, Câu lạc bộ Quan họ Nội Ninh là một trong những địa chỉ sinh hoạt văn hóa cộng đồng có sự tham gia của nhiều thế hệ. Được thành lập năm 2004 trên cơ sở đội văn nghệ quần chúng của địa phương, đến nay, câu lạc bộ có 46 thành viên, từ học sinh lớp 1 đến người cao tuổi.

Mỗi tuần, Câu lạc bộ Quan họ Nội Ninh duy trì sinh hoạt từ 1-2 buổi. Liền chị Đàm Thị Bùi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết, nhiều hội viên làm việc tại các doanh nghiệp nên việc tập trung luyện tập gặp không ít khó khăn. Vì vậy, các thành viên thường tranh thủ buổi tối để cùng nhau học hát, luyện tập và trao truyền những làn điệu Quan họ. Dù bận rộn với công việc và gia đình, mọi người vẫn cố gắng thu xếp thời gian để giữ nhịp sinh hoạt của câu lạc bộ.

Điểm đáng quý là hoạt động của các câu lạc bộ ngày càng thu hút nhiều lứa tuổi tham gia, đặc biệt chú trọng thế hệ trẻ. Liền chị nhí Lê Hà Mi, học sinh lớp 1, Câu lạc bộ Quan họ Nội Ninh cho biết, em đã làm quen với Quan họ từ khi học mẫu giáo. Qua những buổi sinh hoạt cùng các bà, các cô, em được học lời ca, cách hát và phong cách biểu diễn, từ đó thêm yêu những làn điệu dân ca của quê hương.

Thực tế cho thấy, bảo tồn Dân ca Quan họ không chỉ là tổ chức các hội thi, liên hoan hay biểu diễn trên sân khấu mà quan trọng hơn là duy trì môi trường thực hành thường xuyên trong cộng đồng. Ở đó, nghệ nhân có điều kiện trao truyền, người trẻ được tiếp cận, học hỏi và các làn điệu tiếp tục ngân vang trong đời sống. Với vai trò là cầu nối giữa các thế hệ, các câu lạc bộ đang góp phần giữ gìn sức sống bền bỉ của di sản Quan họ trong cộng đồng.

Các hội thi, hội diễn là một trong những hoạt động giúp bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Tuy nhiên, để hoạt động của các câu lạc bộ thực sự phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh tâm huyết của những người thực hành, cần có sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của các cấp, ngành và chính quyền địa phương. Việc tạo điều kiện về địa điểm sinh hoạt, kinh phí hoạt động, tổ chức tập huấn, giao lưu, truyền dạy và sưu tầm các làn điệu cổ sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ. Để việc trao truyền không chỉ dừng ở lời ca, tiếng hát mà còn gìn giữ trọn vẹn những giá trị truyền thống đặc sắc, cần đặc biệt phát huy vai trò của các nghệ nhân - những người am hiểu lề lối, kỹ thuật và phong cách Quan họ của từng làng.

Tại thành phố Bắc Ninh, công tác bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ được thực hiện thường xuyên, liên tục. Theo ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh, sau 17 năm được UNESCO ghi danh, Bắc Ninh đã thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, trở thành địa phương đi đầu cả nước trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Nhiều chính sách đã đi vào đời sống, nổi bật là tôn vinh, đãi ngộ nghệ nhân; hỗ trợ các làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành và câu lạc bộ; triển khai nhiều đề án, dự án bảo tồn quy mô lớn.

Đến nay, toàn thành phố có hơn 700 câu lạc bộ, 49 làng Quan họ gốc và 150 làng Quan họ thực hành. Quan họ không chỉ được gìn giữ mà còn lan tỏa mạnh mẽ qua các liên hoan, hội thi, lễ hội “Về miền Quan họ”, hoạt động tại trường học, nhà hát và giao lưu quốc tế. Việc đầu tư xây dựng Nhà chứa Quan họ, các không gian văn hóa Quan họ góp phần tạo điều kiện để cộng đồng thực hành, trao truyền di sản.

Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục lấy cộng đồng làm trung tâm bảo tồn; hoàn thiện chính sách đãi ngộ nghệ nhân, mở rộng giảng dạy Quan họ, quy hoạch không gian làng Quan họ gốc, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, gắn di sản với phát triển du lịch. Điều này vừa giúp giữ gìn những giá trị truyền thống cốt lõi, vừa tiếp thêm động lực để Quan họ trường tồn và lan tỏa mạnh mẽ trong nhịp sống hiện đại.