Làng Đông Môn không chỉ có Phủ Từ thờ tổ nghề ca trù mà còn từng là một giáo phường ca trù lớn trong vùng với những kép đàn, đào nương nổi tiếng. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đến nay CLB Ca trù Đồng Môn vẫn gìn giữ và phát triển bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

Làng Đông Môn, Hòa Bình là một giáo phường ca trù lớn trong vùng với những kép đàn, đào nương nổi tiếng

Ca trù xuất hiện ở đây từ đầu thế kỷ XIX. Người đưa ca trù về Đông Môn là cụ kép đàn Tô Tiến - trùm phường của một giáo phường Kinh Môn (Hải Dương) thuộc ty giáo phường Bắc Thạch (Bắc Ninh). Được sự đồng ý của giáo phường Kinh Môn, ông trùm phường Tô Tiến đã rước 2 bức tượng ông tổ nghề là Đinh Dự thanh xà đại vương và Mãn đường hoa công chúa cùng bản sắc phong về phủ từ Đông Môn - là nơi đền thờ tổ nghề của cả vùng Duyên hải bắc bộ. Ông là người dạy ca trù cho người thân trong họ, các dòng họ tại địa phương và biến làng Đông Môn trở thành một ca quán của cả một vùng duyên hải…

Vào những giai đoạn từ năm 40-45 của thế kỷ trước, hát ca trù ở Đông Môn trở thành một nghề kiếm sống của nhiều dòng họ lớn trong làng. Những đứa trẻ lớn lên đã được ông, bà truyền nghề trở thành “ca nương”, “kép đàn”.

Cùng với đó, nhiều dòng họ, gia đình đứng ra thành lập các giáo phường chuyên đi biểu diễn tại các tỉnh thành Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Nam Định… Khi đất nước có chiến tranh, người dân làng Đông Môn tạm gác tình yêu ca trù để cùng nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất.

Từ năm 2025, địa phương phục dựng “Đêm không gian Ca trù”, tổ chức “Đêm nhạc tôn vinh nghệ thuật Ca trù”

Nhận thấy môn nghệ thuật truyền thống của ông cha ngày càng bị mai một, làng đã xin chính quyền xã thành lập CLB lưu giữ và truyền lại nghề cho các lớp con cháu trong làng. Năm 1993 chính quyền địa phương đã đứng ra thành lập CLB ca trù Đông Môn với sự đóng góp của nghệ nhân hát ca trù Tô Thị Chè (dạy hát), ông Tô Văn Nghị (kép đàn) và rất nhiều người đam mê ca trù cùng tham gia. Những ngày đầu thành lập, do thiếu người đã vận động toàn bộ đội tế nữ, tế nam của đình vào hoạt động.

Ca trù là loại hình nghệ thuật kén cả người hát lẫn người nghe, đòi hỏi người biểu diễn không chỉ có tài năng, sự khổ luyện mà người thưởng thức cũng cần sự am hiểu và tinh tế trong cảm nhận. Bởi vậy, việc gìn giữ và phát huy giá trị của di sản này chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Trải qua nhiều năm nỗ lực phục hồi và phát triển, với sự tận tâm truyền dạy của các nghệ nhân, CLB Ca trù Đông Môn từng bước khẳng định vị thế, đưa những làn điệu cổ đến gần hơn với công chúng. Niềm tự hào của người dân nơi đây là ngày càng có nhiều em học sinh biết hát ca trù, tiếp nối truyền thống của cha ông.

Qua bao thế hệ, những người con của làng Đông Môn vẫn bền bỉ gìn giữ từng câu hát, tiếng đàn, nhịp phách. Bằng tình yêu và trách nhiệm với di sản, họ không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa của quá khứ mà còn vun đắp sức sống cho nghệ thuật ca trù trong đời sống đương đại.

Đông đảo người dân và du khách tới tham dự không gian ca trù

Suốt hai thế kỷ qua, ca trù đã bén rễ sâu trong đời sống tinh thần của người dân Đông Môn, trở thành một phần quan trọng trong bản sắc văn hóa của vùng đất này. Qua từng câu hát, tiếng đàn, nhịp phách, những giá trị thẩm mỹ, nếp sống và tâm hồn của người dân được lưu giữ, bồi đắp và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhằm tri ân các bậc tiền nhân và tiếp nối những giá trị di sản, ngày 30/10/2026, phường Hòa Bình tổ chức lễ giỗ tổ nghề ca trù Đông Môn với chủ đề “Hồi hướng Tổ nghề - Tiếp nối tinh hoa”. Chương trình quy tụ các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ và các câu lạc bộ ca trù đến từ Hải Phòng, Hà Nội, Phú Thọ, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Từ năm 2025, địa phương đã phục dựng “Đêm không gian Ca trù”, tổ chức “Đêm nhạc tôn vinh nghệ thuật Ca trù”. Tiếp nối những hoạt động này, năm 2026, phường Hòa Bình tổ chức đêm nhạc “Tiếng Trúc, tiếng Tơ - Giao thoa Di sản”, đồng thời thành lập 7 câu lạc bộ ca trù trong trường học.

Những nỗ lực ấy đang từng bước đưa ca trù đến gần hơn với thế hệ trẻ, tạo nền tảng để di sản không chỉ được bảo tồn như một dấu ấn của quá khứ mà tiếp tục hiện diện, lan tỏa trong đời sống đương đại.