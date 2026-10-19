Giữ lửa truyền thống, vun đắp nghĩa tình đồng đội

Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Nhạc.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công tác chăm lo đối tượng chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn được triển khai rộng khắp. Các cấp Hội chủ động nắm tình hình đời sống hội viên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức trao quà, góp phần để các gia đình đón Tết đầm ấm, nghĩa tình. Toàn tỉnh đã trao 6.128 suất quà, tổng trị giá hơn 1,774 tỷ đồng. Trong đó, Hội CCB các xã, phường trao 4.954 suất, trị giá 1,164 tỷ đồng; các doanh nghiệp tặng 945 suất, trị giá hơn 469 triệu đồng.

Hội CCB tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao 30 suất quà cho các hộ thuộc diện chính sách tại Đồn Biên phòng Ba Lạt trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Mỗi suất quà, mỗi lần thăm hỏi là sự động viên, sẻ chia tiếp thêm niềm tin và nghị lực đối với các gia đình chính sách và đồng đội vươn lên trong cuộc sống.

Nghĩa tình đồng đội còn được thể hiện qua việc chăm lo nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể và nhà tài trợ sửa chữa 5 căn nhà dột nát, không bảo đảm an toàn, với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Trong quý III, các cấp Hội vận động doanh nghiệp, cán bộ, hội viên hỗ trợ xây mới 34 căn nhà, sửa chữa 34 căn nhà, tổng trị giá 1,204 tỷ đồng. Trong đó, Hội CCB tỉnh vận động Hội CCB Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam hỗ trợ 120 triệu đồng xây nhà cho hội viên Bạch Văn Huấn, xóm Cói, thôn An Bình, xã Bình Sơn và Trịnh Đức Quỳnh, thôn Tân Phùng, xã Bình An. Hội cũng phối hợp với Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên Hà Thị Liếc, xã Khánh Thiện, với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng…

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp Hội CCB trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Hội CCB tỉnh phối hợp với Đoàn công tác của Trung ương Hội CCB Việt Nam thăm, tặng quà tại các Trung tâm Điều dưỡng thương binh trên địa bàn.

Bằng nguồn quỹ nghĩa tình và từ vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các cấp Hội đã trao 5.033 suất quà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ và nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin với tổng trị giá 4 tỷ 457 triệu đồng… góp phần động viên các gia đình chính sách, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng với các hoạt động tưởng niệm, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các cấp Hội phối hợp triển khai. Cán bộ, hội viên CCB cùng các lực lượng địa phương tham gia khai quật mộ liệt sĩ, lấy 6.824 mẫu xương, bàn giao 1.909 mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xét nghiệm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các cấp Hội cũng phối hợp tiếp nhận, tổ chức mai táng hài cốt liệt sĩ trang nghiêm, chu đáo; giúp những người đã hy sinh có cơ hội trở về với gia đình, quê hương. Đồng thời xoa dịu nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Công tác chăm lo hội viên được duy trì thường xuyên bằng những việc làm thiết thực. Các cấp Hội CCB trong tỉnh tổ chức thăm hỏi 3.027 lượt hội viên ốm đau, với tổng trị giá trên 376 triệu đồng. Hội phối hợp với Làng Hữu Nghị thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức khám sức khỏe, đưa 45 hội viên bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin đi an dưỡng trong năm 2026.

Việc kết nối nguồn lực xã hội cũng tạo thêm điều kiện mở rộng phạm vi chăm lo hội viên. Hội CCB xã Hải Anh phối hợp với Công ty Dược phẩm Thái Minh (Hà Nội) trao 3.093 suất quà, tặng 100% cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn, với tổng trị giá 3,851 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội trong chăm lo đời sống hội viên và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Trọng tâm là duy trì các hoạt động nghĩa tình đồng đội; quan tâm gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hội viên ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; chăm sóc, hỗ trợ hội viên bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam; thực hiện chu đáo việc thăm hỏi, tổ chức tang lễ và nghi thức phủ quân kỳ khi hội viên từ trần. Các cấp Hội cũng chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, phát huy vai trò của doanh nghiệp và cộng đồng trong các hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng.