Giữ lửa yêu thương từ những điều bình dị

Tiết mục văn nghệ do các thành viên Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, tổ dân phố 37, phường Phan Đình Phùng.

Bà Vũ Thị Quyền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, tổ dân phố 37, phường Phan Đình Phùng, vui vẻ chia sẻ với chúng tôi một bí quyết giản dị: “Chồng nóng thì vợ bớt nhời/Cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”. Buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc mà chúng tôi có dịp tham dự bắt đầu bằng những câu chuyện giản dị như thế. Hơn 150 thành viên đều là những người đại diện cho các gia đình, cùng chia sẻ mong muốn xây dựng mái ấm hòa thuận, nuôi dưỡng lối sống tích cực và gắn kết các thế hệ.

Ông Nguyễn Văn Tân, một thành viên Câu lạc bộ, cho rằng, giữ gìn hạnh phúc gia đình trước hết phải bắt đầu từ cách ứng xử hằng ngày. Vợ chồng hãy gọi nhau bằng anh, bằng em; con cháu phải biết kính trên, nhường dưới, không dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng, không chửi thề...

Tại Nhà văn hóa tổ dân phố, các hàng ghế đều kín người. Không khí buổi sinh hoạt ấm cúng, mọi người chăm chú lắng nghe, lần lượt chia sẻ những câu chuyện của gia đình mình. Mỗi câu chuyện một hoàn cảnh, nhưng đều gặp nhau ở mong muốn gìn giữ tình thân.

Ông Nguyễn Mạnh Khanh, thành viên Câu lạc bộ, kể: Dù bận rộn đến đâu, vào dịp cuối tuần, các con dâu, con rể đều đưa các cháu về thăm ông bà. Cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm bình dị, trò chuyện những chuyện thường ngày. Chính những khoảnh khắc ấy giúp các thế hệ hiểu nhau hơn, tình cảm gia đình thêm gắn bó.

Các thành viên Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, tổ dân phố 37, phường Phan Đình Phùng chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Từ những buổi sinh hoạt, nhiều thành viên nhận ra rằng, xây dựng gia đình hạnh phúc không phải bắt đầu từ những việc lớn lao mà từ chính nếp sống thường ngày. Đó là duy trì những bữa cơm có đủ các thành viên, cùng xem một chương trình truyền hình, dành thời gian trò chuyện sau ngày làm việc. Khi ngồi bên nhau, mỗi người hãy tạm cất điện thoại để thực sự lắng nghe, chia sẻ và quan tâm đến người thân.

Một khoảnh khắc đặc biệt trong buổi sinh hoạt là khi cháu Nguyễn Xuân Tùng, sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Xây dựng, xin phép được phát biểu. Tùng chia sẻ: Ngày bé, cháu từng là một cậu bé nghịch ngợm. Nhờ được bố mẹ thấu hiểu, chia sẻ và phân tích điều hay, lẽ phải, cháu dần nhận thức được cuộc sống tươi đẹp hơn.

Theo Tùng, những lời nói nặng nề hay đòn roi không giúp các thành viên tiến bộ. Ngược lại, lời nói nhẹ nhàng, sự động viên và cách ứng xử bao dung sẽ giúp mỗi người cảm thấy thoải mái, được yêu thương và thêm gắn bó với gia đình.

Câu chuyện của Tùng nhận được sự đồng tình của nhiều thành viên. Bởi trong mỗi mái nhà, sự tôn trọng và lắng nghe luôn là nền tảng để nuôi dưỡng tình yêu thương. Khi có bất đồng, thay vì lớn tiếng hay trách móc, các thành viên cần bình tĩnh ngồi lại, đặt mình vào vị trí của nhau để tìm cách tháo gỡ. Mỗi người đều cần được bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ cảm xúc và cảm nhận mình là một phần quan trọng của gia đình.

Rời buổi sinh hoạt Câu lạc bộ, điều đọng lại không phải là những bài học lớn lao mà chính là những câu chuyện đời thường, những lời khuyên mộc mạc và cách mỗi người nâng niu hạnh phúc của gia đình mình. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một bữa cơm đủ mặt, một lời nói dịu dàng sau lúc nóng giận hay sự chờ đợi của người thân khi ta trở về.